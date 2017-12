În ultimul an, în România, au fost înregistrate doar şapte invenţii, comparativ cu alte state unde sînt înregistrate cîteva sute anual. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Anton Anton, a declarat, ieri, că România stă foarte prost la capitolul invenţii. „Există un dezinteres pentru invenţii întrucît, ani în şir, am copiat în draci. Avem proiecte mari de cercetare, dar la invenţii stăm foarte prost comparativ cu alte state, unde sînt înregistrate cîteva sute pe an”, a declarat preşedintele ANCS în conferinţa de presă organizată cu ocazia prezentării Salonului Cercetării şi Salonului Inventika, ce vor fi deschise astăzi, la Tîrgul Tehnic Internaţional Bucureşti. La ediţia din 2008 a Salonului Inventika se estimează că vor fi înscrise 300 de invenţii. Preşedintele ANCS a spus că Salonul Inventika se va desfăşura pe o suprafaţă de 720 metri pătraţi, adică de două ori mai mult decît a fost în 2007, fiind prezentate peste 300 de invenţii din opt ţări, Bulgaria, Polonia, Croaţia, Serbia, Iran, Rusia, Ucraina şi România. De asemenea, Salonul Cercetării va avea peste 1.000 de exponate şi, pentru prima dată în acest an, va fi lansat topul excelenţei în cercetare. Premiile vor fi decernate în 8 octombrie. “Perioada supravieţuirii în cercetare a trecut. Mai mult, cercetarea românească are fonduri, deci există condiţiile necesare pentru apariţia rezultatelor semnificative”, a explicat profesorul Anton. El a adăugat că acest top va scoate în evidenţă rezultatele cercetărilor care au cea mai mare relevanţă pentru modernizarea societăţii româneşti şi pentru creşterea competitivităţii firmelor. Menţionăm că bugetul cercetării a crescut de la 0,2% din PIB în 2004 la 0,72% în 2008, estimarea fiind că în 2009 va ajunge la 0,85% din PIB. Anton Anton a mai spus că în 2004 doar şase reviste de specialitate erau recunoscute pe plan internaţional, în timp ce în 2007 numărul acestor publicaţii a crescut la 39, fapt care arată că cercetarea în România începe să intre pe un făgaş normal, dar trebuie lucrat în privinţa invenţiilor, pentru că nu există încă preocupare pentru acestea. “În străinătate există vînători de invenţii. Ei merg din instituţie în instituţie şi îi sprijină pe cei care au lucrări originale. La noi lipseşte această cultură”, a afirmat preşedintele Autorităţii.