România, stat membru cu drepturi depline al Memorandumului de la Paris

Reprezentanţii celor 25 de ţări membre ale Memorandumului de la Paris au votat, ieri, în unanimitate, admiterea României ca stat membru cu drepturi depline al acestei înţelegeri. Votul s-a desfăşurat în cadrul şedinţei Comitetului statelor membre memorandumului pe probleme de Port State Control, care se susţine săptămîna aceasta la Bonn, în Germania. Pentru a dobîndi acest statut, România avea nevoie de votul unanim, o singură abţinere sau un singur vot împotrivă fiind suficient pentru a o trimite pe lista de aşteptare în vederea unei noi evaluări în decursul anului viitor. În a doua jumătate a lui februarie, Autoritatea Navală Română (ANR) şi ofiţerii din cadrul Serviciului Port State Control au fost auditaţi de specialişti ai Memorandumului de la Paris, iar raportul a fost înaintat celor 25 de state membre pentru analiză, în vederea soluţionării cererii României de a deveni membru cu drepturi depline. Potrivit directorului general al ANR, Valentin Şerbănescu, acest vot pe care l-a primit România este o încununare a eforturilor făcute în ultimii ani. „Statutul de membru cu drepturi depline se va aplica începînd cu 1 iulie 2007. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, că vom avea acces la baza de date a Memorandumului de la Paris - SIRENAC, iar pe de altă parte, că navele care intră sub jurisdicţia autorităţii româneşti trebuie să îndeplinească standardele impuse de organizaţia europeană”, a declarat Şerbănescu. Reprezentanţii ANR se luptă deja cu depistarea „sicrielor plutitoare” care operează în porturile româneşti, în prezent, pe lista neagră a autorităţii aflîndu-se 17 nave care nu mai au dreptul să intre în porturile româneşti, indiferent de numele sau pavilionul pe care îl vor avea.

25 de ani de Memorandum

Paris Memorandum este un acord administrativ între autorităţile maritime din Europa şi Canada. El a fost încheiat în anul 1978, avînd ca scop verificarea condiţiilor de viaţă şi de muncă la bordul navelor maritime. În perioada imediat următoare, şi-a extins aria de aplicare şi în domeniile siguranţei navale şi al prevenirii poluării apelor de către vapoare. Noul acord de la Paris a intrat în vigoare la 1 iulie 1982. În prezent, Memorandumul are ca membri 22 de state. Principala activitate care se desfăşoară în baza Paris Memorandum o constituie controlul navelor străine care operează în porturile naţionale ale statelor semnatare. Controlul vizează respectarea de către nave a reglementărilor naţionale în cele trei domenii menţionate mai sus şi are ca scop evitarea accidentelor care generează poluări şi dezastre ecologice şi asigurarea unor condiţii minime de muncă şi viaţă personalului de la bordul navelor. Prin aceste controale, se urmăreşte interzicerea operării în porturile statelor semnatare a navelor sub standard.