Românilor nu le place să meargă la dentist

În urma unor statistici realizate de medici stomatologi, a reieşit că aproape o treime dintre români merg la un control stomatologic o dată la şase luni sau la un an, dar 2,3% din cetăţeni nu au fost niciodată să îşi facă un control la dentist. Specialiştii atrag atenţia că şi mai mic este numărul celor care apelează la domeniul esteticii dentare. "Medicina estetică dentară ar trebuie să existe în toate actele terapeutice, ea fiind parte integrată a tratamentelor stomatologice", a declarat prof.univ.dr. Constantin Vîrlad, cu ocazia celei de-a patra ediţii a Congresului Internaţional de Estetică Dentară. Medicul a explicat faptul că estetica dentară este un domeniu care trebuie privit altfel decît implantul de silicoane sau botox, pentru că aceasta are în mare parte scopul de a corecta anumite defecte dentare. O noutate la noi în ţară, în materie de tratamente dentare, o constituie faţetele ceramice care sînt făcute numai pe bază de ceramică şi nu au în compoziţie componente metalice. Acestea sînt folosite, potrivit medicului, pentru corectarea formei, dimensiunii sau aspectului nedorit al dinţilor. "Albirea dinţilor este o procedură destul de costisitoare, însă aceasta depinde în mare parte de modul în care este realizată, pentru că ea se poate face direct de către medic sau la domiciliul pacientului", a precizat Constantin Vîrlad. Stomatologii susţin că albirea dinţilor este o metodă universală de tratare a dinţilor, însă nu are rezultate pentru totdeauna şi nu se poate realiza acolo unde igiena dentară lasă de dorit.