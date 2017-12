S-a topit ultima regiune din calota glaciară a Groenlandei

Ultima porţiune stabilă din calota glaciară a Groenlandei, după ce a rezistat multă vreme asalturilor încălzirii globale, a început la rândul ei să se diminueze, mărind contribuţia acestei regiuni a globului la creşterea nivelului mărilor. Potrivit unui studiu publicat duminică pe site-ul revistei ”Nature Climate Change”, creşterea importantă a temperaturilor din 2013 a accelerat topirea calotei ce provine dintr-un lung râu de gheaţă din nord-estul Groenlandei. Nord-estul calotei glaciare a pierdut astfel 10 miliarde de tone de gheaţă pe an, între aprilie 2003 şi aprilie 2012, potrivit oamenilor de ştiinţă.

Topirea gheţurilor din Groenlanda a fost unul dintre factorii care au contribuit cel mai mult la creşterea nivelului mărilor observat în ultimii 20 de ani, reprezentând 0,5 milimetri pe an dintr-o creştere medie globală de 3,2 milimetri pe an. O parte importantă din această contribuţie este asociată cu accelerarea retragerii gheţurilor în părţile de sud-est şi nord-vest ale regiunii. Partea de nord-est, la rândul ei, era considerată o regiune stabilă de peste un sfert de secol, în virtutea unor importante deşeuri de gheaţă care împiedică curgerea râului de gheaţă. Dar o încălzire regională importantă din 2003 a ridicat acest blocaj şi a accelerat scurgerea gheţurilor până la mare. Această regiune era considerată ultima parte stabilă din calota Groenlandei, a confirmat unul dintre cercetători, Michael Bevis, profesor de Ştiinţe ale Pământului la Universitatea Ohio din SUA. Se pare că, de acum înainte, toate marginile calotei glaciare sunt instabile, a adăugat el. Or, au subliniat cercetătorii, noua contribuţie a acestei regiuni nu a fost luată în calcul în proiecţiile pe termen lung privind creşterea nivelului mărilor, care ar putea, deci, să subestimeze nivelul acestei creşteri.

În septembrie, grupul interguvernamental de experţi în evoluţia climei (IPCC) a revizuit, în creştere, proiecţiile sale referitoare la creşterea nivelului oceanelor, o ameninţare pentru micile state insulare din Oceanul Pacific, ca şi pentru multe megalopolisuri de coastă din Asia sau din SUA, evocând o creştere probabilă de 26-82 centimetri până la sfârşitul secolului. Această creştere a nivelului mărilor este cauzată de topirea gheţei din Groenlanda şi din Antarctica, de topirea altor gheţari continentali şi de expansiunea termică a apei.