„Salvaţi copiii” a... salvat peste o mie de bebeluși

Organizația „Salvați copiii” a salvat în ultimii cinci ani viețile a circa o mie de bebeluși născuți prematur, prin dotarea cu aparatură medicală a 54 de maternități și secții de neonatologie din 33 de județe ale țării, a declarat, la începutul acestei săptămâni, Amalia Năstase, ambasadoarea programului de reducere a mortalității infantile. „O mie de copii ar fi murit dacă asociația „Salvați copiii” nu ar fi început această campanie. (...) Acești o mie de copii trăiesc, ei ne pot conduce țara în viitor, pot să fie laureați ai Premiului Nobel, se poate întâmpla orice. Din acest punct de vedere, nu cred că este ceva mai important pe lume decât să poți salva viața unui copil”, a declarat Amalia Năstase. Ea a menționat că această campanie nu s-ar fi putut derula fără donațiile venite din partea cetățenilor și companiilor care au înțeles importanța acestui demers și a făcut un apel de a susține în continuare programul prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit către organizație. Președintele executiv al organizației, Gabriela Alexandrescu, a menționat că România continuă să ocupe locul I în Europa în ce privește mortalitatea infantilă, cu o rată de 8,5 la mia de nou-născuți, față de media europeană de 3,8 la mie. „Nu e normal, e dureros să pierdem un copil la cinci ore, la fiecare cinci ore un copil sub un an să moară. (...) O mare parte din aceste cazuri pot fi prevenite prin o mai bună echipare a spitalelor și un mai bun control al sarcinilor. (...) Cu ajutorul oamenilor am strâns 4,8 milioane de lei și, în funcție de cerințe, am dotat mai multe maternități și secții de neonatologie din țară și nu ne oprim aici”, a declarat Gabriela Alexandrescu.