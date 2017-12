Sănătatea din România, muribundă!

Despre gravele probleme cu care se confruntă sistemul sanitar din România au aflat o serie de alte ţări europene, dar nu numai, comentariile ţinându-se lanţ în ultima perioadă. Financial Times (FT) comentează în paginele sale on line despre sistemul nostru, catalogându-l drept muribund şi care nu face altceva decât să cedeze sub presiunea reducerilor bugetare. Şi FT aminteşte de tragedia de la Maternitatea Giuleşti, soldată cu moartea a şase bebeluşi. Este criticată concentrarea procurorilor în acest caz asupra asistentei care nu se afla în salon atunci când a izbucnit incendiul, fără să se ridice şi problema lipsei de personal, dar şi a faptului că o unitate cu asemenea profil de activitate nu şi-a permis instalarea unui sistem de prevenire a incendiilor. “Acest incident a arătat exact slăbiciunile din sistemul medical românesc”, a declarat pentru FT preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae. Incendiul s-a produs în cel mai prost moment posibil pentru Guvern, care se confruntă cu proteste faţă de reducerile bugetare, se arată în ediţia on line. După o contractare cu 7,1% anul trecut, economia României va scădea cu încă 1,9% anul acesta, potrivit estimărilor, parţial în urma reducerilor cheltuielilor cerute în baza acordului cu Fondul Monetar Internaţional, afirmă FT. Guvernul a convenit în mai să reducă salariile bugetarilor cu 25% şi pensiile cu 15%, după care a crescut Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) cu 5%, la 24%, pentru a aduce deficitul bugetar la 6,8%. Într-o încercare de a îmbunătăţi imaginea administraţiei sale, premierul Emil Boc i-a demis luna trecută pe ministrul de finanţe şi alţi cinci miniştri. Dar, în condiţiile în care nu beneficiază de o majoritate confortabilă în Parlament, Guvernul rămâne vulnerabil şi nu este sigur că va depăşi votul de neîncredere ce ar urma să aibă loc până la sfârşitul lunii. Cadrele medicale s-au numărat printre miile de bugetari care au protestat, în ultimele săptămâni, în România, faţă de măsurile de austeritate. Pentru prima oară, salariaţii spitalelor au ieşit în curtea unităţilor sanitare cerând să li se facă dreptate, în disperare de cauză, apelând şi la violenţă. Şi ziariştii de la FT au trecut în revistă toate lipsurile din spitale, cum bolnavii, asiguraţi fiind, plătesc Sănătatea din România. Îşi iau mâncare, îşi iau medicamente, materiale sanitare, îşi ajută medicii să-şi doteze sălile de operaţii.

BUGET RUŞINOS PENTRU SĂNĂTATE. În ciuda tuturor neajunsurilor din sistem, finanţarea este una mai mult decât ruşinoasă, anul acesta România alocând numai 3,9% din Produsul Intern Brut (PIB) sistemului medical, mai puţin de jumătate din media UE. În condiţiile în care bugetul este în scădere, multe spitale înregistrează datorii semnificative. Miniştrii sunt în favoarea introducerii coplăţii, descentralizării şi consolidării pentru a face sistemul mai eficient, dar se confruntă cu opoziţia publică. “Dacă sistemul nu va fi reformat, nu contează câţi bani vor fi băgaţi în el, se va prăbuşi”, a avertizat Richard Florescu, reprezentant al Băncii Mondiale la Bucureşti.

MEDICII ŞI ASISTENŢII MEDICALI PLEACĂ PE CAPETE. FT mai scrie că există temeri că situaţia se va înrăutăţi, în condiţiile în care din ce în ce mai mulţi medici şi asistenţi pleacă din România în străinătate, unde sunt plătiţi mai bine. Din 2007, când ţara a aderat la UE, peste 6.000 dintre cei 41.000 de medici din România au emigrat. Anul acesta, circa 2.500 urmează să plece, parţial din cauza reducerii cu 25% a salariilor. România are numai 1,9 medici la 1.000 de locuitori, jumătate din media UE. În plus, un rezident din România câştigă anul acesta circa 250 de euro pe lună, faţă de 1.400 de euro media în UE, mai precizează FT.