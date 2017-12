Săracii miniştri bogaţi!

Miniştrii Cabinetului Boc au conturi şi depozite de aprox 2,5 milioane de euro. Ministrul cu cei mai mulţi bani puşi deoparte este cel al Transporturilor, Radu Berceanu, care are în conturi şi depozite circa 807.000 euro. Pe locul al doilea, cu o sumă depusă în conturi de peste 430.000 de euro, atât în lei cât şi în valută, se află ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea. Pe locul al treilea cu cei mai mulţi bani în cont este ministrul Muncii, Mihai Şeitan, care are nici mai mult, nici mai puţin, de 11 conturi şi depozite deschise la şapte bănci, deţinând 227.000 de euro. Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, are în conturi peste 226.000 de euro, iar Daniel Funeriu are peste 188.000 de euro în conturi la bănci din România, Franţa şi Germania, peste 24.000 de dolari din care aprox. 19.000 de dolari sunt plasaţi într-un cont de la o bancă din Statele Unite. În plus, ministrul Funeriu mai are 1.260.560 de yeni într-un cont deschis la o bancă din Japonia. Vasile Blaga, ministrul Administraţei şi Internelor, stă liniştit în criză cu cei 110.000 de euro din conturi şi depozite, în lei şi valută. Sebastian Vlădescu are aproape 100.000 de euro în lei şi valută, sumă care îl poziţioneză pe locul opt în topul miniştrilor cu cei mai mulţi bani în conturi. Adriean Videanu, ministrul Economiei, unul dintre cei mai înstăriţi miniştri ai cabinetului Boc are, în conturi 22.418 euro, suma fiind infimă în comparaţie cu averea acestuia. Elena Udrea are în conturi doar 14.000 de euro, iar cel mai sărac ministru este cel al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu, care a declarat că nu are depozite sau conturi. Ba mai mult, potrivit declaraţiei de avere, acesta are contractat un credit de 80.000 de euro.