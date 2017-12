Schimbare de lider în Seria Sud

În weekend-ul precedent s-au disputat partidele etapei a şasea în Campionatul Judeţean de fotbal. În Seria Sud s-a schimbat liderul, Dunărea II Ostrov impunîndu-se în derby-ul rundei la Peştera şi detronînd Peştera Dobrogei din fruntea clasamentului. În Seriile Nord şi Est, Pescăruşul Gîrliciu şi Avîntul Comana au obţinut victorii scontate şi şi-au păstrat poziţiile fruntaşe. În Nord, Ulmetum Pantelimon a cedat primele puncte ale sezonului, cedînd în faţa propriilor suporteri contra Daciei Mircea Vodă. Scorul etapei l-a realizat Dunărea Ciobanu: 15-0 cu Steaua Dorobanţu, în Seria Nord.

Rezultatele etapei - SERIA NORD: Gloria Seimeni - Dunaris Topalu 4-3 (V. Ilie 21, 80, Munteanu 75, 78 / Teacă 12, Filip 20, G. Ion 53); CSS Medgidia - Viitorul Tîrguşor 5-0 (Baciu 25, Amet 43, Dumitrescu 46, Pavelescu 48, Haas 75); Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti 5-0 (Drăghici 18, 80, 85, V. Popa 47, Furnică 50); Dunărea Ciobanu - Steaua Dorobanţu 15-0 (D. Culea 2, 6, 14, 37, 72, 86, C. Mihai 9, 21, 49, Lungu 16, 80, Boboc 19, 29, 54, 61); Ulmetum Pantelimon - Dacia Mircea Vodă 2-3 (Beregoi 19, N. Toma 60 / Georgescu 37, L. Mocanu 40-autogol, Catrina 78); Sport Club Horia - Voinţa Siminoc 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Sportul Tortomanu - Ştef. Serv. Seimeni 2-4 (Manole 51, Goreac 71 / Rusu 6, Oană 18, 53, Stoian 60); Viitorul Fîntînele - Viitorul Vulturu 6-2 (Preoteasa 3, Grigorescu 24, 50, 60, 62, Zăbavă 35 / Berdilă 70, Burulea 87). Clasament NORD: 1. Gîrliciu 16p; 2. Ciobanu 15p (5j); 3. Siminoc 15p; 4. Mircea Vodă 15p; 5. Ştef. Serv. Seimeni 12p; 6. Fîntînele 12p; 7. Pantelimon 9p (4j); 8. CSS Medgidia 9p (5j); 9. Gloria Seimeni 7p (5j); 10. Topalu 6p; 11. Tortomanu 6p; 12. Tîrguşor 6p (4j); 13. Horia 3p; 14. Ghindăreşti 3p; 15. Vulturu 0p; 16. Dorobanţu 0p.

SERIA EST: Avîntul Comana - AS Bărăganu 12-0 (Dejica 10, 28, Tîrnădan 13, 22, 30, 68, 73, 78, Curelaru 47, 50, 80, 83); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cerchezu 12-0 (Vişan 25, 33, 77, 79, Dragomir 29, 49, 65, 70, Gavrilă 42, 64, Gălbenuş 54, Olteniceanu 80); CFR Constanţa - AS Independenţa 5-0 (Rizea 5, 23, Caracostea 18, Spătariu 70, Şerban 90); Aurora II 23 August - Viitorul Mereni 5-2 (Bucălie 37, 67. 77, P. Florea 49, 87 / Slabu 85, 86); Voinţa Valu Traian - Sparta II Techirghiol 3-2; Unirea Topraisar - Recolta Negru Vodă 5-0 (V. Dumitru 9, 72, Ianoş 30, Sandu 85, Hanganu 89); Viitorul II Cobadin - Luceafărul Amzacea 4-1 (Păcuraru 35, 70, 80, P. Gîscă 70 / Speriuş 25); AS Ciocîrlia - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-0 (Mangiurea 24). Clasament EST: 1. Comana 16p; 2. Cobadin II 15p; 3. Topraisar 15p; 4. Valu lui Traian 15p; 5. CFR 14p; 6. Amzacea 12p; 7. 23 August II 10p; 8. Chirnogeni 9p; 9. Techirghiol II 9p; 10. Ciocîrlia 8p; 11. Mereni 6p; 12. Independenţa 4p; 13. Negru Vodă 4p; 14. Bărăganu 1p; 15. Cerchezu 1p; 16. Valea Dacilor 0p.

SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman 3-3 (G. Caracostea 32, C. Stan 69, 81 / Sivriu 38, 84, I. Constantin 75), Trophaeum Adamclisi - Progresul Dobromir 3-0 (Păun 66, Scurtu 78, 87), Sport Prim Oltina - Marmura Deleni 7-2 (M. Plăcintă 5, 38, 70, Ghergic 20, 44, S. Culea 58, Marinciu 49 / Dache 59, 88); Peştera Dobrogei Peştera - Dunărea II Ostrov 2-3 (Vrabie 3, Mogan 77 / Macasoi 20, Ilinca 78, E. Anghel 89). Clasament SUD: 1. Ostrov II 15p; 2. Oltina 13p; 3. Peştera 13p; 4. Adamclisi 10p; 5. Aliman 8p; 6. Deleni 6p; 7. Ion Corvin 4p; 8. Dobromir 0p.