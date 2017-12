Şcoală de vară pentru elevii nevoiaşi din Ciocârlia

Pentru elevii din mediul rural care au mai puţine oportunităţi decât cei de la oraş, fiecare sprijin, oricât de mic sau mare, contează, în special atunci când copiii provin din familii cu posibilităţi reduse. Aşa s-a gândit şi un grup de voluntari ai Liceului Teoretic „Traian” din Constanţa. Alături de conducerea unităţii de învăţământ, ei au iniţiat un proiect inovator pentru învăţământul constănţean - o tabără de vară, după modelul activităţilor pentru copiii din mediul rural derulate de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin care elevii din judeţ sunt aduşi să viziteze diferite obiective din municipiu. Iniţiativa elevilor de la „Traian” a vizat 15 elevi aflaţi în clasele V-VIII din familiile sărace din comuna Ciocârlia, care nu au posibilitatea să vină la Constanţa.

ELEVII MAI MARI, ÎNDRUMĂTORI PENTRU CEI MAI MICI Printre iniţiatorii şi participanţii la proiect se numără preşedintele Consiliului Elevilor din cadrul şcolii, Mariana Nedelea - elevă în clasa a XI-a C. Ea împreună cu alţi 14 elevi din clasele terminale vor primi în grijă câte un elev de la Ciocârlia, pe care îl vor ghida şi îl vor ajuta în activităţile ce se vor desfăşura. Tabăra de vară se va desfăşura în perioada 16-21 iulie. Elevii vor fi preluaţi de acasă dimineaţa, iar seara vor fi duşi înapoi. „În prima jumătate a fiecărei zile se vor desfăşura activităţi educative în şcoală, iar în a doua parte vor participa la activităţi recreative: vor merge la muzee, la Aqua Magic sau la plajă. Elevii vor petrece aproximativ zece ore în fiecare zi şi le vom asigura şi mâncarea de prânz. În plus, vor avea un profesor însoţitor de la Ciocârlia”, a declarat directorul unităţii de învăţământ, prof. Constantin Caracoti. Printre activităţile educative care se vor organiza la liceu se numără desene pe asfalt, cursuri de pictură şi, în plus, ei vor fi iniţiaţi în arta fotografică. La rândul său, directorul Şcolii din Ciocârlia, prof. Florica Nicolae, a declarat că elevii săi de abia aşteaptă să participe la tabăra de vară şi se mândresc că elevii de la oraş le acordă atenţie.

„Oameni mici, fapte mari!“

Elevii voluntari ai Liceului Teoretic „Traian” vin mereu în sprijinul celor în nevoie. Elevele Diana Gucea, Mariana Nedelea şi Andrada Papazian, alături de două dintre cadrele didactice îndrumătoare, prof. Viorica Stan şi prof. Raluca Leonte, vor organiza un eveniment caritabil - „Oameni mici, fapte mari”. Activitatea are loc sâmbătă - 18 ianuarie, de la ora 18.00, la City Park Mall Constanţa.Va avea loc un spectacol cu momente artistice de muzică şi dans susţinute atât de elevi ai liceului, cât şi de trupele de dans „Total Dance Center” şi „Revolution”. Un moment deosebit este concursul „Miss Solidaritate”. Invitat special al acţiunii este fosta concurentă de la Vocea României, Iuliana Puşchilă. „Oameni mici, fapte mari” are ca scop să ajute o femeie din Lumina ce-şi creşte singură cei trei copii. Soţul a părăsit-o în urmă cu cinci ani, iar de atunci a rămas fără niciun sprijin. Mama suferă de un handicap la piciorul drept, survenit în urma unui accident. Singurele surse de venit sunt ajutorul de handicap de numai 33 de lei şi alocaţiile copiilor. Pentru a strânge fonduri, elevii vor pune la dispoziţia publicului un târg de dulciuri.