Se strâng semnături pentru candidatura lui Mircea Diaconu

22:44:22 / 21 Martie 2014

Celo mai nefericit fost actor

Ca secretar de partid nu a reusit sa devina cineva. Ca politician debiteaza numai tampenii. In copilarie era o sceneta cu Pacala si Tandala in care Tandala striga: Vreau sa fiu primar. Acum Diaconu a devenit un Pacala al politicii si al Antenelor. Acum vrea sa fie europarlamentar iar in toamna chiar presedintele Romaniei. Sunt sigur ca la alegeri se va face de rahat. Pe zi ce trece ura ii schiminoseste fata din ce in ce mai rau.