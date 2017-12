Seară pop-rock cu Diana Arvinte şi Double Six

Constănţeanca Diana Arvinte, participantă la concursul „Vocea României” în 2013, şi trupa Double Six vor fi în această sâmbătă, de la ora 21.30, protagoniştii unei seri pop-rock incendiare la restaurantul Harlequin din staţiunea Mamaia. Artiştii vor delecta publicul cu un program special, care va include cele mai bune piese pop-rock în interpretarea Dianei Arvinte şi a formaţiei Double Six. Printre hiturile care vor putea fi ascultate în cadrul recitalului se numără: „Save Tonight” - Eagle Eye Cherry, Scorpions - „Holiday”, Doobie Brothers - „Long Train Running”, 4 Non Blondes - „What’s Up” şi multe altele.

Preţul biletelor este de 20 lei, acestea putându-se procura şi de la sediul restaurantului.