Şedinţă cu primarii pentru pregătirea Paştelui

Prefectura Constanţa a organizat ieri o şedinţă cu primarii şi cu reprezentanţii instituţiilor deconcentrate în cadrul căreia au fost discutate măsurile şi acţiunile specifice care se impun cu ocazia sărbătorilor de Paşte. Cu acest prilej, directorul executiv al Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Grigore Mertoiu, le-a explicat primarilor că mieii trebuie sacrificaţi şi comercializaţi numai în spaţii special amenajate, sub atenta supraveghere a autorităţilor. La rîndul său, şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie, chestor Mircea Vasile Bârgoz, a declarat că poliţia va acorda tot sprijinul inspectorilor DSVSA în activitatea pe care o desfăşoară: “În baza planului de siguranţă de la nivelul judeţului am pus deja în aplicare planul de măsuri specifice pentru desfăşurarea în bune condiţii a sărbătorilor pascale astfel încît să nu se înregistreze evenimente care să tubure liniştea cetăţenilor”. În continuarea şedinţei, directorul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Dumitru Nancu, a făcut o serie de precizări privind aplicarea Legii 300/2004, care reglementează activitatea de autorizare a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. În cadrul şedinţei a luat cuvîntul şi inspectorul general şcolar, Narciz Amza, care le-a vorbit primarilor despre măsurile comune care se impun pentru eficientizarea activităţii din învăţămîntul preuniversitar. Ea a declarat că a fost demarat concursul pentru ocuparea posturilor de directori de şcoli în mai multe localităţi ale judeţului. În plus, inspectorul general şcolar a solicitat primarilor să faciliteze transportul elevilor care vor susţine exemenele naţionale în această vară şi să îi informeze cu privire la faptul că transportul către unităţile de învăţămînt aflate la o distanţă mai mică de 50 km este decontat de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Narciz Amza a făcut apel către primari să asigure conectarea tuturor şcolilor din judeţ la internet, pentru a reduce costurile comunicării. În ceea ce priveşte dotarea primăriilor cu microbuzele pentru transportul elevilor, ea a declarat că, pînă în acest moment, au fost distribuite 12 microbuze şi că, pînă în septembrie, vor mai fi trimise către primării încă 15, deşi există 20 de solicitări în acest sens. Directorul Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport, Elena Frîncu, a anunţat că împreună cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) au fost demarate două proiecte judeţene pentru tineri: Cupa Academicus la Jocuri Sportive şi Cupa CJC. “Noi ne-am asigurat, cu ajutorul CJC şi al Primăriei Constanţa, fonduri suficiente, dar vă rugăm, domnilor primari, să îi sprijiniţi pe profesorii de educaţie fizică în vederea unei bune desfăşurări a acestor competiţii care încep pe 21 aprilie şi se finalizează pe 1 iunie”, a spus Elena Frîncu. Primarii prezenţi la şedinţă au mai fost informaţi şi de către directorul executiv al Casei de Pensii, Oscar Beneş, cu privire la faptul că 1.800 de pensionari nu pot beneficia de recalcularea pensiilor pentru că nu au cod numeric personal sau un domiciliu stabil. Beneş a adăugat că în mai va fi inaugurată o casă de pensii locală la Medgidia, la care vor fi arondate 22 de localităţi. Ultimul care a luat cuvîntul în cadrul şedinţei a fost directorul Direcţiei de Gospodarire a Apelor din cadrul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, Valeriu Ene, care le-a vorbit primarilor despre diminuarea riscului de inundaţii prin asigurarea salubrizarii şi igienizării cursurilor de apă.