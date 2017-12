Simona Halep: A fost o zi perfectă pentru mine

Jucătoarea Simona Halep, care s-a calificat, astăzi, în semifinalele turneului de la Roland Garros, învingând-o în sferturi pe sportiva rusă Svetlana Kuzneţova, a declarat că pentru ea ziua a fost perfectă. "Am avut un joc foarte rapid, foarte agresiv. A fost o zi perfectă pentru mine. Mă simt bine. Simt jocul şi să simt pregătită pentru următorul meci", a spus Halep. Simona Halep a mai declarat, conform wtatennis.com, că este foarte bucuroasă după această calificare în semifinale. "M-am simţit foarte bine pe teren. Am jucat foarte bine şi am respectat planul de joc. A fost un meci bun şi sunt foarte bucuroasă că acum voi juca în semifinale, la Paris", a menţionat românca. Jucătoarea Simona Halep, locul 4 WTA şi a patra favorită, a înregistrat cea mai bună performanţă a sa la un turneu de Grand Slam, calificându-se în semifinale la Roland Garros, după ce a învins-o, scor 6-2, 6-2, pe sportiva rusă Svetlana Kuzneţova, numărul 28 WTA şi cap de serie 27. Pentru un loc în finală, Halep va juca împotriva sportivei germane Andrea Petkovici, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 28. Simona Halep, 23 de ani, a devenit, astăzi, la Roland Garros, prima sportivă din România care se califică în semifinelele unui turneu de Grand Slam după performanţa similară reuşită de Irina Spîrlea în 1997, la US Open.