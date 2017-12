Simona Halep: ''Am fost la pescuit'', după eliminarea de la US Open

Angajată săptămâna aceasta în turneul de tenis de la Wuhan (China), Simona Halep, nr. 2 mondial, a acordat un scurt interviu ziarului l'Equipe, în care a vorbit despre cum s-a simțit după eliminarea precoce de la US Open. ''A fost dificil să o accept, însă sunt o jucătoare normală care poate pierde meciuri. După această eliminare, m-am întors acasă, unde am făcut o pauză de câteva zile. Apoi am mers la pescuit, ceea ce nu prea mai am timp să fac în timpul anului, după care am început să lucrez dur în vederea turneelor din Asia. Acum trebuie să-mi recapăt din nou încrederea în mine, meci după meci. Există motive ca ea să revină cât mai sus, pentru că am jucat foarte bine anul acesta'', a declarat Halep. Întrebată ce s-a întâmplat totuși la Flushing Meadows, jucătoarea română a spus: ''Când am început turneul, am simțit presiune, pentru că toată lumea spunea că am posibilitatea să câștig un Mare Șlem. Dar nu este un lucru ușor. Am avut meciuri dificile. Lucic (croata Mirjana Lucic-Baroni, care a eliminat-o în turul 3 cu 7-6, 6-2) a jucat foarte bine din momentul în care a revenit de la 5-2: ea s-a bătut pentru fiecare punct și a meritat să câștige. Sunt un pic dezamăgită că nu m-am bătut în setul doi. A fost prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva''. La acel moment, presiunea a fost foarte mare, ''nu eram destinsă, nu-mi simțeam jocul. A fi numărul 2 în clasament este ceva foarte special pentru mine. Este ușor să ajungi acolo, dar este greu să te menții'', a precizat Halep.