Simona Halep ar putea evolua alături de Horia Tecău

Cea mai bine clasată jucătoare de tenis de câmp din România în acest moment, constănţeanca Simona Halep, a revenit ieri în ţară, după ce a stabilit cea mai bună performanţă din carieră într-un turneu de Grand Slam, ajungând până în optimile de finală la US Open. Halep a fost primită de ministrul Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu, care i-a înmânat o plachetă în semn de preţuire pentru rezultatele obţinute în acest sezon, când a reuşit să câştige patru turnee WTA, la Nürnberg (Budapesta), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria) şi New Haven (SUA). „Este un moment deosebit în viaţa mea, pentru că am ajuns în scurt timp în Top 20. Adversarele au fost de top şi joacă la un nivel foarte înalt. A fost o perioadă grea pentru mine, dar, în acelaşi timp, foarte frumoasă, pentru că am reuşit să le înving. Acest an va rămâne unul deosebit pentru mine, deoarece am reuşit să ajung la un nivel foarte înalt, bineînţeles şi pentru că 13 este numărul meu norocos. Este posibil să mai urc în clasament. Mai sunt câteva turnee, nu va fi uşor, dar eu voi face tot posibilul”, a spus Halep. Sportiva clasată pe locul 19 WTA a comentat şi prestaţia sa din partida cu Flavia Pennetta (Italia), pierdută în optimile de finală de la US Open. „Ploaia este un dezavantaj, mai ales dacă aştepţi două-trei ore, pentru că te scoate din ritm. Pentru mine a fost un dezavantaj, dar trebuie să accept, pentru că aşa este în tenis. Ştiam că voi avea un meci greu cu Pennetta, pentru că m-a mai învins de două ori în trecut. Este o jucătoare foarte bună şi a jucat un tenis foarte bun”, a explicat Halep. „Suntem mândri de victoria Simonei de la New Haven şi de tot ce a făcut până acum. Şi o felicităm pentru că şi-a îndeplinit visul de a fi între primele 20 de jucătoare ale lumii. Îi doresc să nu se oprească aici, mai ales că ne-a învăţat cu astfel de victorii. Suntem alături de ea în continuare”, a declarat ministrul Nicolae Bănicioiu.

DUBLU CU TECĂU? Sportiva în vârstă de 21 de ani a mărturisit că ar putea să joace la dublu mixt alături de celălalt constănţean din topul tenisului mondial, Horia Tecău. „Nu m-am gândit încă să fac pereche de dublu mixt cu Horia, dar, în viitor, este foarte posibil. Având în vedere ce rezultate a avut cu Robert Lindstedt, cred că pentru Horia ar fi o idee bună să facă din nou un cuplu cu el”, a declarat Halep, care va pleca în zilele următoare într-o vacanţă în Europa.