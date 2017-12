Simona Halep luptă pentru un loc în semifinale

Rămasă principala favorită la câştigarea trofeului de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, după ce primii trei capi de serie au fost eliminaţi încă din primele două runde, tenismena constănţeană Simona Halep joacă azi pentru un loc în semifinalele competiţiei găzduite de Paris. Cap de serie nr. 4 şi locul 4 WTA, sportiva în vârstă de 22 de ani va înfrunta o jucătoare experimentată, Svetlana Kuzneţova (Rusia, locul 28 WTA şi cap de serie nr. 27), fost număr 2 mondial în urmă cu şapte ani. Tenismena în vârstă de 28 de ani a câştigat turneul de la Roland Garros în 2009, după ce în 2004 se impusese la US Open. Halep şi Kuzneţova s-au întâlnit de patru ori până în prezent, împărţindu-şi victoriile. În 2011, la Miami, în runda inaugurală, rusoaica a câştigat cu 6-0, 6-4, iar în acelaşi an, la Toronto, tot în primul tur, Halep a învins cu 4-6, 6-4, 6-3. Situaţia s-a repetat anul trecut, la Roma, tot în prima manşă, când constănţeanca s-a impus cu 6-1, 6-1. Ultima partidă, disputată în acest sezon, în turul 2 la Stuttgart, a revenit Kuzneţovei, cu 7-5, 7-6. “Este un sentiment incredibil să fiu în sferturi la Roland Garros, dar trebuie să rămân concentrată pe ce am de făcut în continuare. Cred în şansele mele de a câştiga la Paris, dar rămân concentrată pe următorul meci. Sunt pregătită să merg mai departe”, a mărturisit Halep, adăugând că şi-ar dori să câştige primul titlu de Grand Slam în capitala Franţei: “Îmi place zgura, am timp să mă gândesc mai mult cum aş putea să joc un punct, dar nu ştiu dacă este şi cea mai bună suprafaţă a mea. Am câştigat turnee şi pe hard, îmi place această suprafaţă pentru că pot închide punctele mai repede. Cred că pe iarbă mai am puţin de lucrat. Dacă aş avea de ales unde mi-aş dori să câştig primul Grand Slam, atunci aş prefera să se întâmple aici”. De partea cealaltă, rusoaica aşteaptă cu interes duelul cu noua stea a tenisului mondial. “Simona este un adversar dificil, foarte puternic. Va fi un meci greu, dar abia aştept să joc împotriva ei. Am învins-o la Stuttgart în acest an, mi-am luat revanşa după înfrângerea de la Roma de anul trecut. Ea joacă mult mai bine acum şi cred că va fi un meci frumos”, a spus Kuzneţova. Partida este programată azi, de la ora 15.00, şi va putea fi urmărită în direct pe Eurosport.

Tot azi, Florin Mergea, nr. 51 ATP, şi partenerul său, croatul Marin Draganja, nr. 59 ATP, vor juca în semifinalele probei de dublu de la Roland Garros, încercând să-şi îmbunătăţească cea mai bună performanţă a carierei. Cei doi se vor duela pentru un loc în marea finală cu spaniolii Marcel Granollers şi Marc Lopez, cap de serie nr. 12.