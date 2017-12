Simona Halep speră să îşi întâlnească idolul, Justine Henin

După ce a uimit lumea tenisului cu evoluţiile sale din ultimele săptămâni la turneele din circuitul WTA, Simona Halep s-a lăsat “descoperită” şi de site-ul wtatours.com, care a publicat, ieri, un interviu cu constănţeanca în vârstă de 18 ani. Sportiva legitimată la CS Mamaia IDU - LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a vorbit despre cum a ajuns să practice tenisul, despre şcoală, familie, dar şi despre cum a reuşit să facă cunoştinţă în doar trei săptămâni cu cele mai bune performanţe ale carierei: sferturi de finală la Marbella şi finala de la Fes! „Fratele meu Nicolae, care este mai mare ca mine cu şase ani, juca tenis. Eu aveam patru ani şi vroiam şi eu să joc. Părinţii mei n-au jucat tenis. Tatălui meu îi place uneori să joace fotbal din plăcere. Nicolae este singurul meu frate. Acum este student. Tata are o fabrică de brânzeturi în România. Mama are grijă de familie şi uneori merge pe la turnee cu mine”, şi-a descris familia Simona Halep, care se pregăteşte pentru probele de la Bacalaureat, dar şi pentru admiterea de la facultate. „Sunt în ultimul an de liceu. Mai am doar două probe de trecut pe 4 şi pe 6 iunie. O să încerc să dau la facultate, poate să studiez ceva care are legătură cu sportul sau cu economia. Îmi place matematica!”, a dezvăluit constănţeanca. Întrebată despre stilul său de joc, eleva lui Firicel Tomai l-a descris ca pe unul agresiv: „Sunt o jucătoare agresivă din spatele liniei de fund. Lovesc mingea foarte plat şi deocamdată învăţ să lovesc cu topspin ca să-mi dea o mai mare varietate în joc şi ca să am o marjă mai mică de eroare. Întotdeauna vreau să dau tot ceea ce este mai bun din mine, dar trebuie să mai învăţ şi să pierd meciuri, să nu mă supăr atât de mult la înfrângeri”. După ce a ajuns la începutul acestei săptămâni la graniţa primelor 100 de jucătoare ale lumii, Halep (nr. 110 WTA) speră ca în curând să îşi întâlnească în teren şi idolul, Justine Henin. „Sînt foarte fericită că s-a întors şi că am o şansă să joc împotriva ei. Dacă aş putea, aş fura reverul lui Justine. Va fi o schimbare majoră pentru că eu am rever cu două mâini”, a spus Halep. Câştigătoare la Roland Garros, în 2008, în întrecerea junioarelor, Simona Halep visează la tabloul pricipal al senioarelor de la Paris. „Am pierdut în calificări la Roland Garros şi la Australian Open. Deocamdată, vreau să ajung pe tabloul principal la Paris”, spune Halep despre obiectivul său pentru viitorul apropiat.