Simona, în finală la Roland Garros

Constănţeanca Simona Halep continuă să scrie istorie în tenisul românesc, dar şi în cel mondial, după ce s-a calificat, ieri, în prima finală de Grand Slam din carieră. Sportiva în vârstă de 22 de ani a acces în ultimul act la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, după un parcurs ireproşabil, presărat cu victorii clare şi fără să piardă vreun set. Ieri, Halep a dat o nouă dovadă a valorii sale, învingând-o în semifinale pe Andrea Petkovic (Germania), locul 27 WTA şi cap de serie nr. 28, cu 6-2, 7-6. Cap de serie nr. 4, constănţeanca a început meciul în forţă, câştigând pe serviciul adversarei, şi a încheiat rapid primul set. Nemţoaica a dat semne de revenire şi a condus în startul actului secund, însă Halep a recuperat şi a împins setul în tie-break, unde nu i-a dat nicio şansă lui Petkovic. Drept urmare, după o oră şi jumătate de joc, constănţeanca a sărbătorit, în aplauzele publicului, o calificare istorică în finala de la Paris. “A fost visul meu să joc finala la Roland Garros şi sunt fericită că mi l-am îndeplinit. Am avut parte de un meci dur, au fost momente când adversara m-a blocat şi nu am jucat aşa cum mi-aş fi dorit, dar sunt foarte bucuroasă că am câştigat în două seturi. În primul set am avut emoţii, chiar dacă nu le-am arătat, iar al doilea am încercat să rămân concentrată, inclusiv în tie-break, pentru că mi-am dorit să evit setul decisiv, unde s-ar fi putut întâmpla orice”, a explicat Halep la final, extrem de emoţionată. Performanţa înregistrată la Paris i-a asigurat deja Simonei 1.300 de puncte WTA şi un premiu de 825.000 de euro.

SALT PE LOCUL 3 WTA Prezenţa în prima finală de Grand Slam din carieră o va sălta pe Halep pe locul 3 WTA, cea mai bună clasare din istorie pentru o tenismenă din România. Constănţeanca va fi depăşită în ierarhia mondială doar de americanca Serena Williams şi chinezoaica Na Li. În plus, Halep va urca şi în clasamentul WTA Race, care contabilizează punctele obţinute în acest an, iar dacă se va impune la Paris va ajunge pe primul loc, deschizându-şi astfel drumul către Turneul Campioanelor, care are loc la finalul anului, în Singapore. Prin calificarea în ultimul act la Roland Garros, sportiva în vârstă de 22 de ani devine prima tenismenă română care ajunge într-o finală de Grand Slam la simplu după o pauză de 34 de ani. Doar două românce au mai reuşit această performanţă de-a lungul timpului: Virginia Ruzici, actualul manager al lui Halep, de două ori - în 1978, când a câştigat turneul de la Roland Garros, şi în 1980, când a pierdut finala aceleiaşi competiţii, în faţa americancei Chris Evert, şi Florenţa Mihai - finalistă în 1977 tot la Paris, meci pierdut la Mima Jausovec (Iugoslavia).

FINALĂ ÎMPOTRIVA ŞARAPOVEI Marea finală de la Roland Garros va avea loc sâmbătă după-amiază, iar Halep va avea un adversar de top - rusoaica Maria Şarapova, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 7, care a trecut în semifinale de canadianca Eugenie Bouchard, locul 16 WTA şi a 18-a favorită a competiţiei, cu 4-6, 7-5, 6-2. Fost lider mondial, Şarapova a câştigat în carieră toate cele patru turnee de Grand Slam, ultimul chiar la Roland Garros, în 2012. În plus, sportiva în vârstă de 27 de ani a adunat în întreaga carieră 31 de trofee şi peste 29 milioane de dolari din premii. Anul trecut, rusoaica a fost finalistă pe zgura pariziană, fiind învinsă de americanca Serena Williams, cu 6-4, 6-4. Halep şi Şarapova s-au mai întâlnit până în prezent de trei ori, în toate meciurile impunându-se fostul lider mondial. Prima întâlnire a avut loc în turul 2 al turneului de la Indian Wells din 2012, când rusoaica a câştigat cu 6-3, 6-4, iar povestea s-a repetat în acelaşi an, dar în primul tur de la Beijing, unde scorul a fost 7-5, 7-5. Ultima confruntare s-a desfăşurat în primăvara acestui an, când Şarapova a câştigat în faţa constănţencei în finala turneului de la Madrid, cu 1-6, 6-2, 6-3. În ciuda diferenţei de palmares, Halep rămâne optimistă înaintea finalei: “În finală nu am nimic de pierdut. Ştiu că va fi un meci greu, iar Şarapova este o mare campioană. Am evoluat împotriva ei în finala de la Madrid, ştiu cum să joc şi că trebuie să dau totul pe teren, pentru că este ultimul meci al turneului. Sper să mă pot bucura la final!”.

MERGEA, ELIMINAT ÎN SEMIFINALE Perechea formată din Florin Mergea şi Marin Draganja (Croaţia) a ratat calificarea în finala probei de dublu masculin de la Roland Garros. Cuplul româno-croat a cedat ieri, în semifinale, în faţa dublului spaniol Marcel Granollers / Marc Lopez, cap de serie nr. 12, cu 6-3, 1-6, 6-3, după o oră şi jumătate de joc. Pentru învinşi, prezenţa în penultimul act al turneului de Grand Slam de la Paris reprezintă cea mai bună performanţă din cariera lor, pentru care vor fi recompensaţi cu 720 de puncte ATP şi un premiu în valoare totală de 100.000 de euro. Ultimul român care a ajuns în semifinalele unui Grand Slam la dublu masculin a fost constănţeanul Horia Tecău, în 2012, la Wimbledon, când, în echipă cu suedezul Robert Lindstedt, a jucat a treia finală consecutivă pe iarba londoneză. În ultimul act al competiţiei, ibericii vor întâlni perechea franceză Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin, cap de serie nr. 11, care a trecut ieri, în semifinale, de cuplul alcătuit din Andrei Golubev (Kazahstan) şi Samuel Groth (Australia), cu 3-6, 6-3, 6-4.