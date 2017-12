Sistem centralizat de apă potabilă în Mircea Vodă

Săptămîna aceasta vor fi demarate lucrările de execuţie a proiectului de alimentare cu apă potabilă a locuinţelor din satul Ţibrinu, comuna Mircea Vodă. Conform spuselor primarului comunei, Dumitru Dedu, proiectul prevede montarea conductei, construirea unui puţ, realizarea unei staţii de clorinare şi, după finalizarea acestor lucrări, branşarea gospodăriilor la conducta de apă. Proiectul are o valoare de 2,8 miliarde lei vechi, suma fiind asigurată din bugetul local al comunei. De această lucrare vor beneficia peste 45 de familii din satul Ţibrinu, termenul de finalizare fiind sfîrşitul lunii decembrie. Primarul Dumitru Dedu a mai spus că tot în această perioadă, se desfăşoară procesul de racordare a gospodăriilor din localităţile Mircea Vodă şi Satu Nou la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă. “În cele două localităţi s-au branşat deja aprox. 70% dintre gospodării şi sperăm ca, în cel mai scurt timp, să finalizăm şi această lucrare“, a declarat primarul. Tot în localităţile Mircea Vodă şi Satu Nou se vor demara în curînd lucrările de pietruire a 4,5 km de străzi. Proiectul a fost demarat cu fonduri din bugetul local, iar valoarea totală a lucrărilor este de trei miliarde de lei vechi. “Mîine (n.r. - astăzi) trebuie să semnăm contractul şi sperăm ca firma desemnată prin licitaţie să demareze lucrările în maximum cinci zile. Am dori să facem mai multe, dar, deocamdată, nu ne ajung banii. Sperăm să putem atrage fonduri şi să amplasăm şi rigole betonate, care acum sînt realizate din pămînt, şi să facem şi un tratament bituminos pentru aceste drumuri“, a mai spus Dumitru Dedu. Primarul a adăugat că şi acest proiect are ca termen de finalizare sfîrşitul lunii decembrie.