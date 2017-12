Sophia Loren sărbătoreşte 80 de ani

Actriţa italiană Sophia Loren, care împlinește 80 de ani pe 20 septembrie, a lansat o carte de memorii şi a inaugurat, în Ciudad de Mexico, o expoziţie cu fotografii şi obiecte care îi aparţin, pentru a-şi sărbători cariera de peste 60 de ani în cinematografie. Expoziția este găzduită de Muzeul Soumaya al magnatului Carlos Slim. ”Nu este o celebrare a trecutului, este prologul unei vieţi frumoase, care mi-a dăruit atât de mult. Am încă nevoie să lucrez, mă trezesc în fiecare zi cu o grămadă de idei”, a declarat Sophia Loren la o conferintă de presă, în prezenţa fiului său, Carlo Ponti, şi a magnatului mexican din domeniul telecomunicaţiilor Carlos Slim. Expoziţia, care include obiecte vestimentare, bijuterii, fotografii, trofee şi diplome, dar şi proiecţii ale unor imagini în care vedeta apare alături de Marcello Mastroianni, Cary Grant şi Marlon Brando, va fi deschisă vizitatorilor din 22 septembrie.

Pe de altă parte, Sophia Loren a lansat de curând un volum autobiografic intitulat ”Yesterday, Today and Tomorrow - My Life”, în care vorbeşte despre începuturile carierei sale, relaţia cu producătorul de cinema care a descoperit-o şi care i-a devenit soţ, dar şi cea cu alte personalităţi ale cinematografiei mondiale, mai ales din perioada anilor 1960 - 1970. Pentru a scrie cele 300 de pagini ale volumului autobiografic, actriţa-simbol a cinematografiei italiene a apelat la ceea ce ea însăşi a numit ”cufărul cu amintiri”, pentru a face publice fotografii vechi, scrisori şi bileţele din partea unor vedete ca Cary Grant, Frank Sinatra, Audrey Hepburn şi Richard Burton, pe lângă ”sufletul pereche”, italianul Marcello Mastroianni. Rezultatul include o mulţime de povestioare care vor face deliciul publicului, cum ar fi modul în care a reuşit să îl facă pe Marlon Brando să înceteze în a-i mai face avansuri sexuale cu o singură privire serioasă şi intensă şi faptul că Cary Grant i-a sugerat că ar trebui să se roage pentru a lua decizia corectă în perioada când cei doi filmau şi simţeau că se îndrăgostesc unul de celălalt.

Cartea pare să fie un fel de enciclopedie a cinematografiei mondiale din ultimii 60 de ani, redând pasaje din viaţa unei femei simple din sudul Italiei, care avea să devină una dintre vedetele cele mai strălucitoare ale cinema-ului. Titlul volumului este inspirat de comedia antologică în trei părţi, din 1963, regizată de Vittorio De Sica, în care Loren a jucat trei personaje diferite. Capitolul ”Tomorrow” pare să fie modul vedetei de a spune că lunga sa carieră nu este încheiată. Cel mai recent film al Sophiei Loren, o adaptare după ”Vocea umană” de Jean Cocteau, a fost lansat anul acesta.

Fiecare eveniment important din viaţa Sophiei Loren este tratat, în Italia, aproape ca o sărbătoare naţională, într-un fel, un memento trist că perioada de glorie al cărei simbol a fost Loren, la vârful carierei sale, s-a încheiat. Un post de televiziune italian a difuzat doar filme ale actriţei toată săptămâna, ca un tribut adus vedetei care a câştigat două premii Oscar, primul în anul 1961, pentru rolul său de mamă în timpul războiului, în pelicula neorealistă a lui De Sica ”La Ciociara”. Mai multe expoziţii de fotografie şi mese rotunde sunt organizate în această perioadă, subiectul fiind cariera impresionantă a unei adolescente sărace, descoperită de un producător de film care mai târziu a şi luat-o de soţie şi a transformat-o în ceea ce un critic numea ”cel mai de preţ export al Italiei, după paste”. Dar, aşa cum arată cartea lansată de actriţă, în spatele ochilor de un verde măsliniu şi al pielii catifelate de culoarea capuccino-ului din tinereţe s-au aflat o voinţă de fier şi un talent excepţional.

Atât de mare este admiraţia atrasă de Sophia Loren încât un cardinal al Bisericii Romano-Catolice a declarat, zâmbind, în urmă cu mai mulţi ani, că, deşi clonarea este greşită din punct de vedere etic, o excepţie ar putea fi făcută pentru diva italiană. Cartea începe cu Loren pregătind cina de Crăciun, în urmă cu câţiva ani, pentru cei doi fii ai săi şi cei patru nepoţi, în casa sa din Elveţia. Se retrage în dormitor pentru a deschide ”cufărul cu amintiri” şi începe să-şi spună povestea.

Sofia Scicolone (mai târziu şi-a schimbat scrierea prenumelui folosind „ph“ în loc de „f“ şi a adoptat numele de scenă Loren) s-a născut la Roma, pe 20 septembrie 1934, ca fiică a unei actriţe frustrate că iubitul său a refuzat să o ia de nevastă. A crescut în Pozzuoli, un orăşel sărăcăcios lângă Napoli, şi îşi aminteşte cum cerşea mâncare soldaţilor americani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Era atât de slabă că era poreclită „scobitoarea“. S-a mutat mai târziu la Roma, cu mama sa, unde a reuşit să câştige ceva bani pentru amândouă, ca model în câteva reviste, şi să obţină premii în concursuri de frumuseţe. Într-un astfel de concurs, în 1950, a fost remarcată de Carlo Ponti, care i-a oferit primele roluri de cinema şi care va rămâne, pentru tot restul vieţii ei, principala influenţă în carieră. Loren şi Ponti, care a murit în 2007, la vârsta de 94 de ani, au fost căsătoriţi 50 de ani.

Volumul autobiografic conţine şi pasaje în care Loren descrie relaţiile cu mai mulţi bărbaţi importanţi în industria cinematografică şi cum a respins avansurile sexuale ale lui Marlon Brando din timpul filmărilor din 1967 pentru pelicula ”Contesa din Hong Kong”. ”Dintr-odată a pus mâinile pe mine. M-am întors foarte liniştită şi l-am respins, ca o pisică mângâiată greşit, şi i-am zis ”Să nu îndrăzneşti să mai faci asta vreodată. Niciodată!”. În timp ce îl fixam cu privirea, părea mic, fără apărare, aproape ca o victimă a propriei notorietăţi. Nu a mai repetat gestul, dar a fost foarte dificil de lucrat cu el după aceea”, scrie Sophia Loren. Cu Cary Grant, lucrurile au stat altfel. Loren şi actorul american s-au îndrăgostit în 1956, când italianca avea doar 22 de ani şi avea deja o relaţie cu viitorul soţ, Carlo Ponti. Grant avea 52 de ani şi era la a treia căsnicie. Actorul american a cerut-o în căsătorie în timpul filmărilor pentru ”Mândrie şi pasiune”, iar cartea conţine şi fotografii ale bileţelelor de dragoste trimise de Grant. Pe unul dintre ele scrie: ”Iartă-mă, fată dragă. Te presez prea mult. Roagă-te - aşa voi face şi eu - până săptămâna viitoare. La revedere, Sophia. Cary”. Mesajele de la Grant, care a murit în 1986, făceau des referire la rugăciune: ”Mă voi ruga pentru tine. Dacă te gândeşti la mine şi te rogi cu mine, pentru acelaşi lucru şi cu acelaşi scop, totul va fi în regulă şi viaţa va fi frumoasă”.

Sophia Loren vorbeşte în carte şi despre cele 17 zile pe care le-a petrecut în închisoare în Italia, în 1982, în urma unei înţelegeri cu autorităţile după ce nu a plătit impozitele. Atunci, a dat vina pe contabilul său. Cartea ”Yesterday, Today and Tomorrow - My Life” este publicată la editura Rizzoli în Italia, iar varianta în limba engleză ar trebui să apară în librăriile din SUA în decembrie, drepturile pentru această ediţie fiind deţinute de Atria Books, o divizie a Simon and Schuster.