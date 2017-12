Speranţe de Grand Slam la Constanţa

Centru de tradiţie al tenisului românesc, Constanţa a scos la rampă nume importante în circuitul mondial, Andrei Pavel, cel mai bun jucător român al ultimelor trei decenii, Horia Tecău, proaspăt câştigător al probei de dublu mixt la Australian Open, şi Simona Halep, aflată în plină ascensiune în ierarhia WTA. Performanţele lor au atras către tenis mulţi copii din oraşul de la ţărmul mării, iar rezultatele se văd deja. Constanţa domină cu autoritate competiţiile interne la categoriile de vârstă cuprinse între 10 şi 14 ani, iar loturile naţionale sunt alcătuite din juniori constănţeni. Astfel, după ce au jucat finala CN individuale de iarnă sub 12, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) şi Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) au dus România la turneul final al Tennis Europe Winter Cup by Head. În plus, cei doi ocupă primele două locuri în clasamentul intern la 12 ani, motiv pentru care vor reprezenta România la turneul de la Auray (Franţa), un fel de campionat mondial la nivelul juniorilor, dar vor intra şi pe tabloul principal al Campionatelor Internaţionale ale României sub 14 ani.

„Aveam şase ani şi practicam fotbalul, când tata m-a luat de mână şi m-a dus la tenis. Mi-a plăcut de prima oară, chiar dacă este destul de greu, pentru că facem şi câte patru ore de antrenament pe zi. Am muncit mult şi mă bucur că am reuşit să câştig titlul naţional în acest an, după o finală constănţeană cu Alex. Mai mult, am luat împreună şi titlul la dublu. Sper să continuăm la fel şi să câştigăm Tennis Europe Winter Cup. În plus mi-am propus să ajung cel puţin în semifinale la Auray”, a spus Paloşi, care a avut ocazia să-l întâlnească pe Horia Tecău: „L-am văzut când a venit la Constanţa şi nu am scăpat ocazia să facem o fotografie împreună. Visul meu este să ajung şi eu să joc la marile turnee, în special la Roland Garros, iar idolul meu este Federer”.

„Prima mea întâlnire cu tenisul a fost la patru ani. Când am ajuns la teren, am luat o rachetă şi am început să bat mingea la perete. Este un sport frumos, care oferă bucurii, dar şi cere multe sacrificii. Îmi doresc să ajung în circuitul ATP şi să joc la Wimbledon. M-am simţit foarte mândru când Tecău a câştigat la Melbourne, pentru că este constănţean. În plus, şi mie îmi place mai mult să joc la dublu”, a adăugat Alexander Gima, care şi-a stabilit obiectivele din acest an: „Prima ţintă am atins-o deja, reuşind să joc finala la Naţionale. Sper să termin pe primul loc cu echipa României la Tennis Europe Winter Cup şi să ajung cât mai sus la Auray”. Pe urmele sale calcă şi fratele mai mic, Sebastian Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), clasat pe primul loc în clasamentul naţional la 10 ani, cei doi urmând exemplul tatălui lor, Stelian Gima, fost jucător în circuitul ATP şi coleg cu Andrei Pavel. „Sunt foarte bucuros că am ajuns pe primul loc, dar mai important este să câştig cât mai multe meciuri în turneele de 12 ani. Am început tenisul la patru ani. Sunt stângaci ca Nadal, dar idolul meu este Federer. Visez să ajung la turneele de Grand Slam, unde să particip împreună cu fratele meu în proba de dublu”, a spus Sebastian Gima.

LUPTĂ PENTRU PRIMUL LOC. Victorioasă la CN individuale de iarnă sub 12, atât la simplu, cât şi la dublu, Ramona Eva Chivu (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Ionuţ Brătulescu) este titulară de drept şi în lotul naţional al României. Constănţeanca şi-a început aventura în tenis la vârsta de patru ani şi nouă luni şi speră să ajungă în scurt timp pe primul loc în ierarhia internă la categoria sa de vârstă. „A fost greu în finala de la simplu, pentru că am întâlnit principala favorită, dar am reuşit să mă impun. Dacă voi câştiga un turneu internaţional, voi urca pe prima poziţie. Până atunci, mă concentrez asupra turneului de la Auray, unde mi-am propus să ajung măcar în sferturi”, a spus Chivu, care o are drept idol pe liderul mondial Viktoria Azarenka. Alături de ea se antrenează o altă speranţă a tenisului constănţean, Sabina Dadaciu (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Ionuţ Brătulescu), aflată în primul an de participare în turneele la 12 ani. „Ştiu că trebuie să muncesc foarte mult, pentru că mi-am propus să ajung între primele cinci jucătoare din ţară la categoria mea de vârstă. Mă ajută faptul că mă antrenez cu Ştefan şi Eva”, a spus micuţa jucătoare constănţeană, care a trăit bucuria întâlnirii cu cele mai bune jucătoare din lume: „Anul trecut am fost la Turneul Campioanelor, desfăşurat la Istanbul, şi le-am văzut jucând. Mai mult, am luat şi un autograf de la Azarenka”.

VIITORUL SUNĂ BINE. Antrenorii celor cinci sportivi sunt optimişti în privinţa şanselor acestora de a reuşi pe viitor şi la nivelul seniorilor. „Sunt talentaţi, serioşi, muncitori şi le văd un viitor strălucit. Aştept să confirme în turneele de la 14 şi 16 ani, apoi sunt convins că vor fi pregătiţi să facă saltul la seniori. Faţă de anii trecuţi, s-a schimbat modul de antrenament şi facem pregătire fizică încă de la această vârstă. Muncesc mult, câte patru ore pe zi, şi de aceea au ajuns în frunte”, a spus antrenorul Ionuţ Brătulescu. „Toată pregătirea de la copii şi juniori reprezintă cărămizile de la baza trecerii la profesionism, care ar trebui să aibă loc pe la 17 ani. Sunt copii de perspectivă, talentaţi, dar trebuie să muncească în continuare foarte mult. Contează să fie un triunghi perfect antrenor-părinte-copil. Performanţa reuşită de Ştefan şi Alex la Naţionale este extraordinară, iar faptul că doi sportivi constănţeni ţin în elită echipa României arată nivelul şcolii de tenis din acest oraş”, a adăugat antrenorul Daniel Dragu.