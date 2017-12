Sport și distracție la „Cupa Mării Negre” la ciclism

Sâmbătă a debutat la Constanța prima ediție a „Cupei Mării Negre” la ciclism, un eveniment destinat exclusiv copiilor și organizat de Clubul Bilal 2000 Constanța, Asociația „Black Sea Equilibrium”, Skirt Bike Constanța și International Students Association, în parteneriat cu DJST Constanța. La startul primei etape, care s-a desfășurat în parcarea din fața Maritimo Shopping Center, s-au prezentat peste 50 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, printre care Ștefan, fiul singurului medaliat olimpic din natația masculină românească, Răzvan Florea, dar și Ana Maria Buzatu și Alexandru Matei, nepoții fostului mare campion la ciclism Constantin Buzatu. „A fost o primă etapă reuşită. Sincer, ne aşteptam la mai mulţi participanţi, în primul rând la categoria 12-14 ani. Este primul concurs adevărat pentru copii organizat în Constanţa după Revoluţie şi cred că am demonstrat că avem potenţial de a reface o echipă de seniori într-un oraş care pentru mulţi ani a fost centrul ciclismului românesc. Sper ca la următoarele două etape să avem mai mulţi participanţi”, a declarat Victor Bănescu, președintele CS Bilal. „Eu am venit în primul rând pentru a mă distra, am câştigat şi mă simt excelent. Visez să practic ciclismul de performanţă și să ajung campion al României. Este nevoie de astfel de concursuri şi în Constanţa, pentru că în alte judeţe sunt extrem de numeroase”, a spus Mihnea Harasim, câştigător la categoria 12-14 ani.

Lista completă a câștigătorilor - fete, 5-7 ani: Anamaria Ioana Pătrașcu; 8-11 ani: Amalia Maria Singuran; 12-14 ani: Alexandra Lalu; băieți, 5-7 ani: Dragoș Andrei Firsov; 8-11 ani: Carol Popa; 12-14 ani: Mihnea Harasim.

A doua etapă este programată la 22 mai, în stațiunea Mamaia, iar etapa finală va avea loc la 29 mai și va fi inclusă în Turul Dobrogei. Se vor întocmi clasamente pentru fiecare etapă şi clasament general, iar câştigător va fi desemnat cel care va avea cele mai multe puncte pe parcursul celor trei etape. Primii zece clasaţi de la fiecare categorie primesc puncte, după cum urmează: Locul 1 - 25 de puncte, Locul 2 - 20 de puncte, Locul 3 - 15 puncte, Locul 4 - 10 puncte, Locul 5 - 8 puncte, Locul 6 - 6 puncte, Locul 7 - 5 puncte, Locul 8 - 3 puncte, Locul 9 - 2 punct, Locul 10 - 1 punct.

