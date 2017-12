Start în Campionatul Judeţean de Fotbal

Duminică va porni la drum o nouă ediţie a Campionatului Judeţean de Fotbal. Pentru că foarte multe formaţii s-au înscris la startul noului sezon, Asociaţia Judeţeană de Fotbal a decis ca cele 40 de combatante să fie împărţite în trei serii pe criterii geografice. Astfel, Seriile Est şi Nord conţin cîte 16 echipe, iar Seria Sud cuprinde opt formaţii. Vor promova în Liga a IV-a primele clasate în fiecare serie plus echipa care va cîştiga turneul în trei al formaţiilor care vor termina pe poziţia a doua. Dacă în Seriile Est şi Vest sistemul de desfăşurare al campionatului este clasic, tur-retur, în Seria Sud se vor juca două tururi şi două retururi.

Iată programul primei etape - SERIA EST, ora 9.00: Avîntul Comana - Voinţa Valu Traian; ora 10.00: CSM II Medgidia Valea Dacilor - CFR Constanţa (teren Central); ora 11.00: Sparta II Techirghiol - Recolta Negru Vodă; ora 18.00: Fulgerul Chirnogeni - Aurora II 23 August, AS Bărăganu - Unirea Topraisar, Viitorul Cerchezu - Viitorul II Cobadin, AS Independenţa - AS Ciocîrlia, Viitorul Mereni - Luceafărul Amzacea (se joacă la Osmancea). SERIA NORD - ora 18.00: Viitorul Vulturu - Pescăruşul Gîrliciu, CSS Medgidia - Dunărea Ciobanu, Gloria Seimeni - Ulmetum Pantelimon, Dunaris Topalu - Sport Club Horia, Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortomanu, Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Fîntînele, Steaua Dorobanţu - Ştef Serv. Seimeni, Dacia Mircea Vodă - Voinţa Siminoc. SERIA SUD - ora 18.00: Sport Prim Oltina - Peştera Dobrogei Peştera, Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni, Inter Ion Corvin - Dunărea II Ostrov, Sacidava Aliman - Progresul Dobromir.