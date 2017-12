Sub 2% dintre români donează sînge, iar bucureştenii donează, pe zi, cel mult 400 de unităţi, în condiţiile în care doar un spital din Capitală are nevoie de 800 de unităţi de sînge, zilnic, a precizat preşedintele Fundaţiei Donatorilor Benevoli de Sînge (FDBS), Aimee Bugner. Nici la Constanţa numărul donatorilor de sînge nu este suficient, astfel că persoanlul medical din spital este nevoit să solicite ajutorul familiilor celor care suferă intervenţii chirurgicale sau care necesită, din alte motive de sănătate, transfuzii de sînge. De asemenea, conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa a solicitat, periodic, sprijin din partea populaţiei, mai ales cînd medicii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa anunţau pregătirea unor intervenţii chirurgicale cu grad mare de dificultate, cum ar fi transplantul. “În cazul unui transplant, pacientul poate să aibă nevoie şi de cinci unităţi de sînge. De asemenea, o operaţie de şold poate necesita pînă la opt pungi de sînge. Sînt atîtea spitale care fac zeci de operaţii pe zi, iar noi (FDBS şi Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională/INHT - n.r.), nu reuşim să strîngem, în medie, decît 150 de unităţi de sînge pe zi, plus ce se donează la spitalele Floreasca, Bagdasar, Sf. Ioan sau la Fundeni”, a mai spus Aimee Bugner. În timp ce în România mai puţin de 2% din populaţie donează sînge, în Elveţia şi Danemarca, procentul donatorilor este de 10%, în Franţa şi Ungaria, în jur de 5%, respectiv 4% din populaţie donează sînge. “Sîngele nu se fabrică şi nu se poate cumpăra din magazine sau fabrici. El se găseşte în venele oamenilor şi doar aceştia îşi pot dona sîngele spitalelor, pentru a-i ajuta pe alţii. Criza de sînge din România nu este vina medicilor sau a autorităţilor, ci a populaţiei care nu este educată în scopul donării de sînge”, a adăugat Bugner. Pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sînge, care va avea loc pe 14 iunie, FDBS a lansat, ieri, o campanie socială, sub deviza “Donează sînge! Salvează o viaţă!”. Campania are ca obiectiv să îi convingă pe cei care nu au donat niciodată să facă acest pas, pentru a-i putea ajuta pe cei care au nevoie de sînge ca să supravieţuiască. “Începînd cu 2005, primul an în care s-a celebrat această zi, am încercat să marcăm prin cîteva manifestări aniversarea. Au fost şi vor fi şi în acest an oferite celor care donează în preajma acestei date, diplome, mici cadouri: pixuri, tricouri, şepci, sucuri, dulciuri, etc.. Şi cei care vor dona în cadrul acţiunilor de colectă mobilă vor primi mici daruri”, a declarat directorul CRTS Constanţa, dr. Alina Dobrotă. Colecta mobilă s-a deplasat pe 10 iunie la Cobadin, iar în zilele următoare, respectiv pe 16 şi 17 iunie, colecta va ajunge la Mangalia şi Medgidia. Dr. Dobrotă a mai declarat că anul acesta, în colaborare cu Fundaţia Baylor Marea Neagră, au fost pregătite şi afişate în numeroase instituţii postere cu informaţii despre donarea de sînge şi mesaje de recrutare pentru noi donatori. Precizăm că toţi cei care doresc să doneze sînge se pot adresa atît FDBS, INHT, cît şi spitalelor care deţin centre de recoltare. Donarea constă în 450 de ml de sînge, adică o unitate. Înainte de donare, persoana respectivă trebuie să completeze un chestionar care conţine întrebări reprezentative despre viaţa sa socială şi despre istoricul său medical. După donare, sîngele este testat pentru hepatita A, B, C, pentru HIV şi sifilis, după care pleacă spre spitalele care au nevoie de sînge.