Sucul de lămâie, o adevărată sursă de vitamina C

Se ştie că sucul de lămâie este o adevărată sursă de vitamina C. Un pahar de apă caldă amestecată cu sucul de la o lămâie, băut dimineaţa pe stomacul gol, stimulează digestia şi grăbeşte arderile în organism. Dieta cu lămâi nu te impiedică să te bucuri de celalalte preparate culinare, trebuie doar ca la fiecare masă să incluzi lămâia în meniu, sub formă de zeamă sau coajă. Vitamina C din lămâie ajută la eliminarea celulitei pentru că grăbeşte arderea grăsimilor şi este un puternic antioxidant, este eficientă în tratarea obezităţii, varicelor şi în cazul bolilor respiratorii. Cura de lămâie durează 16 zile, după cum urmează, dar rezultatele sunt mai mult decât mulţumitoare.