Suspectul triplului asasinat, sub lupa psihiatrilor

14:11:49 / 06 August 2014

Ștreangul ptr. acest nebun sadic !

Rog ca cei care fac expertiza psihiatrica sa-l gaseasca fara discernamint si sa-l absolve de pedeapsa. Orice om sanatos la cap, din toate timpurile, ar condamna acest monstru sadic la ștreang, fara nici un fel de discutie. Dar o societate in descompunere, asa cum este societatea noastra, pierde timpul cu expertize psihiatrice creind probabilitatea de a salva astfel de nebuni sadici care, in viitor, nu vor face altceva decit sa faca alte crime. Avem destule exemple in acest sens. Bine cel putin ca nu se pune problema ridicola si nerusinata, asa cum se pune in nenumarate alte situatii, de “consiliere psihologica”.