Sute de ofiţeri SRI la stagii de pregătire FBI

Sute de ofiţeri ai Serviciului Român de Informaţii (SRI) au luat parte, în ultimii ani, la stagii de pregătire puse la dispoziţie de FBI, potrivit directorului instituţiei americane, Robert S. Mueller, care s-a întâlnit ieri cu George Maior, directorul SRI. \"Relevante pentru relaţia noastră sunt şi oportunităţile de pregătire comune pe care le-am avut în ultimii ani. Am avut 22 de ofiţeri români la Academia Naţională a FBI din Quantico, Virginia, peste 200 de ofiţeri români la academia noastră de la Budapesta, şi alţi 350 de ofiţeri care au participat la alte programe de pregătire\", a declarat Mueller. La rândul său, directorul SRI, George Maior, a mulţumit oficialului american pentru disponibilitatea FBI de a oferi pregătire personalului Serviciului. \"Ofiţeri SRI au beneficiat de stagii de instruire cu cei mai buni specialişti ai FBI în domenii precum combaterea terorismului, negocieri în situaţii de criză, securitate cibernetică şi combaterea proliferării armelor de distrugere în masă\", a spus Maior, care a precizat că experienţa acumulată ca urmare a acestei cooperări constituie o valoare adăugată pentru capacitatea SRI. În cadrul întâlnirii, directorul FBI a anunţat că acţiuni comune ale FBI şi SRI de combatere a criminalităţii cibernetice, similare celei din luna iulie, în urma căreia au fost arestate peste 100 de persoane în România şi SUA, vor mai avea loc. \"Pentru a contracara cu succes ameninţările şi pentru a ne putea apăra, trebuie să lucrăm împreună. În ultimii câţiva ani, împreună cu omologii din România şi în special SRI, am întreprins acţiuni şi misiuni comune pentru a contracara aceste ameninţări. Un exemplu este operaţiunea din luna iulie, în care peste 100 de persoane au fost arestate în România şi SUA, indivizi care au fost puşi sub acuzare pentru participarea la activităţi de crimă organizată în domeniul informatic. Vă pot asigura că vor mai fi şi alte operaţiuni similare celei desfăşurate în luna iulie\", a explicat Robert Mueller.