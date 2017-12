Taximetrist reprofilat pe trafic de canabis, pedepsit cu suspendare

A renunţat la taximetria care nu-i aducea prea mulţi bani şi a intrat în rândul dealerilor de droguri care acţionau în lumea underground a oraşului Constanţa. În scurt timp şi-a format o clientelă fidelă şi a adunat în jurul lui o gaşcă de complici. Afacerea de succes a durat, însă, doar o lună, pentru că bărbatul fost „turnat” la Poliţie de unul dintre colaboratorii săi, care a vrut să-şi salveze pielea după ce a fost prins în flagrant în timp ce-i vindea stupefiante unui investigator sub acoperire. Este cazul constănţeanului Nicolae Dragnea, de 39 de ani, care a ajuns după gratii la începutul acestui an. Bărbatul a recunoscut acuzaţia şi a declarat că-şi procură canabisul de la un bărbat pe care nu ştie cum îl cheamă. El a adăugat că le vindea stupefiantele persoanelor din propriul anturaj, cerând 60-65 de lei pe gram, în funcţie de statutul social al consumatorului.

„TURNAT” DE UN COMPLICE Totul a început pe 9 ianuarie, când ofiţerii antidrog au aflat că un anume „Copilu” deţine şi vrea să vândă 30 de grame de canabis. A doua zi, investigatorul sub acoperire a luat legătura cu „Copilu”, un adolescent de 16 ani, şi i-a spus că este interesat să cumpere droguri. Suspectul i-a explicat clientului că un amic de-al său are canabis de vânzare şi a fost de acord să intermedieze tranzacţia. În aceeaşi seară, la ora 21.00, oamenii legii au organizat flagrantul şi l-au prins pe amicul adolescentului în zona Liceului „Lucian Blaga”, din Constanţa. Dealerul avea asupra lui 11 pliculeţe, în care se aflau 8,4 grame de canabis. Speriat că ar putea face închisoare, acesta a fost de acord să colaboreze şi, din aproape în aproape, ofiţerii antidrog au mai prins patru traficanţi de canabis, printre aceştia numărându-se şi Nicolae Dragnea. El a fost depistat în flagrant pe 24 ianuarie, în zona Casei de Cultură din Constanţa, în autoturismul Dacia Logan cu care făcea taximetrie. Oamenii legii au intervenit la scurt timp după ce Dragnea i-a vândut unui tânăr 8,1 grame de canabis ambalate în nouă pliculeţe. În urma percheziţiei maşinii, anchetatorii au găsit, sub scaunul şoferului, o pungă ce conţinea 17 pliculeţe cu substanţă vegetală de culoare verde-oliv, în greutate totală de 13,6 grame. Cei doi au fost reţinuţi de poliţişti, însă numai Dragnea a fost arestat pentru trafic de droguri. În acelaşi dosar au fost cercetaţi şi apoi judecaţi, în libertate, alţi patru tineri acuzaţi de aceeaşi infracţiune.

DECIZIA Ieri, Tribunalul Constanţa a dat sentinţa în acest caz. Dragnea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, având un termen de încercare de cinci ani, şi a fost pus în libertate. Nici complicii lui nu merg la puşcărie. Mihai Cătălin Agheorghiesei a primit doi ani cu suspendare şi un termen de încercare de trei ani şi opt luni, Valentin Cristian Bunaciu - un an cu suspendare şi un termen de încercare de doi ani şi jumătate, Răzvan Fanachi - doi ani şi patru luni cu suspendare şi un termen de încercare de patru ani, iar Alexandru Jiţa - măsura educativă neprivativă de libertate pe o perioadă de şase luni sub supraveghere. Sentinţa nu este definitivă.