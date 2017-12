“Te iubesc e prea puţin”, prima lansare editorială a Mihaelei Burlacu

Economist de profesie, funcţionar public în cadrul Primăriei din Eforie, Mihaela Burlacu şi-a făcut, ieri, debutul editorial, cu lucrarea “Te iubesc e prea puţin”. Evenimentul de lansare s-a desfăşurat la hotelul “Splendid Beach” din Eforie Sud, la manifestare fiind prezenţi primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR), Ovidiu Dunăreanu, poeţii Iulian Talianu şi Dan Ioan Nistor, asist. univ. drd. Monixa Coroiu, tînăra scriitoare Oana Calusa şi numeroşi prieteni ai autoarei.

Pledînd pentru literatura serioasă, care captează şi sensibilizează cititorul, preşedintele Filialei Dobrogea a USR, Ovidiu Dunăreanu, a subliniat că a fost încîntat să descopere în Mihaela Burlacu “un autor foarte serios şi autentic“. “Scriitorii talentaţi sînt foarte rari şi apar de unde nu te aştepţi. Nu trebuie să ne mire că Mihaela Burlacu este economist, a terminat ASE-ul şi că în povestirile sale scrie chiar despre mediul acestor oameni de afaceri noi, oameni tineri, oameni care ştiu să iubească, să conducă societăţi noi. Mihaela are tot ceea ce îi trebuie pentru a fi scriitoare. În primul rînd, are un talent extraordinar de a recrea o realitate oricînd posibilă”, a precizat Ovidiu Dunăreanu. De asemenea, preşedintele USR Dobrogea a menţionat că cele şapte povestiri reunite în cartea “Te iubesc e prea puţin”: “Copacul nebun”, ”Crăciunul Mihai”, ”El”, ”Forever!…, ”Te iubesc… e prea puţin…”, ”Ploaia” şi ”Casa cu stele” reprezintă, de fapt, secvenţe ale unui miniroman. “Mihaela Burlacu a reuşit să contureze foarte bine fraza, să descrie personaje şi atmosfere şi mă bucur că nu a căzut într-un moralism greoi”, a concluzionat Ovidiu Dunăreanu.

La rîndul său, autoarea a precizat că fragmente din aceste povestiri au apărut în diverse publicaţii locale, iar prima sa carte este rodul unei munci de aprox. un an. Pornind de la exprimarea metaforică a unui epilog scris de Octavian Paler, “Să visezi fără măsură, să ai curaj fără măsură, să iubeşti fără măsură”, Mihaela Burlacu a creionat şapte poveşti de dragoste triste, abordînd tema eşecului. După cum declară, Mihaela Burlacu a folosit, în exprimarea ideilor, un limbaj accesibil, tocmai pentru ca cititorii să perceapă mesajul pe care acesta îl transmite. “Din păcate, aceste poveşti nu sînt tocmai vesele, pentru că lumea în care trăiesc eu nu este tocmai veselă, din păcate, troienită de măşti”, a explicat autoarea.

Chiar dacă obişnuit cu Mihaela Burlacu în postura de funcţionar public, primarul din Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, s-a declarat încîntat de talentul literar al acesteia. “Ne-am obişnuit cu funcţionarul public pe care toată lumea îl blamează şi despre care spune că este imobil şi birocrat şi e plăcut să descoperi că, dincolo de această funcţie, Mihaela Burlacu are un suflet, o inimă în care foarte multă lume are loc. Eu mă bucur că a făcut acest pas şi chiar mi-aş dori să avem cît mai multe exemple de acest gen în rîndul celor apropiaţi mie, care să facă acelaşi lucru. Am cam uitat de cultură, de sensibilitate şi vorbim numai de fotbal, de politică, pînă la urmă… lucruri mărunte, trecătoare. Mihaela Burlacu va rămîne, în acest fel, în conştiinţa oamenilor şi a celor cărora le place să citească”, a concluzionat Ovidiu Brăiloiu, primarul oraşului Eforie.