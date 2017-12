BEC a respins participarea PER la parlamentare

Preşedintele PER, Dănuţ Pop, a anunţat, ieri, că intenţionează să dea în judecată Parlamentul şi Biroul Electoral Central (BEC), după ce, miercuri, BEC a respins cererea PER de a participa la alegerile parlamentare din această toamnă. “Avem o problemă cu participarea la alegerile parlamentare, pentru că BEC a dat ieri o hotărîre conform căreia partidele membre ale unei alianţe nu pot participa decît în alianţă respectivă. Se schimbă regulile în timpul jocului. Îi dăm în judecată pe cei care au luat această decizie şi Parlamentul pentru încălcarea art. 37 din Constituţie cu privire la dreptul de a fi ales. Intenţionăm să dăm şi BEC în judecată pentru art. 40, referitor la dreptul la asociere. Membrii BEC interpretează legea cum vor ei”, a declarat Dănuţ Pop. Iniţial, PER încheiase cu Partidul Verde un Protocol privind alianţa electorală “Partidul Verde Ecologist”, însă, pe 2 octombrie, Dănuţ Pop a anunţat renunţarea la Protocolul respectiv, urmînd ca PER să participe în nume propriu la alegerile parlamentare. “BEC spune că o alianţă nu poate fi desfăcută decît cu acordul părţilor, dar noi am decis să desfacem această alianţă din cauza neseriozităţii Partidului Verde, plus că au 17 procese pe rol”, a explicat preşedintele PER, adăugînd că nu a fost de acord cu decizia Partidului Verde de a-şi scoate la licitaţie posturile de parlamentari. Potrivit lui Pop, Partidul Verde a depus, miercuri, la BEC, o petiţie în care menţionează că nu e de acord cu ruperea Alianţei. Reprezentanţii PER au declarat că posibilităţile lor sînt fie de a merge în alegeri pe Alianţă, fie de a boicota alegerile sau de a susţine unul dintre cele trei partide principale, PSD, PNL sau PD-L, alegîndu-l pe cel care va susţine principiile PER şi va crede că e nevoie de ecologie în România. “Sîntem prea săraci ca să cheltuim nişte bani. Legea cu privire la acea garanţie de 30 de milioane de lei este, după părerea noastră, o lege neconstituţională. Credem că, prin această lege, partidele mari îşi prezervă locurile în Parlament”, a spus Gheorghe Donţu, secretar general al PER.

Fără candidaturi independente din partea partidelor

Candidaturile independente din partea partidelor, alianţelor politice şi electorale, cît şi din partea organizaţiilor minorităţilor naţionale la parlamentare nu sînt acceptate de BEC, potrivit unei decizii postate pe site-ul oficial al instituţiei. Hotărîrea a fost luată în baza Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, care stipulează că prin noţiunea de candidat independent se înţelege că este vorba de o persoană fără apartenenţă politică. De asemenea, BEC a adoptat o decizie de interpretare a legislaţiei potrivit căreia actele de propagandă electorală realizate înainte de începerea campaniei electorale nu se sancţionează în baza Legii nr. 35/2008, ci li se aplică normele de drept comun în vigoare. Hotărîrea subliniază că sancţiunile legate de comportamentul în campania electorală pot fi aplicate numai pentru faptele săvîrşite în perioada în care se desfăşoară aceasta, respectiv 1 - 29 noiembrie.