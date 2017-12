Marea Britanie - Hoţi români arestaţi

Trei români au fost închişi pentru 21 de zile, după ce au furat produse cosmetice în valoare de 430 de lire sterline dintr-un supermarket din Newcastle. Ofiţerii au percheziţionat şi maşina românilor, parcată în faţa supermarketului, unde au găsit alte produse în valoare totală de 750 de lire sterline. Procurorul Sandra Whitehurst a spus că produsele cosmetice erau puse în coşul de cumpărături de un bărbat, care era însoţit de două femei, dintre care una era însărcinată. Una dintre femei ascundea, apoi, bunurile într-un şorţ cu buzunar de sub fustă. Whitehurst a cerut ca maşina românilor, un Renault Laguna, să fie confiscată de autorităţi. Dumitri Zătreanu, de 23 de ani, Loredana Băteani - femeia însărcinată -, de 20 de ani şi Elena Popescu, de 18 ani, mamă a unui copil, au recunoscut cu toţii furtul. Cei trei vor fi închişi pentru 21 de zile, iar judecătorii au admis pierderea drepturilor acestora asupra maşinii confiscate.

Bulgaria - Adjunctul ministrului de Externe are identitate dublă

Adjunctul ministrului bulgar de Externe, Feim Ceauşev, are o dublă identitate, el figurînd oficial şi cu numele Petăr Ceauşev, relatează site-ul Novinite.com. Demnitarul apare în actele de identitate cu numele Petăr Iuriev Ceauşev, deşi este cunoscut ca Feim Iuseinov Ceauşev, devenind, sub acest din urmă nume, adjunct al ministrului de Externe, din partea Mişcării Turce pentru Drepturi şi Libertăţi. O anchetă recentă realizată de revista bulgară “Tema” relevă că Ceauşev este membru al Consiliului de Administraţie al staţiunii Diuni (pe malul Mării Negre), fiind acţionar şi la două companii imobiliare. În toate aceste registre, figurează sub numele de Petăr Ceauşev. Revista a aflat şi detalii despre controversata vînzare în 1994 a clădirii consulatului bulgar din vestul Berlinului, perfectată cu susţinerea lui Petăr Ceauşev, la acea vreme diplomat la Berlin. Clădirea luxoasă a fost vîndută la un preţ de două ori mai mic decît normal omului de afaceri german Wilfred Euler, devenit ulterior asociat al lui Ceauşev la o firmă imobiliară. Contactat telefonic, Ceauşev a declarat din Insulele Maldive, unde se află într-o vizită oficială, că deţine un document care atestă că Petăr şi Feim Ceauşev sînt una şi aceeaşi persoană.

Italia - Procesul agenţilor CIA va fi reluat

Un judecător italian a ordonat reluarea procesului în care agenţi ai serviciilor secrete din SUA şi Italia sînt acuzaţi de răpirea unui suspect de terorism. Guvernul italian a cerut renunţarea la acest proces argumentînd că este vorba de informaţii cu caracter secret. 26 de cetăţeni americani bănuiţi că lucrează pentru CIA sînt acuzaţi de răpirea clericului musulman Hassan Mustafa Osama Nasr (Abu Omar), în 2003, de pe o stradă din Milano. Acesta este primul proces din lume care vizează practica extrădărilor extraordinare. În acelaşi caz sînt judecaţi şi agenţi de spionaj italieni, inclusiv Nicolo Pollari, fostul director al serviciului militar de spionaj. Agenţii italieni sînt bănuiţi de complicitate la răpirea clericului musulman, transferat în Egipt şi supus unor acte de tortură. Judecătorul Oscar Magi suspendase procedurile judiciare în iunie 2007, în aşteptarea deciziei instanţei supreme privind încălcarea legii informaţiilor secrete. După luni de amînări, judecătorul Magi a decis că procesul de la Milano poate continua.

Rusia - Percheziţie la sediul grupului petrolier TNK-BP din Moscova

Procurorii Ministerului rus de Interne au efectuat, ieri, o percheziţie la sediul grupului petrolier ruso-britanic TNK-BP din Moscova, confiscînd mai multe documente, a anunţat comisia de anchetă a ministerului. Percheziţia are loc în cadrul unei anchete privind grupul Sidanko, un grup petrolier creat în anii \'90, în Rusia, a precizat purtătoarea de cuvînt a comisiei de anchetă a ministerului, Irina Dudukina. Ea adăugat că această anchetă a fost deschisă de mult timp, fără a oferi detalii. Potrivit site-ului companiei TNK-BP, Sidanko, unde BP deţinea o participaţie la sfîrşitul anilor \'90, a făcut atunci obiectul unei anchete privind condiţiile în care a fost declarat falimentul său. Agenţia Interfax a precizat, de asemenea, că TNK-PB a fost vizată şi de o anchetă a Fiscului rus. Această operaţiune care vizează grupul TNK-BP se înscrie în cadrul presiunilor la care a fost supusă compania, în ultimul an, din partea autorităţilor ruse, care ameninţă că îi va retrage licenţa de exploatare. În iunie 2007, grupul Gazprom a achiziţionat o parte majoritară din operaţiunile TNK-BP derulate în cîmpul gazifer de la Kovitka, în Siberia. Înfiinţat în 2003, grupul TNK-BP este în proporţie de 50% proprietate britanică, cealaltă jumătate aparţinînd consorţiului rus Alfa Grup. Gazprom este însă bănuit că încearcă de mult timp să achiziţioneze partea deţinută de ruşi.

Polonia - Reţea internaţională de traficanţi de ţigări, anihilată

O reţea internaţională de traficanţi de ţigări, care transporta marfă din ţările fostei Uniuni Sovietice sau din China în interiorul UE, a fost anihilată prin arestarea a 26 de suspecţi din Polonia şi Germania, în urma cooperării dintre autorităţile mai multor ţări europene. Raidurile în urma cărora s-au făcut arestările vin după luni întregi de cooperare între Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Biroul Central de Investigaţii al Poliţiei Naţionale din Polonia şi sediul central al Serviciului de Investigaţii Vamale din Germania. Autorităţile din Polonia au mai confiscat şi şapte milioane de ţigări, o vagonetă care urma să fie folosită pentru un transport ilegal, aproape trei milioane de euro bani gheaţă şi nouă kilograme de aur şi bijuterii din aur, după o serie de căutări în mai multe depozite şi locuinţe. Conturile bancare a 29 de suspecţi au fost îngheţate şi o serie de maşini şi proprietăţi au fost puse sub sechestru. Autorităţile poloneze au confirmat buna colaborare între forţele de ordine europene şi au precizat că acesta este un exemplu de perseverenţă în lupta împotriva crimei organizate internaţionale.

Cehia - 15 kilograme de heroină confiscate

Ofiţerii cehi de frontieră au confiscat 15 kilograme de heroină găsite în interiorul barei de protecţie a maşinii conduse de doi cehi pe o autostradă din apropierea oraşului Brno. Heroina urma să ajungă probabil pe piaţa neagră din Cehia. Transportul valora aproximativ 450.000 de euro dacă ar fi fost vîndut în Cehia. Persoanele din maşină, un bărbat de 45 de ani şi o femeie de 30 de ani, se îndreptau spre Macedonia. Ei au fost arestaţi şi acuzaţi de trafic de droguri, iar instanţa va decide dacă cei doi vor rămîne în custodia poliţiei. Autorităţile au găsit ascunzătoarea drogurilor cu ajutorul unui cîine poliţist, dresat pentru a detecta substanţele narcotice. Captura grănicerilor cehi este una record, după ce, în 2005, aceştia au găsit 19 kilograme de heroină în furgoneta unui maghiar. Cea mai mare cantitate de droguri ajunsă pe mîinile autorităţilor din Cehia a fost de 82 de kilograme, în 1998. Poliţia cehă de frontieră a confiscat, în anul 2007, o cantitate totală de 20 de kilograme de heroină.

Grecia - Grevă generală

Sindicatele din Grecia au organizat, ieri, o grevă generală de 24 de ore, promiţînd un protest rar întîlnit în istoria industrială a ţării. Protestul lucrătorilor din sectorul public a determinat suspendarea activităţii serviciilor de transporturi publice, ca urmare a nemulţumirilor generate de planurile Guvernului de a reforma sistemul de pensii. Zeci de mii de lucrători din sectorul public au luat parte la grevă, organizată cu 24 de ore înainte ca Parlamentul să îşi dea votul asupra planurilor guvernamentale. Liderii sindicatelor elene au sperat să organizeze cea mai mare manifestaţie de la revenirea Greciei la democraţie, în 1974. Premierul Costas Caramanlis este hotărît însă să abordeze o problemă de care predecesorii săi s-au ferit. Bugetul Greciei nu strînge suficienţi bani pentru plata pensiilor, în forma lor actuală, fiind prea mulţi pensionari şi prea puţini contributori. Potrivit planurilor de reformă, 113 fonduri de pensii vor fuziona în vederea reducerii costurilor. Însă sindicatele se tem că beneficiile vor fi reduse, iar angajaţii vor trebui să lucreze pînă la vîrste înaintate. Potrivit unui sondaj comandat de sindicatele bancare, 70% dintre greci resping planurile Guvernului, premierul susţinînd totuşi că le va continua.

Bulgaria - Ninsori abundente

Ninsorile înregistrate miercuri în Bulgaria au perturbat traficul rutier, mai ales în oraşul Sofia. De altfel, în toată ţara traficul rutier se desfăşoară cu dificultate din cauza poleiului de pe şosele. Şoferii sînt nemulţumiţi că autorităţile nu au intervenit pentru înlăturarea zăpezii de pe şosele, fapt care a condus la apariţia ambuteiajelor. Şi în Macedonia vecină, meteorologii au avertizat că sînt posibile ninsori pe arii extinse.

India - Atentat în Kashmir

Cel puţin 24 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare critică, în urma unei explozii de proporţii ce a avut loc, ieri, în Kaşmirul indian. O bombă a explodat sub un pod în Srinagar, principalul oraş din regiune. Deşi responsabilitatea asupra exploziei nu a fost încă reclamată de niciun grup, autorităţile suspectează că autorii atentatului cu bombă sînt militanţii islamici. Aceştia din urmă luptă împotriva guvernării autorităţilor de la New Delhi asupra unei regiuni din Kaşmir încă din 1989.

Afganistan - Civili ucişi de forţele coaliţiei

Trupele de coaliţie conduse de SUA au ucis trei bărbaţi, doi copii şi o femeie într-un raid în sud-estul Afganistanului, au declarat, miercuri, autorităţile regionale şi localnicii. Aceştia au precizat că victimele, provenind din familiile a doi fraţi, erau civili, dar autorităţile militare americane pretind că cei doi fraţi au fost implicaţi în operaţiuni cu dispozitive explozibile improvizate. Problema victimelor în rîndul civililor este una sensibilă şi subminează sprijinul public privind prezenţa trupelor străine şi guvernul prooccidental al lui Hamid Karzai. “Ne vom alătura jihadului” şi “Moarte lui Bush” au scandat localnicii din satul Muqibel, din provincia Khost, unde a avut loc incidentul. Trupele străine au atacat două clădiri apropiate aparţinînd celor doi fraţi şi au ucis trei bărbaţi, doi copii şi o femeie din cele două familii, a precizat guvernatorul Gul Qasim. Copiii, în vîrstă de cel mult zece ani, aveau răni de gloanţe la cap şi piept, potrivit unui martor. Militarii au percheziţionat reşedinţa unuia dintre cei doi fraţi când a fost deschis focul asupra lor, potrivit oficialilor americani.