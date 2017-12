Italia - Doi moldoveni şi un român au violat un transsexual

Doi cetăţeni moldoveni şi un român au fost reţinuţi de poliţia italiană, sub acuzaţia că l-au violat pe un transsexual sud-american care se prostitua la Milano. Potrivit poliţiei, agresiunea sexuală a avut loc luni seara. Transsexualul, în vîrstă de 38 de ani, se prostitua în zona Lorenteggio, dar a fost urcat cu forţa într-un vehicul în care erau doi est-europeni. La puţin timp, în maşină a urcat un al treilea bărbat. Cei trei, doi moldoveni de 27 şi 24 de ani şi un român de 24 de ani, sînt acuzaţi că l-au violat de mai multe ori pe transsexualul de origine peruană. După violul în grup, transsexualul a fost abandonat pe stradă, dar s-a prezentat la poliţie pentru a reclama agresiunea. Cei trei suspecţi au fost reţinuţi şi transportaţi la penitenciarul San Vittore. În acest context, politicianul italian Franco Frattini recomandă toleranţă zero faţă de imigranţii români care comit infracţiuni în Italia, în acest sens propunînd crearea de patrule mixe, formate din poliţişti români şi italieni. “Printre români sînt şi persoane cinstite, care respectă legile şi lucrează la familiile noastre şi la firme din Italia. Ei sînt bineveniţi, dar cine vine în Italia pentru a comite infracţiuni trebuie să întîlnească aceeaşi toleranţă zero ca şi în ţara de origine. Aici există mai multă toleranţă faţă de infracţiuni decît în România”, apreciază Frattini, care este şi comisar UE pentru Justiţie şi Afaceri Interne. Tema siguranţei este una prioritară pentru Frattini în campania dinaintea alegerilor parlamentare anticipate care se vor desfăşura în Italia în 13-14 aprilie. Politicianul de centru-dreapta a subliniat şi importanţa combaterii terorismului, în primul rînd prin prevenirea acestui fenomen.

Franţa - Român condamnat

Un român care a încercat săptămîna trecută să fure dintr-o parfumerie din oraşul francez Le Creusot parfumuri în valoare de aproape 2.000 de euro a fost condamnat luni, la trei ani de închisoare, informează publicaţia “Le Creusot”. Vineri, românul împreună cu o femeie au furat parfumuri în valoare de 2.000 de euro. Cei doi au intrat în parfumerie, fără a trezi suspiciunea vînzătoarelor, care spun că hoţii erau îmbrăcaţi bine. Însă una dintre vînzătoare a observat că femeia încerca să bage în geantă un parfum. Cei doi au fugit în acel moment, iar cînd vînzătoarea i-a cerut femeii să îi dea parfumul înapoi, românul a lovit-o. Angajaţii magazinului au chemat poliţia, care a reuşit să îi prindă. Xavier Moissenet, reprezentant al Parchetului Chalon-sur-Saône, a spus că românul este recidivist, fiind specializat în furturi. Bărbatul, care era stabilit în regiunea paraziană, a fost dus la centrul penitenciar Varennes-le-Grand, sîmbătă, unde a fost plasat în detenţie provizorie. Femeia nu are cazier şi va fi judecată în 9 aprilie.

Suedia - Doi copii înjunghiaţi mortal, iar mama lor grav rănită

Doi copii au fost omorîţi şi mama lor a fost grav rănită după ce au fost înjunghiaţi în casa lor din Suedia, relatează poliţia, care precizează că tatăl lor este principalul suspect. ”Doi copii, o fetiţă de 2 ani şi un băiat de 4 ani, au murit înjunghiaţi, iar mama lor de 23 de ani este grav rănită. Ei au fost găsiţi în casa lor din Arboga, la vest de Stockholm”, potrivit lui Sven-Aake Hammer, purtătorul de cuvînt al poliţiei locale. Poliţia a fost alertată de crimă luni seară şi l-a arestat pe tatăl celor doi copii, în vîrstă de 28 de ani. Potrivit presei suedeze, tatăl suferea de probleme psihice.

Grecia - Elicopter militar prăbuşit

Un elicopter al armatei elene s-a prăbuşit marţi, în regiunea Salonic din nordul ţării, provocînd moartea celor trei pasageri. Deocamdată nu sînt cunoscute circumstanţele producerii accidentului. Aparatul de zbor, un Augusta-Bell AB 204 Huey, potrivit poliţiei, s-a prăbuşit pe un cîmp, la 30 de kilometri est de Salonic.

Bulgaria - Coliziune navală

O navă bulgară şi una slovacă au intrat în coliziune pe Dunăre, în apropierea portului Russe, a anunţat, marţi, Ministerul bulgar al Transporturilor. Nava bulgară, care transporta containere şi camioane, s-a lovit de cea slovacă, încărcată cu metal. Niciunul dintre membrii celor două echipaje nu a fost rănit, dar ambele nave au fost serios avariate. Experţii ucraineni au ajuns la faţa locului pentru a ajuta autorităţile bulgare la estimarea pagubelor. Cauzele accidentului sînt în continuare investigate.

Israel - Rabin înjunghiat

Un rabin ultranaţionalist a fost rănit uşor, marţi dimineaţă, în urma unor lovituri de cuţit, în apropierea porţii Damasc a Oraşului Vechi din Ierusalim, a anunţat un purtător de cuvînt al poliţiei. Rabinul, în vîrstă de 49 de ani, face parte din organizaţia Ateret Cohanim şi predă la un seminar talmudic din oraşul vechi. Ateret Cohanin, o grupare de extremă-dreaptă, şi-a propus ca obiectiv iudaizarea cartierelor arabe din Oraşul Vechi din Ierusalim, în special cu finanţare din străinătate. Un alt purtător de cuvînt al poliţiei declarat însă că după toate aparenţele, agresorul care reuşit să fugă era arab şi a acţionat din motive naţionaliste. La 6 martie, un palestinian din Ierusalim a ucis opt elevi într-un institut talmudic din Merkaz Harav, un bastion al sionismului religios, înainte de a fi anihiliat de un ofiţer în rezervă.

Liban - Navă de război israeliană, interceptată în apele teritoriale libaneze

O navă de război israeliană a pătruns luni în apele teritoriale libaneze, înainte de a fi interceptată de o ambarcaţiune italiană aparţinînd Forţelor ONU în Liban (FINUL). Potrivit unui comunicat al armatei, nava de război a parcurs o distanţă de cinci kilometri înainte de a părăsi apele libaneze. Israelul încalcă aproape zilnic spaţiul aerian libanez, dar foarte rar s-a întîmplat să pătrundă în apele libaneze, de la sfîrşitul războiului în care a fost implicat în vara lui 2006, împotriva mişcării şiite libaneze Hezbollah. Aceste acţiuni, criticate de comunitatea internaţională, constituie o încălcare a rezoluţiei 1.701 a Consiliului de Securitate ONU, care a determinat încheierea în august a războiului de 34 de zile dintre Israel şi Hezbollah. Tensiunile la frontiera dintre Liban şi statul evreu au sporit după ameninţarea cu declanşarea unui război deschis, lansată de liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, împotriva Israelului, ca reacţie faţă de asasinarea la Damasc a unuia dintre comandanţii militari de rang înalt ai mişcării, Imad Moughnieh. Partea şiită a acuzat Israelul, care a respins orice implicare în asasinat.

Abhazia - Avion de spionaj gruzin, doborît

Autorităţile din regiunea separatistă Abhazia au anunţat că au doborît, marţi, un avion fără pilot gruzin, care survola Marea Neagră. Potrivit şefului Consiliului de Securitate din Abhazia, Stanislav Lakoba, aparatul doborît ar fi fost fabricat în SUA. După conflictul din perioada 1992-1993, soldat cu mii de morţi şi exodul a 250.000 de gruzini, Abhazia este de facto independentă, dar nu este recunoscută de nicio ţară. Abhazia speră să fie recunoscută de Rusia, mai ales în contextul proclamării independenţei Kosovo, recunoscută de Occident şi considerată de Moscova drept un precedent.

Ungaria - Protocol de acord privind eliminarea vizelor pentru SUA

SUA şi Ungaria au semnat, luni, la Washington, un protocol de acord privind eliminarea vizelor de intrare în SUA pentru cetăţenii ungari. Documentul conţine principiile în baza cărora cetăţenii ungari vor călători în SUA fără viză, cel mai probabil de la începutul anului viitor. Somogy a declarat pentru MTI că protocolul marcheză încheierea primei faze a procesului şi că este o cale lungă pînă la aspectele practice. Pentru ca Ungaria să fie inclusă în programul Visa Waiver, procentajul cererilor de viză respinse trebuia să fie sub 10%. Potrivit datelor Departamentului american de Stat publicate în noiembrie, rata de refuz în cazul Ungariei a depăşit cu 0,3 procente pragul maxim admis, în perioada semptebrie 2006-septembrie 2007. Ambasadorul american în Ungaria, April H. Foley, a declarat în decembrie că Budapesta va ajunge cu siguranţă la obiectivul de zece procente în 2008.

Yemen - Amabsada SUA, potenţiala ţintă a unui atac cu bombă

Ambasada americană din capitala Yemenului, Sanaa, a fost probabil ţinta unui atac cu bombă, care s-a soldat cu moartea unei eleve şi a unui poliţist într-o şcoală din vecinătate, a anunţat marţi Departamentul de Stat. Alţi patru poliţişti, care se aflau în faţa şcolii şi circa 15 elevi au fost răniţi în atac, a spus o sursă din poliţie, precizînd că unii dintre răniţi se află în stare gravă.

Filipine - Explozie lîngă palatul prezidenţial

Un număr de 15 persoane au fost rănite, dintre care două grav, marţi, după o explozie produsă lîngă un colegiu situat în apropiere de palatul prezidenţial din Manila. Comandantul poliţiei a declarat că desfăşoară cercetări pentru a stabili dacă o dispută între organizaţii ale studenţilor din cadrul colegiului ar putea fi cauza deflagraţiei, produsă la circa 300 de metri de porţile palatului. Preşedintele Gloria Macapagal Arroyo nu se afla în palat în momentul producerii exploziei. Organizaţiile studenţilor sînt populare în colegiile şi universităţile din Filipine şi au existat mai multe cazuri în care tineri au murit în timpul unor rituri violente de iniţiere.