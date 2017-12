Rapperul şi producătorul muzical Dr. Dre ocupă primul loc în topul celor mai bogaţi artişti hip-hop din lume, cu venituri estimate de 620 milioane de dolari, a anunţat revista ”Forbes”. Veniturile lui Dr. Dre în perioada iunie 2013 - iunie 2014 sunt cele mai mari obţinute vreodată de un artist, indiferent de genul muzical abordat. De asemenea, câştigurile sale din perioada menţionată depăşesc veniturile obţinute împreună de următorii 24 de muzicieni din acest clasament. Cea mai mare parte din veniturile rapperului Dr. Dre, în vârstă de 49 de ani, provine din tranzacţia de trei miliarde de dolari prin care muzicianul şi-a vândut către grupul Apple compania Beats, producătoare de căşti audio, pe care a înfiinţat-o cu Jimmy Iovine. Celelalte venituri ale sale provin din colaborări cu branduri de coniac şi votcă.

Rapperul P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, a pierdut poziţia de lider de anul trecut şi ocupă locul al doilea, la egalitate cu Jay Z, cu venituri de 60 milioane de dolari, obţinute din contracte cu firme care produc băuturi alcoolice, articole vestimentare şi colaborări cu televiziuni. Jay Z, care a susţinut, în ultimele 12 luni, un turneu mondial alături de soţia sa, Beyonce, denumit On the Run, a obţinut acei bani din concerte foarte profitabile, din vânzările celui mai recent album al său şi din imperiul său Roc Nation din domeniul industriei de divertisment. Drake, de 27 de ani, s-a clasat pe locul al patrulea, cu venituri de 33 milioane de dolari. Rapperul canadian a obţinut această sumă din vânzările albumului său ”Nothing Was the Same”, un contract de sponsorizare cu firma Nike şi un turneu nord-american. Duoul Macklemore & Ryan Lewis, recompensat cu Emmy, ocupă locul al cincilea, cu venituri de 32 milioane de dolari. Topul 10 al celor mai bogaţi artişti hip-hop din lume este completat de Kanye West cu 30 milioane de dolari, Birdman cu 24 milioane de dolari, Lil Wayne cu 23 milioane de dolari, Pharrell Williams cu 22 milioane de dolari şi Eminem cu 18 milioane de dolari.

Topul ”Forbes” al celor mai bogaţi artişti hip-hop din lume a ţinut cont de veniturile obţinute din vânzările de albume, descărcările online, încasările din turnee, apariţiile în filme / emisiuni de televiziune şi vânzările de produse adiacente. Topul, alcătuit în urma unor discuţii cu managerii, agenţii şi avocaţii rapperilor, a fost realizat cu ajutorul datelor transmise de Pollstar, RIAA (Recording Industry Association of America) şi Nielsen SoundScan.