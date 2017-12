Topul celor mai puternice femei din lume

Michelle Obama a fost desemnată cea mai puternică femeie din lume de editorii revistei „Forbes”, între primele zece poziţii ale acestui clasament regăsindu-se şi câteva celebrităţi de prim rang, precum Oprah Winfrey, Lady Gaga, Beyonce Knowles şi Ellen DeGeneres. Pentru realizarea acestui clasament editorii revistei ţin cont de averea personală, funcţia ocupată, influenţa asupra creativităţii oamenilor şi calitatea de antreprenor.

Michelle Obama s-a clasat în premieră pe prima poziţie în acest clasament, după ce anul trecut s-a clasat pe locul 40. Editorii revistei „Forbes” nu au calculat averea ei şi a soţului ei, preşedintele Barack Obama, însă au trecut la această categorie bugetul naţional american de 3,5 mii de miliarde de dolari. Pe locul al doilea s-a situat Irene Rosenfeld, directoarea concernului Kraft Foods, iar podiumul a fost ocupat de realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey, a cărei avere este estimată la 2,7 miliarde de dolari. Locul al patrulea a revenit cancelarului german Angela Merkel, iar secretarul de Stat american Hillary Clinton a ocupat poziţia a cincea. Indra Nooyi, directoarea grupului PepsiCo Inc., s-a clasat pe locul şase, iar controversata cântăreaţă Lady Gaga se află pe locul al şaptelea. Cu venituri estimate la 62 de milioane de dolari obţinute în ultimul an, în opinia editorilor „Forbes”, cântăreaţa americană a revigorat de una singură muzica şi cultura Pop. Gail Kelly, preşedintele consiliului de administraţie al corporaţiei australiene Westpac Banking Corp., ocupă poziţia a opta, iar Beyonce Knowles, cu venituri de 87 de milioane de dolari obţinute în ultimele 12 luni, s-a clasat pe locul al nouălea. Realizatoarea şi prezentatoarea de televiziune Ellen DeGeneres încheie topul 10 al celor mai puternice femei din lume cu venituri de 55 de milioane de dolari obţinute în ultimul an. Alte celebrităţi prezente în top 100 sunt Angelina Jolie pe locul 21, prezentatoarea de televiziune Katie Couric pe locul 22, Arianna Huffington pe locul 28, Madonna pe locul 29 şi Sarah Jessica Parker pe locul 45.