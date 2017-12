Trăistariu, în duet cu... Albano

Odată cu participarea la concursul internaţional "Eurovision", Mihai Trăistariu s-a făcut cunoscut în lumea întreagă, melodia "Tornero" propulsîndu-l în topurile internaţionale. În urma succesului său, Mihai a fost solicitat pentru numeroase colaborări internaţionale, fie cu artişti de renume, fie cu case de discuri de marcă. În urmă cu cîteva zile, artistul a fost contactat de nimeni altul decît Albano, binecunoscutul interpret italian, care a făcut carieră în anii '70 - '80. După ce l-a urmărit la "Eurovision", Albano a rămas impresionat de vocea interpretului autohton şi i-a propus să cînte o melodie în duet. Cel mai probabil, peste trei săptămîni, Trăistariu va pleca în Grecia, unde Albano susţine un turneu şi va începe înregistrările pentru o melodie de dragoste. "Sînt nerăbdător să îl cunosc pe Albano şi să începem lucru. Sper să iasă o melodie frumoasă, care să ajungă în topuri", a explicat Mihai.

Pentru că este foarte ocupat cu cariera profesională, Trăistariu nu mai are timp de o relaţie personală. Din fericire, artistul nu duce lipsă de... fane, care profită de fiecare minut în prezenţa sa şi îi declară dragostea. "Am primit un inel de aur de la o fană, de 21 de ani, din Grecia. Mi-a spus că mă iubeşte şi că i-ar face plăcere să fie cu mine. Nu am timp de o relaţie de durată, dar sper ca, în curînd, să îmi întemeiez o familie. Acum port inelul respectiv, dar nu cred că o voi mai face pentru mult timp", a declarat Mihai.