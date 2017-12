Transportatorii de mărfuri preferă Portul Constanța și Canalul Dunăre - Marea Neagră

03:28:10 / 22 Iulie 2015

Amintire

Idea Canalului a fost la inceputul sec XX (cred). Au inceput lucrarile (la indicatia porcilor din est) numai cu detinuti politici, fostii bogatasi, dar a fost abandonat. Prea mare galosi de incaltat pe timpurile alea. A fost reluat in anii '70 si a fost incapatinarea conducatorului politic, Ceausescu, sa il termine. Proiectantul General IPTANA (ing Avadanei-Aiatolahul) si zeci de mii de muncitori, tehnicieni si ingineri. Sint mindru ca am lucrat la un asa grandios proiect! Si sint multe alte realizari mari in tara. Canalul este un vis al multora devenit realitate si, se pare, si banos! La mai mare! Vine soarele si pe strada noastra!