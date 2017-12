Transportul - cea mai mare sursă de emisii de CO2

Un raport al Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) avertizează liderii din toată lumea cu privire la ameninţarea crescândă a emisiilor necontrolate din transporturi. Transportul va deveni cea mai mare sursă de emisii de CO2 dacă politicienii nu iau măsuri ambiţioase şi nu acţionează în mod decisiv, se arată în raportul citat de Federaţia Europeană Transport & Environment (T&E). Este vorba despre raportul „Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change“ (Schimbări climatice 2014: Temperarea schimbărilor climatice), ce va publicat astăzi pe site-ul http://mitigation2014.org/. Potrivit reprezentanţilor organizaţiei T&E din Bruxelles, raportul, al cărui rezumat este deja disponibil pe site, arată că sectorul de transporturi va deveni cea mai mare sursă de emisii de CO2 la nivel global în cazul în care factorii de decizie nu vor lua măsuri urgente. „Fără politici sustenabile şi de impact pentru a reduce emisiile de CO2 ale maşinilor şi camioanelor, emisiile din transport ar putea creşte cu o rată mai mare decât în oricare alt sector“, se menţionează în raport. Potrivit lui Greg Archer, manager de proiect pentru autovehicule curate al T&E, „mulţumită reglementărilor UE, emisiile provenite de la maşinile noi sunt în scădere, dar este imperios necesar să fie luate măsuri şi în privinţa autocamioanelor şi dubelor“. Raportul IPCC insistă asupra necesităţii unor măsuri urgente care să reducă emisiile vehiculelor, dar Comisia Europeană a amânat în mod repetat strategiile promise de reglementare a emisiilor de la autoutilitare după anul 2020, mai spune acesta. O analiză realizată de T&E arată că introducerea limitelor de CO2 pentru maşinile din Europa a triplat câştigurile asociate eficienţei carburanţilor. În urma reglementării din perioada 2000-2007, emisiile de CO2 din UE au scăzut cu doar 1,3 la sută pe an, în timp ce, din 2008 până în 2013, au scăzut cu 3,5 la sută pe an. T&E avertizează însă că autovehiculele de pe drum ating aproximativ jumătate din eficienţa măsurată la testele auto. Comisia Europeană plănuieşte să introducă în 2017 un nou test care să elimine ambiguităţile legislative din sistemul actual, dar măsura întâmpină o opoziţie fermă din partea constructorilor. „Politicile UE actuale care încurajează apariţia maşinilor electrice pe şosele sunt ineficiente şi neclare. Noua Comisie va trebui să vină cu o nouă strategie pentru a reduce emisiile tuturor autovehiculelor după 2020 şi să o integreze în formele sustenabile de mobilitate urbană. În final, aceste politici vor pune sectorul de business european în fruntea tranziţiei globale către vehicule nepoluante“, a mai spus Greg Archer. Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) este un organism ştiinţific însărcinat cu evaluarea riscurilor asupra încălzirii globale. Grupul a fost constituit în 1988 de către Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) şi de Programul Naţiunilor Unite pentru mediul înconjurător (UNEP), ambele organizaţii ale ONU. Organizaţia IPCC şi Al Gore au fost distinşi cu Premiul Nobel pentru pace în 2007.