Trei companii românești în topul greilor din tehnologie

CINE ȘI DE CE România este prezentă cu trei firme în topul Deloitte Technology Fast 500 al celor mai dinamice companii de tehnologie din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Cele trei sunt Tremend, Trencadis și Accesa; ele fac parte dintr-un pluton de 39 de companii din Europa Centrală și de Est (ECE) care au intrat în clasament, după ce anterior fuseseră incluse în clasamentul regional Fast 50. Liderul topului este compania suedeză Fingerprint Cards, care operează în industria biometrică și are o rată de creștere a veniturilor de 28.000% în ultimii patru ani. Cu o creștere de 13.052%, compania poloneză Codewise este cea mai bine plasată din regiune în Deloitte Technology Fast 500 EMEA, ocupând locul al treilea. Tremend, specializată în consultanță și soluții software, cu peste 11 ani în business, este cea mai bine plasată companie românească, ocupând locul 285, cu o rată de creștere de 399%. Trencadis, un integrator de sisteme IT care își propune să optimizeze și să inoveze procesele de lucru ale companiilor și instituțiilor în relațiile acestora cu clienții și consumatorii, ocupă locul 301, cu o rată de creștere de 383%. Accesa, care accelerează experiențele digitale folosind tehnologii mobile, cloud sau dispozitive conectate, este pe locul 353, cu o rată de creștere de 330%.

TREI, DOAMNE, ȘI TOȚI TREI „Industria IT din România este de multă vreme recunoscută pentru inovație și echipele sale de profesioniști dedicați și bine pregătiți. Clasamentul nostru demonstrează încă o dată că inovația generează, în cele din urmă, creștere, chiar și într-o piață în curs de maturizare și tot mai competitivă“, spune coordonatorul local al topului, Alina Mirea, partener la Deloitte România. Ediția din 2016 este dominată de industria software, care numără peste jumătate dintre participanți. Sectorul media este reprezentat de 24% dintre companii, în timp ce sectorul comunicațiilor este pe locul trei, cu peste 10% dintre participanți. Creșterea medie anuală a veniturilor tuturor jucătorilor din top este de 967%, față de 1.012% în 2015. Europa Centrală are 39 de reprezentanți în clasamentul EMEA - Polonia are 15 companii, Cehia are șase, Slovacia are patru, în timp ce Croația, România și Ungaria au câte trei. Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Lituania, Serbia și Slovenia au fiecare câte un reprezentant.