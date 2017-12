Tricolorii s-au reunit la Mogoșoaia

Naționala de fotbal a României s-a reunit luni la Centrul de Fotbal Mogoșoaia, în vederea meciurilor amicale cu Lituania (23 martie, la Giurgiu, pe stadionul „Marin Anastasovici”) și cu Spania (27 martie, pe „Cluj Arena” din Cluj-Napoca). Selecționerul Anghel Iordănescu a convocat 25 de jucători, printre care și atacantul Florin Tănase, de la FC Viitorul. „Mă interesează rezultatele meciurilor cu Lituania și Spania. Suntem în fața a două jocuri importante pentru toată lumea. Am convocat 25 de jucători, dar încă nu au sosit toți. Duminică am făcut un antrenament cu doar zece jucători. Lituania este un adversar imprevizibil, are patru debutanți și 14 jucători care sunt la echipe din străinătate. Spania este Spania, campioană mondială și europeană, are jucători de mare valoare”, a spus Iordănescu. Despre programul viitor de pregătire al naționalei în vederea turneului final al EURO 2016, selecționerul a anunțat că sunt discuții pentru două meciuri amicale, în Italia, cu reprezentativele din Congo și Ucraina.

Jucătorii sunt conectați la maximum pentru cele două partide din această săptămână, luptându-se pentru un loc în lotul care va face deplasarea în Franța. „Sunt fericit că am fost convocat şi sper să fac o figură bună. Voi da totul pentru a nu dezamăgi”, a declarat Florin Tănase. „Vom fi motivaţi, vrem să ne facem jocul, dar cel mai important este să ieşim sănătoşi după aceste meciuri. Meciul cu Spania este important, un test înaintea turneului final. Am jucat contra Argentinei, Belgiei şi să joci contra unor fotbalişti foarte mari mereu este o motivaţie în plus” a adăugat Mihai Pintilii. „Este o plăcere să vii la echipa naţională. Sunt două partide bune de pregătire. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine atunci când sunt selecţionat”, a completat Costel Pantilimon.

