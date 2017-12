STEAUA VISEAZĂ LA UN AMICAL CU REAL MADRID

Dumitru Dragomir, preşedintele LPF, a declarat că Steaua doreşte să joace un meci amical cu Real Madrid la sfârşitul lunii august. „Steaua vrea să joace un meci amical cu Real Madrid pe 22 august, iar preşedintele Valeriu Argăseală a venit la mine şi am discutat despre posibilitatea amânării etapei care cade atunci. I-am răspuns că depinde cu cine pică Steaua atunci în campionat şi în funcţie de asta decidem. Nu este nimic oficial”, a spus Dragomir. Ştirea a fost confirmată de impresarul Ioan Becali, iar costul aducerii la Bucureşti a formaţiei antrenate de Jose Mourinho se ridică la 500.000 de euro, conform unor surse, sau la un milion de euro, în condiţiile în care spaniolii ceruseră 1,5 milioane de euro. Steaua a jucat ultima dată împotriva lui Real Madrid acum patru ani, în Liga Campionilor, fiind învinsă de două ori.

SCHOLES ÎŞI ANUNŢĂ RETRAGEREA PENTRU VARA VIITOARE

Manchester United va pierde la finalul campionatului viitor încă unul dintre jucătorii săi legendari. Fostul internaţional englez Paul Scholes a anunţat în cotidianul britanic The Guardian că se va retrage din activitate la sfârşitul sezonului 2010-2011. „Mai joc un an şi gata! Am început deja şcoala de antrenori şi sper să pot prelua o echipă de copii sau de juniori”, a declarat Scholes, care a jucat 633 de meciuri pentru „Diavolii Roşii”, marcînd 149 de goluri.

ALLEGRI, ANUNŢAT OFICIAL CA ANTRENOR LA MILAN

Antrenorul Massimiliano Allegri a fost numit la conducerea tehnică a echipei AC Milan, cu care a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2012, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului italian. Allegri, în vârstă de 42 de ani, era fără angajament din luna aprilie, când îşi reziliase înţelegerea cu echipa Cagliari. De-a lungul carierei, el a mai pregătit formaţiile Aglianese, Grosseto şi Sassuolo.

NADAL RENUNŢĂ LA CUPA DAVIS PENTRU US OPEN

Rafael Nadal a anunţat, sâmbătă, după calificarea sa în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon, că nu va juca în meciul Franţa - Spania, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Davis, programat la Clermont-Ferrand între 9 şi 11 iulie. Tenismanul spaniol are încă dureri la genunchiul care i-a făcut probleme şi în sezonul trecut, astfel că preferă să fie cât mai odihnit înaintea turneului de la Flushing Meadows, US Open fiind singurul turneu de Mare Şlem care îi lipseşte din palmares. „Este o mare decepţie pentru mine că nu pot apăra culorile echipei mele în Cupa Davis la meciul cu Franţa. Am discutat cu Albert Costa (n.r. - căpitanul nejucător al echipei spaniole) şi cu preşedintele federaţiei spaniole, acum câteva zile, şi mi-au înţeles argumentele. Nu aş putea fi la 100% din potenţial la Flushing dacă voi juca şi în Cupa Davis”, a declarat nr. 1 mondial. US Open debutează pe 30 august şi se încheie pe 12 septembrie.