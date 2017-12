START ÎN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni a avut loc primul tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2010-2011, faza pe judeţ. Iată rezultatele înregistrate: Ulmetum Pantelimon - CS Mihail Kogălniceanu 3-4; Pescarul Ghindăreşti - Dacia Mircea Vodă 2-5; Sport Club Horia - Carsium Hîrşova 3-6; Inter Ion Corvin - Gloria Băneasa 2-6; AS Independenţa - Viitorul Pecineaga 0-3 (neprezentare); AS Ciocîrlia - CS Peştera 2-5; Unirea Topraisar - Victoria Cumpăna 2-2, 6-4 după lovituri de departajare; Viitorul Cerchezu - Gloria Albeşti 4-6; CFR Constanţa - Elpis Constanţa 0-1; Recolta Nicolae Bălcescu - CSO Ovidiu 1-2; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Sparta Techirghiol 3-2; Viitorul Mereni - Portul Constanţa 2-1; Perla Murfatlar - Voinţa Siminoc 4-0; Dunaris Topalu - Dunărea Ciobanu 0-2; Sportul Tortoman - Viitorul Nisipari 9-0; Pescăruşul Gîrliciu - Axiopolis Sport Cernavodă 3-5; Sacidava Aliman - Dunărea Ostrov-Rasova 3-3, 4-7 după prelungiri; Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina 1-3, meci întrerupt în min. 79; Marmura Deleni - Danubius Rasova-Ostrov 3-0 (neprezentare); Fulgerul Chirnogeni - GSIB Mangalia 0-10; Avîntul Comana - Farul Tuzla 0-3 (neprezentare); AS Bărăganu - CS Agigea 1-10; Progresul Dobromir - AS Carvăn 1-4; Ştiinţa Poarta Albă - Voinţa Valu lui Traian 4-3; Vulturii Cazino Constanţa - Aurora 23 August 3-1. Echipele învingătoare s-au calificat pentru turul următor al competiţiei. Aseară, în nocturnă, pe stadionul “Farul”, s-a disputat partida Municipal Constanţa - Cariocas Constanţa.

BOLONI, ÎN CĂUTAREA UNUI NOU ANGAJAMENT

Fostul selecţioner al României, Ladislau Boloni, este în căutarea unui nou contract după ce şi-a prezentat demisia de la Standard Liege pe 10 februarie. Una dintre posibilele destinaţii ale lui Boloni ar putea fi Hajduk Split, club care intenţionează să renunţe la serviciile antrenorului Stanko Poklevici, deşi acesta a câştigat în acest sezon Cupa Croaţiei, şi ar dori să semneze un contract cu tehnicianul român. De asemenea, Boloni şi-a depus CV-ul pentru a deveni antrenorul principal al echipei Coventry City, din liga a doua engleză.

RĂDOI, ÎN SFERTURILE LIGII CAMPIONILOR ASIEI

Echipa saudită Al-Hilal, cu fundaşul Mirel Rădoi integralist, s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, după ce a învins, cu 3-0 (Al-Marshadi 10, Wilhelmsson 57, Thiago Neves 61), formaţia uzbekă Bunyodkor Taşkent. În sferturi s-au mai calificat echipele Al-Gharafa (Qatar), Suwon Samsung Bluewings, Seongnam Ilhwa, Pohang Steelers, Jeonbuk Motors (toate Coreea de Sud), Al-Shabab (Arabia Saudită) şi Zobahan (Iran).

PIZARRO ŞI CARDOZO, GOLGETERII UEFA EUROPA LEAGUE

Atacantul peruan al echipei Werder Bremen, Claudio Pizarro, şi vârful paraguayan al formaţiei Benfica Lisabona, Oscar Cardozo, au terminat pe primul loc în clasamentul golgeterilor din acest sezon al UEFA Europa League, ambii reuşind câte nouă goluri. Pe locurile următoare s-au clasat Diego Forlan (Atletico Madrid), Bobby Zamora, Zoltan Gera (ambii de la Fulham), Mladen Petrici (Hamburger SV), Jonathan Legear (Standard Liege), Fernando Llorente (Athletic Bilbao) şi David Villa (FC Valencia), toţi cu câte şase goluri. Prima ediţie a UEFA Europa League s-a încheiat, miercuri seară, cu victoria spaniolilor de la Atletico Madrid, care s-au impus, în finală, cu 2-1 (Diego Forlan 32, 116 / Davies 37), după prelungiri, în faţa englezilor de la Fulham.

BERBATOV RENUNŢĂ LA NAŢIONALĂ

Căpitanul echipei naţionale a Bulgariei, Dimitar Berbatov, a anunţat că nu va mai juca pentru selecţionata ţării sale şi se va concentra doar asupra carierei la clubul englez Manchester United. Berbatov a spus, într-o conferinţă de presă, că nu are un motiv anume în luarea deciziei respective, ci este vorba despre mai mulţi factori adunaţi: se simte obosit, incapabil să facă mai multe pentru echipa naţională, are o problemă la un genunchi, selecţionata Bulgariei are nevoie de jucători mai tineri, vrea să se concentreze mai mult la club şi să fie mai mult lângă familia sa, pe care să o scutească de stresul îndurat cât timp el a fost căpitanul echipei naţionale. Berbatov, în vârstă de 29 de ani, s-a declarat descurajat de faptul că Bulgaria nu s-a calificat la turneele finale ale CM din 2002, 2006 şi 2010. El a debutat la echipa naţională în noiembrie 1999, într-un meci contra Greciei, a marcat primul său gol în 2000, în poarta chilienilor, a adunat 77 de meciuri şi a marcat 48 de goluri. A fost ales de şase ori fotbalistul anului în Bulgaria (2002, 2004, 2005, 2007, 2008 şi 2009).

COREEA DE NORD A ANUNŢAT LOTUL PENTRU WORLD CUP

Revelaţia preliminariilor asiatice, Coreea de Nord, a anunţat cei 23 de jucători pe care-i va deplasa în Africa de Sud pentru turneul final al Campionatului Mondial de fotbal. Surprinde absenţa unuia dintre cei mai valoroşi jucători - Ryang Yong Gi, care evoluează la echipa japoneză de primă ligă Vegalta Sendai. Coreeni şi-au început, deja, în Elveţia, cantonamentul premergător deplasării în Africa de Sud, urmând să joace partide amicale cu Paraguay (sâmbătă), Grecia, DR Congo şi Nigeria. Iată lotul convocat de antrenorul Kim Jong-Hun: Kim Myong Gil (Amrokgang); Kim Myong Won (Amrokgang); Ri Myung Guk (Pyongyang City) - portari; Cha Jong Hyok (Amrokgang); Ri Jun Il (Sobaeksu); Ri Gwang Chon (April 25); Nam Song Chol (April 25); Pak Nam Chol (Amrokgang); Ri Kwang Hyok (Kyonggongop); Pak Chol Jin (Amrokgang) - fundaşi; Ji Yum Nam (April 25); Mun In Guk (April 25); Pak Sung Hyok (Sobaeksu); Ri Chol Myong (Pyongyang City); Pak Nam Chol (April 25); An Yong Hak (Omiya Ardija - Japonia); Kim Kyong Il (Rimyongsu); Kim Yong Jun (Pyongyang City) - mijlocaşi; Hong Yong Jo (FC Rostov - Rusia); An Chol Hyok (Rimyongsu); Jong Tae Se (Kawasaki Frontale - Japonia); Choe Kum Chol (April 25); Kim Kum Il (April 25) - atacanţi.

11-LE IDEAL CARE VEDE MONDIALUL DE ACASĂ

Selecţionerii echipelor calificate la turneul final al CM din Africa de Sud au anunţat săptămâna aceasta loturile lărgite cu care vor aborda competiţia. Printre jucătorii convocaţi nu se numără şi câteva mari vedete ale fotbalului mondial, care vor vedea turneul final la televizor din cauza vârstei, a accidentărilor, a lipsei de formă sportivă, pentru că au refuzat selecţia sau, pur şi simplu, pentru că nu le-au plăcut selecţionerilor... Iată lista cu numele cele mai importante: portari - Andres Palop (echipa de club - FC Sevilla, echipa naţională - Spania), Paul Robinson (Blackburn, Anglia), Sebastien Frey (Fiorentina, Franţa); fundaşi - Javier Zanetti (Internazionale Milano, Argentina), Alessandro Nesta (AC Milan, Italia), Wayne Bridge (Manchester City, Anglia, din cauza problemelor avute cu Terry...), Gabriel Milito (Barcelona, Argentina), Urby Emanuelson (Ajax, Olanda), Benoît Tremoulinas (Bordeaux, Franţa); mijlocaşi - David Beckham (LA Galaxy, Anglia), Esteban Cambiasso (Inter, Italia), Fernando Gago (Real Madrid, Argentina), Patrick Vieira (Manchester City, Franţa), Diego (Juventus, Brazilia), Ronaldinho (AC Milan, Brazilia), Jose Antonio Reyes (Atletico Madrid, Spania), Guti (Real Madrid, Spania), Antonio Cassano (Sampdoria, Italia), Francesco Totti (AS Roma, Italia), Samir Nasri (Arsenal, Franţa), Owen Hargreaves (Manchester United, Anglia), Joao Moutinho (Sporting Lisabona, Portugalia), Ricardo Quaresma (Inter, Portugalia), Lisandro Lopez (Lyon, Argentina), Clarence Seedorf (Milan, Olanda); atacanţi - Raul Gonzales (Real Madrid, Spania), Karim Benzema (Real Madrid, Franţa), Pato (Milan, Brazilia), Ruud van Nistelrooy (Hamburg, Olanda), Kevin Kuranyi (Schalke 04, Germania), Bobby Zamora (Fulham, Anglia), Luca Toni (Roma, Italia), Fabrizio Miccoli (Palermo, Italia), Adriano (Flamengo, Brazilia). Din această listă se pot alcătui, teoretic, cel puţin două formaţii capabile să câştige (sau nu!) titlul mondial...