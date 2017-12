TREI SPORTIVI DE LA KARATE TRADIŢIONAL EFORIE, LA CE

CS Karate Tradiţional Eforie a participat, în perioada 23-25 aprilie, la Bucureşti, la finala Campionatului Naţional pentru kadeţi, juniori, tineret şi juniori. Conduşi la această competiţie de Niculae Dumitrescu (5 Dan), juniorii Alexandru Păun şi Florin Dumitrescu şi cadetul Matei Dumitrescu au obţinut rezultate foarte bune, care le-au permis să obţină calificarea la Campionatul European de Karate Tradiţional Fudokan-Shotokan care va avea loc la Limassol (Cipru), în luna noiembrie. La CN de la Bucureşti, la juniori, Păun a obţinut patru medalii: două de aur (la ENBU şi Fuku-go), una de argint (la Kata individual) şi o medalie de bronz (la Kumite individual). Tot la juniori, Florin Dumitrescu şi-a trecut în palmares două medalii de aur (la ENBU masculin şi Kata individual) şi una de argint (la Fuku-go). Cadetul Matei Dumitrescu a cucerit o medalie de argint (la Kumite individual) şi una de bronz (la Fuku-go).

HALEP, PE TABLOUL PRINCIPAL LA FES

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep s-a calificat, ieri, pe tabloul principal de simplu al turneului de la Fes (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. În primul tur al calificărilor, Halep, locul 144 WTA, principala favorită, nu a avut adversar, iar în manşa secundă a trecut, cu 4-6, 6-1, 6-3, de italianca Nathalie Vierin, nr. 283 WTA. În ultimul act al calificărilor, Halep a învins-o, ieri, cu de 6-1, 6-1, pe spaniola Estrella Cabeza Candela, locul 219 WTA, a şaptea favorită a calificărilor, după un meci care a durat 57 de minute. Pentru accederea pe tabloul principal, constănţeanca va primi 16 puncte WTA şi 1.725 de dolari.

IONUŢ ENCIU, AUR LA CN DE HALTERE

După ce la ediţia de anul trecut s-a clasat pe poziţia a patra, Ionuţ Enciu şi-a luat revanşa în cadrul Campionatului Naţional de haltere pentru tineret, tur-calificări, şi Cupa României, ambele competiţii desfăşurate la Oneşti, săptămâna trecută. Sportivul de la CS Farul s-a clasat pe prima poziţie la categoria +105 kg, acesta aducând singura medalie de aur delegaţiei constănţene. În schimb, medaliatul cu aur de anul trecut, Ionuţ Precop s-a clasat pe poziţia a treia la categoria 94 kg, acelaşi rezultat fiind obţinut şi de Marius Braşoveanu, la categoria 62 kg, şi Cerasela Pena (LPS - CS Farul, antrenor: Mircea Roşu), la categoria 75 kg. Sportivii de la CS Farul sunt antrenaţi de Ion Filip.

RENŢEA, MEDALII ŞI LA CUPA ROMÂNIEI DE KAIAC-CANOE

După bronzul cucerit în cadrul Campionatelor Naţionale de fond, Elena Renţea şi-a mai trecut în palmares şi două medalii la Cupa României de kaiac-canoe pentru ambarcaţiuni mici, întrecere care a avut loc la Snagov, în perioada 21-23 aprilie. Sportiva de la CS Farul s-a clasat pe prima poziţie în proba individuală la 500 m şi pe poziţia a doua la individual pe distanţa de 1.000 m. Renţea este pregătită de Ştefan, Maria şi Gabriel Aftenie. Întrecerile de kaiac-canoe vor continua în această săptămâna la Bascov, unde, începând de ieri, se desfăşoară Campionatul Naţional de primăvară fond şi ambarcaţiuni mici, întreceri rezervate juniorilor I şi II şi cadeţilor. CS Farul este reprezentat de Ionuţ Sîrbu, Cătălin Grigoraş, Alexandru Mona, Ionel Ciornei, Liviu Veber, Bogdan Simionov şi Emilia Turtoi, sportivi antrenaţi de Gabriel Aftenie. De la LPS “Nicolae Rotaru” (antrenor: Ionel Raţă) participă Cosmin Simion, Marius Călătoaie, Daniel Ticheaua, Cristian Şerban, Ionuţ Bătrânu, Aurelian Ciocan, Elena Barbu, Dorota Bolojan şi Marinela Matei.

KORTYAN ATACĂ AURUL LA CE DE SCRIMĂ

Medaliat cu bronz la spadă în cadrul ediţiei trecute a Campionatului European de scrimă pentru tineret, desfăşurată la Debrecen (Ungaria), Cosmin Kortyan speră să schimbe medalia cu una mai strălucitoare în cadrul ediţiei din acest an a competiţiei, care debutează, astăzi, la Gdansk (Polonia). Sportivul pregătit de Mihaela Ion a fost la un pas de o performanţă mai bună chiar şi anul trecut, însă o accidentare la picior i-a îngreunat drumul spre medalia de aur.

ÎNTRE 100 ŞI 200 LEI COSTĂ BILETUL LA RETURUL OLTCHIM - VIBORG

Clubul Oltchim Rm. Vîlcea a anunţat, ieri, pe site-ul oficial al clubului, preţurile biletelor şi modalitatea de achiziţionare a acestora pentru finala Ligii Campionilor, manşa retur, programată pe 15 mai, ora 20.45, la Bucureşti. Astfel, cel mai ieftin tichet va costa 100 de lei, iar cel scump 200 de lei. Oficialii Oltchimului au anunţat că abonamentele achiziţionate pentru Sala Sporturilor “Traian” din Rm. Vîlcea nu sunt valabile pentru acest meci, dar că abonaţii au prioritate la achiziţionarea biletelor. 4.500 de bilete vor fi puse la vânzare după cum urmează - 3-4 mai: posesorii de abonamente - de la Sala Sporturilor “Traian” din Rm. Vîlcea (orele 9.00-20.00); 5-6 mai: publicul spectator din Rm. Vîlcea, de la Sala Sporturilor “Traian” (orele 9.00-20.00); 7-8 mai: publicul spectator din Bucureşti, de la casele de bilete ale Sălii Polivalente din Bucureşti (orele 9.00-19.00).

OLTCHIM S-A IMPUS ŞI LA BAIA MARE

Programată iniţial pe 5 mai, partida dintre HCM Baia Mare şi Oltchim Rm. Vîlcea, contând pentru etapa a 25-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, s-a disputat ieri, în devans. Elevele lui Radu Voina s-au impus, cu 35-31 (18-17), bifând, la Baia Mare, a 24-a victorie consecutivă din campionat. Următoarea partidă a “galacticelor” va avea loc joi, când în Liga Naţională sunt programate meciurile din etapa a 24-a. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 48p; 2. U. Cluj 34p; 3. HCM Baia Mare 31p; 4. HCM Roman 30p; 5. Dunărea Brăila 29p; 6. HC Zalău 28p (golaveraj: 633-576); 7. CS TOMIS Constanţa 28p (623-597); 8. Cetate Deva 21p; 9. Oţelul Galaţi 19p; 10. U. Reşiţa 14p; 11. HCM Buzău* 13p; 12. Rulmentul Braşov* 11p (612-719); 13. Rapid Bucureşti 11p (613-848); 14. Ştiinţa Bacău 5p (* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct).

HĂNESCU A RĂMAS PE LOCUL 39 ÎN CLASAMENTUL ATP

Victor Hănescu se menţine pe locul 39, cu 1.025 de puncte, în clasamentul ATP, fiind cel mai bine clasat jucător de tenis român. Victor Crivoi a coborît o poziţie şi ocupă poziţia 131, cu 388p, iar Adrian Ungur a urcat cinci trepte şi se află pe locul 168, cu 293p. La dublu, cel mai bine clasat român este constănţeanul Horia Tecău, pe locul 37, cu 1.839p, în cădere o poziţie.

CÎRSTEA ŞI-A PĂSTRAT POZIŢIA ÎN IERARHIA WTA

Sorana Cîrstea rămîne cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România, menţinându-se pe poziţia 39 în clasamentul WTA, cu 1.531 puncte. În Top 100, se mai află Alexandra Dulgheru şi Raluca Ioana Olaru, care şi-au păstrat poziţiile de săptămîna trecută, locul 45, cu 1.447p, respectiv 80, cu 817p. Datorită victoriei obţinute la Dothan, Edina Gallovits a urcat 14 locuri în clasament, pînă pe 105, cu 602p, în timp ce Monica Niculescu se află pe 135, cu 467p. În clasamentul de dublu, Niculescu ocupă poziţia 29, cu 2.810p, Cîrstea este pe 73, cu 1.135p, iar Olaru, pe locul 88, cu 932p, toate cele trei sportive menţinîndu-şi poziţiile de săptămîna trecută. Gallovits se află pe locul 89, în urcare o treaptă, cu 931p.

BUTE VA SUSŢINE URMĂTORUL MECI ÎN ROMÂNIA

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a declarat că următorul meci al lui Lucian Bute se va disputa, în proporţie de 97%, în România. „Nu se ştie exact data la care va avea loc însă noi ne-am dori undeva pe 24 iulie. Rămâne de discutat locul în care va avea loc acest meci, pentru că în Bucureşti nu avem deocamdată o sală prea mare. Vom lua în calcul disputarea meciului pe un stadion. Cele trei procente care au mai rămas până la sută la sută le-am lăsat pentru că mai avem câteva aşteptări din partea autorităţilor române de la nivel înalt”, a spus Obreja. El a mai spus că deja a fost înaintată o ofertă pentru campionul interimar la categoria supermijlocie, în versiunea WBA, germanul Dimitri Sartison, însă ar mai putea apărea şi alţi posibili adversari, cum ar fi Robert Stiglitz. Organizarea unui meci al lui Bute în România costă 3-4 milioane euro. Campionul mondial IBF a sosit ieri în România, pentru o scurtă vacanţă.

PESTE 5.000 DE CONCURENŢI, AŞTEPTAŢI LA “BUCHAREST MARATHON”

Organizatorii “Bucharest Marathon” au anunţat că unul dintre obiectivele pentru ediţia a treia a evenimentului, ce va avea loc pe 17 octombrie, este aducerea a cel puţin 5.000 de concurenţi. „Suntem mândri de ceea ce am realizat anul trecut, când am avut peste 4.000 de alergători, dintre care 100 de participanţi străini, din 20 de ţări. În acest an se va alerga pe acelaşi traseu, ca şi la ediţia precedentă, vom avea aceleaşi trei probe principale, maraton, semimaraton şi ştafetă, vom mai avea o cursă de un kilometru pentru copii, şi cursa populară, de 4 kilometri”, a declarat fosta canotoare şi actualul preşedinte al Asociaţiei Bucharest Running Club, Valeria Răcilă. Organizatorii au anunţat că deja s-au înscris 44 de concurenţi pentru evenimentul din 17 octombrie, care se va desfăşura pe traseul Piaţa Constituţiei - B-dul Unirii - Piaţa Constituţiei - Piaţa Naţiunilor Unite - Calea Victoriei - Strada Ion Câmpineanu - Splaiul Independenţei - Opera Română - Podul Eroilor - Strada Ştirbei Vodă - Strada Izvor - Calea 13 Septembrie - Piaţa Constituţiei.