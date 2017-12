IANIS HAGI ŞI NICOLAS POPESCU VOR SĂ CÂŞTIGE CUPA MONDIALĂ

Băieţii foştilor internaţionali Gheorghe Popescu şi Gheorghe Hagi, Nicolas, respectiv Ianis, au participat, ieri, la Bucureşti, la prezentarea trofeului Cupei Mondiale FIFA în România, cei doi copii declarând că vor să câştige, împreună, Cupa Mondială. Băieţii celor doi foşti internaţionali români au venit împreună cu Gheorghe Popescu, care este ambasadorul trofeului Cupei Mondiale FIFA în România. Gică Popescu este sigur că cei doi veri vor reprezenta viitorul echipei naţionale. La eveniment au mai participat foştii internaţionali Gheorghe Mulţescu, Costică Ştefănescu, fostul selecţioner Mircea Rădulescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport, Doina Melinte şi ambasadorii statelor africane Tunisia, Nigeria, Sudan, Africa de Sud şi Maroc. Trofeul Cupei Mondiale va fi expus, astăzi, între orele 9.00-21.00 la Sala Palatului din Bucureşti, intrarea fiind liberă pentru public.

CAZUL VARGA-BĂLAN, DIN NOU LA COMISIA DE DISCIPLINĂ A LPF

Comisia de Recurs din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a respins, ieri, ca neîntemeiat memoriul grupării Rapid împotriva hotărârii Comisiei pentru Soluţionarea Litigiilor în cazul jucătorilor Dacian Varga şi Tiberiu Bălan. Cazul va reveni la Comisia de Disciplină a LPF, care îl va analiza în cadrul unei şedinţe, vineri, la ora 17.00. Conducătorii giuleşteni au depus recurs, după ce Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul LPF a decis că Varga şi Bălan nu şi-au “exercitat dreptul de joc în mod regulamentar” la meciul Rapid - FC Timişoara, scor 1-0, în etapa a 20-a a Ligii I. Acţionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, susţine pe blogul său personal că tot ceea ce se întâmplă în cazul Varga - Bălan este o manevră premeditată pusă în practică de preşedintele LPF Dumitru Dragomir. FC Timişoara a contestat, pe 8 martie, la Comisia de Disciplină a LPF, dreptul de joc la Rapid al fotbaliştilor Dacian Varga şi Tiberiu Bălan. Oficialii grupării timişorene se consideră îndreptăţiţi să câştige meciul cu 3-0 la “masa verde”, acuzând nereguli în transferurile şi legitimările celor doi jucătorilor.

MESSI, AL ŞASELEA JUCĂTOR CARE ÎNSCRIE PATRU GOLURI ÎNTR-UN MECI ÎN LC

Atacantul argentinian al formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, a reuşit să marcheze, marţi seară, patru goluri în meciul cu Arsenal Londra, scor 4-1, devenind al şaselea jucător care înregistrează o astfel de performanţă în Liga Campionilor. Înaintea lui Messi, alţi cinci fotbalişti au marcat patru goluri într-un meci: Marco Van Basten (Olanda) - 25 noiembrie 1992, în meciul AC Milan - IFK Goteborg 4-0, Simone Inzaghi (Italia) - 14 martie 2000, Lazio Roma - Olympique Marseille 5-1, Dado Prso (Croaţia) - 5 noiembrie 2003, AS Monaco - Deportivo La Coruna 8-3, Ruud van Nistelrooy (Olanda) - 3 noiembrie 2004, Manchester United - Sparta Praga 4-1, Andrei Şevcenko (Ucraina) - 23 noiembrie 2005, Fenerbahce Istanbul - AC Milan 0-4. Messi este primul jucător care reuşeşte această performană în fazele eliminatorii. Toţi ceilalţi jucători au înscris în faza grupelor. Niciun jucător nu a reuşit să marcheze cinci goluri în Liga Campionilor. În 1960, în Cupa Campionilor Europeni, actuala Ligă a Campionilor, ungurul Ferenc Puskas a reuşit patru goluri, dar în finală, în victoria formaţiei Real Madrid, scor 7-3, din confruntarea cu Eintracht Frankfurt.

MESSI, UN GENIU INCREDIBIL

Preşedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat, după ce formaţia sa a eliminat echipa engleză Arsenal Londra din Liga Campionilor, că jucătorul argentinian Lionel Messi este un geniu incredibil. „În acest meci, a existat un geniu incredibil: Messi. El a concretizat ocaziile de gol într-o manieră extraordinară. Este foarte plăcut să ajungi în semifinalele Ligii Campionilor”, a spus Laporta. Echipa FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, eliminând formaţia engleză Arsenal Londra, cu scorul general de 6-3. Gruparea spaniolă a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, manşa secundă, cu scorul de 4-1, iar atacantul argentinian Lionel Messi a marcat toate cele patru goluri ale formaţiei gazdă, în min. 21, 37, 42 şi 88.

EUROPA SE ÎNCLINĂ ÎN FAŢA UNUI MESSI DE PE ALTĂ PLANETĂ

“Europa se înclină în faţa unui Messi de pe altă planetă”, a titrat, ieri, publicaţia La Vanguardia, reflectând opinia generală a presei spaniole după evoluţia argentinianului de la FC Barcelona în meciul cu Arsenal Londra, în care a marcat patru goluri, în sferturile Ligii Campionilor. “Messi a explodat cu Arsenal, a marcat patru goluri antologice şi a dus Barca în semifinale unde va întâlni Inter Milano, echipa fostului atacant al catalanilor, Samuel Eto’o”, scrie La Vanguardia. El Mundo notează că “nu există decât un singur zeu” şi reaminteşte declaraţia coechipierului lui Messi, Rafael Marquez, conform căruia un “astfel de jucător apare o dată la 30 de ani”. El Pais face referire la sloganul muşchetarilor şi scrie: “Toţi pentru Leo şi Leo pentru toţi”. Pentru un alt mare jurnal catalan, El Periodico, Messi a devenit “stăpânul Europei”. Cotidianul sportiv catalan Sport titrează “nu mai spuneţi fotbal, spuneţi Messi” şi subliniază că această victorie este un pas spre finala din mai, de pe “Santiago Bernabeu”. Pentru cele două publicaţii sportive din Madrid, As şi Marca, acest meci reprezintă un serios avertisment pentru Real Madrid, înaintea derby-ului de sâmbătă. “Messi provoacă teamă şi teroare înainte de El Clasico”, scrie As. “Cum îl oprim pe acest băiat?” a scris Marca.

PREMIERĂ PENTRU NAŢIONALA GERMANIEI

Naţionala de fotbal a Germaniei se va deplasa, pe 6 iunie, în Africa de Sud, în vederea Cupei Mondiale din această vară, la bordul primei aeronave Airbus A380 a companiei Lufthansa, care va efectua cu această ocazie primul său zbor comercial, a anunţat, ieri, operatorul aerian. La bordul uriaşei aeronave se vor mai afla reprezentanţi ai Federaţiei Germane de Fotbal, precum şi aproximativ 150 de suporteri. Prima aeronavă A380 a companiei Lufthansa va fi livrată pe 19 mai. În total, Lufthansa a comandat 15 astfel de aparate de zbor, ceea ce reprezintă cea mai mare comandă a unei companii aeriene europene pentru A380. La Cupa Mondială, Germania va disputa primul său meci din Grupa D pe 13 iunie, la Durban, în compania Australiei, următoarele întâlniri fiind cu Serbia (18 iunie, la Port Elizabeth) şi Ghana (23 iunie, la Johannesburg).

COREEA DE NORD SE VA ANTRENA ÎN ZIMBABWE ÎNAINTEA CM

Selecţionata de fotbal a Coreei de Nord se va antrena în Zimbabwe înainte de participarea la Cupa Mondială de fotbal (11 iunie - 11 iulie), din Africa de Sud, a anunţat, ieri, ministrul Turismului din această ţară, Walter Mzembi. „Ne-au scris şi ne-au anunţat că vor veni în Zimbabwe, însă nu cunoaştem încă perioada sejurului. În prezent, lucrăm cu ambasada Coreei de Nord în ceea ce priveşte echipamentele necesare”, a declarat Mzembi. În timpul Cupei Mondiale, Coreea de Nord va avea baza de pregătire la Johannesburg. Preşedintele Robert Mugabe se află în relaţii bune cu autorităţile din Coreea de Nord după dobândirea independenţei de către Zimbabwe în 1980. Zimbabwe, ţară ce se învecinează la sud cu Africa de Sud şi care se reface după o gravă criză economică, speră să atragă aproximativ 100.000 de vizitatori în timpul Cupei Mondiale, în special sud-africani care vor dori să scape de agitaţia competiţiei mondiale de fotbal. Coreea de Nord va evolua în Grupa G a CM, alături de Brazilia, Coasta de Fildeş şi Portugalia.

SERBIA A ÎNVINS JAPONIA

Echipa naţională de fotbal a Serbiei a învins, ieri, în deplasare, la Osaka, cu 3-0 (Mrda 15, 23, Tomici 60), reprezentativa Japoniei, într-un meci de pregătire pentru turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud. Serbia face parte din Grupa D la Cupa Mondială, alături de selecţionatele Germaniei, Australiei şi Ghanei. Japonia va evolua în Grupa E la turneul final, alături de formaţiile Olandei, Danemarcei şi Camerunului.

RONALDO, TATĂ PENTRU A TREIA OARĂ

Atacantul brazilian al formaţiei Corinthians, Ronaldo, a devenit tată pentru a treia oară, când s-a născut cea de-a doua fetiţă a sa, Maria Alice. Mama, Maria Beatriz “Bia” Anthony, şi fetiţa se simt bine, conform serviciului de presă al spitalului israelian “Albert Einstein”. Maria Alice s-a născut prin cezariană şi are 3,45 kg şi 50 cm. Clubul Corinthians anunţase, în cursul zilei de marţi, că Ronaldo a fost învoit de a antrenament, pentru a fi alături de Maria Beatriz. În vârstă de 33 de ani, Ronaldo mai are un băiat, Ronald, cu fosta sa parteneră, Milene Domingues, şi încă o fetiţă, Maria Sophia, cu Maria Beatriz Anthony. Campion mondial cu Brazilia în două rânduri (1994 şi 2002), Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria turneelor finale ale Cupei Mondiale, cu 15 reuşite (1998, 2002 şi 2006). În februarie, el a anunţat că se retrage din actitivate la finalului anului 2011.

STADIONUL “MARACANA” A FOST INUNDAT

Gazonul şi vestiarele stadionului “Maracana: au fost inundate în urma ploii abundente care a provocat decesul a 95 de persoane pe teritoriul statului brazilian Rio de Janeiro. Stadionul “Maracana”, construit pentru turneul final al Cupei Mondiale din 1950 şi considerat a fi cel mai mare stadion din lume, s-a transformat într-o piscină imensă. Astfel, a devenit improbabilă desfăşurarea meciului programat ieri, între formaţiile Flamengo şi Universidad de Chile, din Grupa a 8-a a Copei Libertadores. Arena braziliană, care putea găzdui 200.000 de spectatori (capacitate redusă în anii ‘90), se află în renovare din luna martie, în vederea turneului final al Cupei Mondiale din 2016. Conform exigenţelor FIFA, evacuarea spectatorilor urmează să fie posibilă în doar opt minute, faţă de 20-30 de minute, cât este necesar acum. Costurile renovării se ridică la 600 milioane de reali (aproximativ 246 milioane de euro).

DIMITĂR PENEV VA ANTRENA ŢSKA SOFIA

Fostul selecţioner al Bulgariei, Dimităr Penev, va reveni pe banca tehnică a formaţiei ŢSKA Sofia, pe care a mai ocupat-o în perioadele 1985-1991, 1998-2000 şi 2008-2009, reuşind să câştige trei titluri de campion, informează L’Equipe. Nepotul său, Luboslav Penev, a demisionat de la ŢSKA Sofia pe 13 ianuarie, fiind înlocuit cu Ioan Andone, care a demisionat săptămâna trecută. „Probabil voi sta pe bancă la meciul cu Sliven, de sâmbătă. Cred că lucrurile se vor putea schimba dacă reuşim să câştigăm la Sliven şi voi face totul pentru a-i ajuta pe jucători să iasă din această situaţie”, a declarat Dimităr Penev. ŢSKA Sofia, unde joacă Daniel Pancu şi Florentin Petre, ocupă locul 3 în clasament, la zece puncte de liderul Litex Loveci şi nu a câştigat decât un singur meci din ultimele şase disputate.

PROBLEME PENTRU NAVRATILOVA

Fosta jucătoare de tenis Martina Navratilova a dezvăluit, într-un interviu acordat publicaţiei americane People, că a fost diagnosticată cu cancer la sân, ea urmând să înceapă radioterapia în luna mai, după ce a suferit deja o intervenţie chirurgicală, informează BBC. Potrivit sursei citate, Martina Navratilova a mărturisit că a plâns atunci când a aflat diagnosticul, dar că a fost norocoasă pentru că boala a fost depistată în stadiu incipient, în urma unei mamografii efectuate în luna februarie. Potrivit BBC, fosta sportivă în vârstă de 53 de ani a suferit deja o lumpectomie (operaţie pentru îndepărtarea tumorei), urmând să înceapă în luna mai radioterapia, ce va dura şase săptămâni. „Există un risc mic pentru ca boala să recidiveze. Mă simt bine şi mă voi recupera”, a mai spus Navratilova, jucătoare care a câştigat cele mai multe turnee la simplu (167) din istoria tenisului. În plus, ea are şi 178 de titluri la dublu. Ea a câştigat de-a lungul carierei 18 turnee de Grand Slam la simplu, de nouă ori Wimbledon-ul, de patru ori US Open, de trei ori Open-ul Australiei şi de două ori Roland-Garros-ul. Sportiva americană de origine cehă s-a retras în 1994, la 38 de ani, însă şase ani mai târziu a revenit pentru a juca la dublu, obţinând trei titluri majore la dublu mixt (Australian Open, Wimbledon - 1993 cu Leander Paes, US Open - 2006 cu Bob Bryan). Ea s-a retras definitiv în septembrie 2006.