REMIZĂ ÎNTRE MANGALIA ŞI STEJARU

Callatis Mangalia a disputat, sâmbătă, pe teren propriu, ultima partidă de verificare înaintea primei etape a returului Ligii a III-a la fotbal. Formaţia pregătită de Mugurel Cornăţeanu a întâlnit pe Săgeata Stejaru, meciul terminându-se la egalitate, scor 1-1 (0-1), golul gazdelor fiind reuşit de Bucur în min. 75. „Sunt foarte mulţumit de modul cum s-au pregătit jucătorii şi de rezultatele obţinute în cele două meciuri de verificare (n.r.: în prima partidă, Callatis a pierdut, 1-2 cu Delta Tulcea). Aşteptăm cu încredere returul“, a spus Cornăţeanu. Pentru Callatis au evoluat: Barbu - Ţarălungă, Armando, L. Florea, Nan - Bardu, Bolat, Erdinci Cogali, Enis Cogali - D. Florea, L. Alexandru, au mai jucat: Marin, Bucur, Boţu, Ciuciuleacă, Chelu şi Pădureţu.

GIGEL BUCUR, DOUĂ GOLURI PENTRU KUBAN

Atacantul Gigel Bucur a marcat două goluri în meciul amical susţinut de echipa Kuban Krasnodar, antrenată de Dan Petrescu, în compania elveţienilor de la FC Schaffhausen, din a doua ligă, scor 6-1, informează site-ul oficial al grupării ruse. Bucur a marcat în min. 20 şi 42. Gigel Bucur a fost titular şi a evoluat până în min. 62.

COSTLY, CONVOCAT LA NAŢIONALA HONDURASULUI

Atacantul echipei FC Vaslui, Carlo Costly, a fost convocat la reprezentativa Hondurasului pentru partida amicală cu Turcia, care va avea loc pe 3 martie, la Istanbul. Formaţia din America Centrală se pregăteşte pentru turneul final al CM din Africa de Sud, acolo unde Honduras a fost repartizată în Grupa H, alături de Spania, Chile şi Elveţia.

140 DE MILIOANE DE LIRE PENTRU TORRES ŞI GERRARD

Clubul Manchester City pregăteşte o ofertă de 140 de milioane de lire sterline pentru doi jucători ai echipei FC Liverpool, Fernando Torres şi Steven Gerrard, pe care doreşte să îi achiziţioneze în vara acestui an. Conform News of the World, o mutare a lui Torres şi Gerrard de la Liverpool la rivala Manchester City ar fi „una din cele mai curajoase lovituri din toate timpurile pe piaţa transferurilor”. Torres ar putea fi atras la Manchester City de perspectiva de a juca în Liga Campionilor şi de un salariu mai mare decât cel de acum, de 95.000 de lire pe săptămână. Atacantul echipei din Manchester, Emmanuel Adebayor, considerat de News of the World „în afara clasei lui Torres”, câştigă săptămânal 140.000 de lire. Cât despre Gerrard, el ar putea fi tentat să plece de la Liverpool pentru a obţine noi performanţe. „Dacă lucrurile nu se vor schimba, Gerrard ar putea fi nevoit să accepte ideea că nu va mai câştiga niciodată campionatul Angliei. La Manchester City există, însă, un potenţial”, notează publicaţia engleză.

CLUBUL AUSTRIA VIENA, PEDEPSIT DE UEFA

UEFA a sancţionat echipa Austria Viena cu disputarea a două meciuri de pe teren propriu cu porţile închise, dintre care unul cu suspendare, pentru incidentele petrecute pe 3 decembrie 2009, într-o întâlnire cu Athletic Bilbao (0-3), din Liga Europa, faza grupelor. Meciul a fost întrerupt timp de 20 de minute, după ce fanii austrieci au aruncat cu torţe şi au invadat terenul de joc. „Comisia de disciplină a UEFA a sancţionat FK Austria Viena cu disputarea a două meciuri cu porţile închise şi cu 20.000 de euro amendă după incidentele din Liga Europa. Cel de al doilea joc este cu suspendare într-o perioadă de probă de doi ani”, se arată în comunicatul forului european. Clubul din Viena poate face recurs în termen de trei zile de la primirea notificării în scris a deciziei.

INTER PROTESTEAZĂ

Jucătorii şi antrenorii echipei Internazionale Milano au decis să intre în silenzio stampa şi au refuzat orice contact cu presa după meciul cu Sampdoria, scor 0-0, din campionatul Italiei, partidă în care doi jucători milanezi au fost eliminaţi. Clubul italian a anunţat că discuţiile cu jurnaliştii vor fi reluate înainte de meciul cu Chelsea, programat miercuri în Liga Campionilor. În meciul de sâmbătă, Inter a evoluat în inferioritate numerică din minutul 31, după eliminarea lui Walter Samuel, pentru un fault asupra lui Pozzi, în postură de ultim apărător. Şapte minute mai târziu, Inter a rămas în nouă oameni, după ce Ivan Cordoba a fost eliminat, pentru cumul de cartonaşe, în urma unui fault asupra aceluiaşi Pozzi. La finalul meciului, antrenorul formaţiei milaneze, Jose Mourinho, s-a îndreptat spre camerele de televiziune şi şi-a încrucişat mâinile ca şi când ar fi avut cătuşe. Conform presei italiene, Mourinho ar fi făcut acest gest şi la adresa arbitrului Tagliavento, în timpul meciului. „Doar dacă jucam în 6 ne-ar fi putut învinge”, a declarat Mourinho la finalul meciului.

CRISTIANO RONALDO, ŞOCAT DE TRAGEDIA DIN MADEIRA

Fotbalistul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, născut în Madeira, s-a declarat “şocat şi consternat”, duminică, după ce 39 de persoane au decedat şi peste o sută au fost rănite în urma intemperiilor din insula portugheză. „Este o catastrofă, o tragedie fără precedent”, a spus Ronaldo. Portughezul s-a născut în 1985, într-un cartier sărac din Funchal, capitala regiunii Madeira. „Nimeni nu poate rămâne indiferent la o calamitate, cu atât mai puţin eu, care m-am născut şi am crescut în Madeira, o insulă care, evident, mă interesează mult. De aceea vreau să îmi exprim disponibilitatea de a ajuta, în măsura posibilităţilor, organismele şi autorităţile locale după dezastru”, a precizat Ronaldo pentru site-ul oficial al firmei de impresariat care îl reprezintă. Ploile torenţiale care au afectat, sâmbătă, insula portugheză Madeira au provocat moartea a 38 de persoane şi rănirea a peste o sută, potrivit unui nou bilanţ provizoriu al autorităţilor regionale. Aproximativ 250 de persoane au rămas fără adăpost, a precizat serviciul de protecţie civilă, pe site-ul său de Internet.

FEDERER S-A RETRAS DE LA TURNEUL DE LA DUBAI

Tenismanul elveţian Roger Federer, nr. 1 mondial, s-a retras de la turneul de la Dubai, care a început ieri, din cauza unei infecţii pulmonare, a anunţat Asociaţia Jucătorilor de tenis Profesionişti (ATP). „Roger are o infecţie pulmonară. El a consultat un medic, care i-a recomandat o perioadă de repaus de 15 zile”, a declarat Stephen Duckett, un oficial al ATP. Federer era principalul favorit al turneului, statut care îi revine acum sârbului Novak Djokovic.

ŞARAPOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MEMPHIS

Jucătoarea română de tenis Maria Şarapova, cap de serie nr. 1 şi numărul 16 WTA, a câştigat, ieri, turneul de la Memphis. Şarapova a învins-o în finală pe suedeza Sofia Arvidsson, cu scorul de 6-2, 6-1. Maria Şarapova, în vârstă de 22 de ani, a câştigat astfel primul său titlu în acest an.

... IAR VENUS WILLIAMS, TURNEUL DE LA DUBAI

Sportiva americană Venus Williams, nr. 5 mondial, a câştigat, sâmbătă, pentru al doilea an consecutiv, turneul WTA de la Dubai, după ce a învins-o în finală, cu scorul de 6-3, 7-5, pe Victoria Azarenka, din Belarus. Venus Williams a intrat în Panteonul tenisului feminin, devenind, în urma acestei victorii, cea mai titrată jucătoare din circuit. Venus are acum 42 de victorii în circuit, cu una mai mult decât belgianca Justine Henin, într-o carieră în care a câştigat şi cinci titluri la Wimbledon şi două la US Open.