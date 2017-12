Stoichiţă a condus primul antrenament la Steaua

Antrenorul Mihai Stoichiţă a condus, vineri dimineaţă, primul antrenament la formaţia Steaua, pe care a preluat-o după ce italianul Cristiano Bergodi a fost demis, joi noapte, după remiza cu Şerif Tiraspol, scor 0-0, din UEFA Europa League. Antrenamentul a fost urmărit de managerul general Basarab Panduru şi preşedintele CA al FC Steaua, Valeriu Argăseală. Finanţatorul Stelei a încercat să-l pună antrenor pe Basarab Panduru, pe care îl adusese de cîteva zile director sportiv, însă acesta a refuzat. Panduru l-a propus antrenor pe Mihai Stoichiţă, iar “Lippi”, cum este supranumit, a acceptat imediat. Stoichiţă a devenit al şaselea antrenor al echipei Steaua, în ceva mai mult de doi ani de la plecarea lui Cosmin Olăroiu, ultimul tehnician regretat de patronul Gigi Becali, la Al Hilal. După Olăroiu, Steaua a mai fost antrenată de Gheorghe Hagi, Massimo Pedrazzini, Marius Lăcătuş, Dorinel Munteanu şi Cristiano Bergodi. Din vara lui 2007, niciun antrenor nu a mai fost pe placul patronului, care a dat afară sau a împins la demisie cinci tehnicieni. În total, în cei şase ani de cînd Gigi Becali conduce clubul Steaua, zece antrenori principali s-au aflat pe banca tehnică a echipei: Victor Piţurcă, Walter Zenga, Dumitru Dumitriu, Oleg Protasov, Olăroiu, Hagi, Pedrazzini, Lăcătuş, Dorinel Munteanu şi Bergodi, Stoichiţă fiind al unsprezecelea.

Vineri, Stoichiţă a fost anunţat de mai mulţi fani stelişti că nu va fi susţinut de suporterii echipei, care i-au solicitat tehnicianului să nu semneze cu gruparea finanţată de Gigi Becali.

Adrian Cristea, împrumutat opt luni la Al Ahli-Dubai

Mijlocaşul echipei Dinamo, Adrian Cristea, a declarat, vineri, la plecarea din România, că împrumutul la Al Ahli-Dubai este o şansă bună pentru el de care trebuie să profite şi este convins că se va adapta repede, pentru că antrenor la arabi este Ioan Andone. Adrian Cristea a adăugat că nu se teme că va pierde echipa naţională pentru că selecţionerul Răzvan Lucescu îl cunoaşte bine şi îl va chema dacă va evolua constant. Administratorul delegat al clubului din Ştefan cel Mare, Cornel Dinu, a spus că plecarea lui Adrian Cristea va fi un minus Dinamo. Adrian Cristea a fost transferat la Dinamo în sezonul 2004-2005 de la Politehnica Iaşi şi de atunci a acumulat peste 70 de meciuri în Liga I în tricoul dinamovist. Jucătorul are 13 jocuri în cupele europene, dar şi şase partide în tricoul echipei naţionale. El are la activ un titlu de campion cu Dinamo, în 2007. Adrian Cristea a evoluat, joi seară, pentru Dinamo, pînă în min. 76, în partida cîştigată, cu 1-0, cu Sturm Graz, în primul meci din grupele UEFA Europa League.

Duminică se decide campioana europeană la baschet masculin

După ce, joi, Serbia a confirmat revenirea în elita baschetului masculin, învingînd campioana europeană en titre, Rusia, cu 79-68, iar Spania şi-a revenit după startul mai slab de la acest turneul final, 86-66 cu Franţa, vineri seară s-au jucat ultimele două sferturi de finală. Grecia a învins, cu 76-74, Turcia, iar partida Slovenia - Croaţia a luat sfîrşit după închiderea ediţiei. Sîmbătă sînt programate semifinalele: Spania - Grecia şi Serbia - Slovenia sau Croaţia. Duminică se vor juca finalele. De asemenea, sîmbătă şi duminică vor avea loc şi meciuri de clasament.

Abramovici a plătit 90 de milioane de dolari pentru un domeniu de lux pe o insulă din Caraibe

Patronul grupării Chelsea Londra, miliardarul rus Roman Abramovici, şi-a achiziţionat un domeniu de lux pe o insulă din Caraibe, în schimbul sumei de 90 de milioane dolari, deşi criza economică mondială i-a redus cu 40 la sută averea, informează ediţia on-line a cotidianului Wall Street Journal. Potrivit sursei citate, Abramovici a achiziţionat în insula Saint-Barthelemy (St. Barts) din Marea Caraibelor un teren de 28 de hectare, pe care se află numeroase vile cu vedere la mare, terenuri de tenis, cluburi şi restaurante. În plus, terenul are acces la o plajă care, potrivit revistei Forbes, figurează în topul celor mai frumoase plaje din lume. Mica insulă Saint-Barthelemy, care aparţine Franţei şi este denumită “Saint Tropez-ul Caraibelor”, este clasificată drept unul dintre cele mai scumpe locuri unde îşi petrec timpul liber milionarii şi vedetele cunoscute la nivel mondial. Prin această achiziţie, Abramovici şi-a îmbunătăţit colecţia de proprietăţi imobiliare, care cuprinde un domeniu în Antibes, două hoteluri într-o staţiune de schi alpin din Colorado, o vilă în Sardinia şi o imensă proprietate în cartierul Knightsbridge, la Londra.

Majewski, noul selecţioner al naţionalei Poloniei

Fostul internaţional polonez Stefan Majewski a fost numit în funcţia de selecţioner al primei reprezentative a ţării sale, unde îi va succeda olandezului Leo Beenhakker. Fostul antrenor al lui Widzew Lodz şi al Wislei Cracovia va fi interimar pe banca tehnică a Poloniei şi va conduce echipa doar la ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial. Majewski, în vîrstă de 53 de ani, a bifat 40 de selecţii pentru naţională, alături de care a participat la turneele finale din 1982 şi 1986. Beenhakker a fost demis în urmă cu o săptămînă, după ce a compromis şansele de calificare la CM din Africa de Sud. Polonia este penultima în Grupa a 3-a din preliminarii şi mai păstrează doar şanse teoretice de a prinde locul secund în grupă, care ar putea asigura prezenţa la baraj.

Amical Argentina - Ghana, la 30 septembrie

Selecţionata Argentinei va juca un meci amical cu Ghana, la 30 septembrie, la Cordoba, a anunţat Federaţia Argentiniană de Fotbal. Selecţionerul Diego Maradona va convoca jucători doar din campionatul intern. Argentina ocupă locul 5 în preliminariile CM din 2010, zona Amsud, după eşecul cu Paraguay, scor 0-1.

Luca Neil a semnat cu Everton

Clubul englez Everton a anunţat, vineri, că l-a transferat pe fundaşul australian Luca Neil, acesta semnînd un contract valabil pentru următoarele patru sezoane. În vîrstă de 31 de ani, Neill era fără angajament după plecarea de la West Ham United la finalul sezonului trecut. El va avea sarcina de a-l înlocui pe Phil Neville, accidentat grav la începutul sezonului.

Del Potro, primit ca un erou în oraşul natal

Argentinianul Juan Martin del Potro, cîştigător la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, a fost primit triumfal de mii de fani la revenirea în oraşul său natal, Tandil (n.r. - localitate aflată la 350 km sud de Buenos Aires). “Au fost peste 40.000 de oameni” pe parcursul întregii călătorii, a declarat Oscar Maggiori, un oficial din Tandil, un oraş de 120.000 de locuitori. Noul nr. 5 în clasamentul ATP a salutat mulţimea de pe o maşină de pompieri care a făcut un tur al oraşului înainte de a face o oprire la clubul Independiente şi mai apoi în faţa Primăriei, unde a avut loc o ceremonie în cinstea sportivului. Un convoi lung de maşini, care claxonau, l-a urmat pe sportiv, iar fanii fluturau drapelurile Argentinei. Miguel Angel Lunghi, edilul oraşului argentinian, i-a oferit lui Del Potro “cheile oraşului” la balconul Primăriei, în faţa unei mulţimi de 15.000 de persoane.

Manaudou se va retrage din activitate

Campioană olimpică la Atena la doar 17 ani, înotătoarea franceză Laure Manaudou a anunţat că se va retrage din activitate. “Am decis. Mă opresc. Nu a fost o decizie uşoară de luat. Mi-a intrat în cap încetul cu încetul. Nu a venit aşa pur şi simplu”, a declarat Manaudou, în vîrstă de 22 de ani. Din ianuarie 2009, Manaudou nu a mai participat la competiţii. “Dorinţa nu a revenit. Am alte centre de interes, alte pasiuni (...) Ştiu doar că, atunci cînd mă trezesc dimineaţa, nu sînt pregătită să merg să înot”, a spus Manaudou, care a adăugat că dorinţa a dispărut cînd a plecat de la “Philippe Lucas în 2007”, precizînd că nu mai voia să se antreneze. “Am continuat pentru că exista perspectiva Jocurilor Olimpice de la Beijing. Am realizat mai tîrziu ce simţeam. Am înţeles în acel moment că mi-am pierdut plăcerea de a înota. Am tot ce mi-am dorit, chiar mai mult decît în visele mele. Am tot timpul să mă gîndesc la viitorul meu”, a explicat campioana.

Cîştigătorul Turului Ciclist al Portugaliei, depistat pozitiv cu EPO

Rutierul portughez Nuno Ribeiro, care a cîştigat recent Turul Portugaliei, a fost depistat pozitiv cu EPO înaintea cursei, la fel ca şi alţi doi coechipieri ai săi, a anunţat într-un comunicat societatea Liberty Seguros, sponsorul echipei. Firma de asigurări a decis să retragă imediat sprijinul acestei formaţii ca urmare a cazurilor de dopaj în care au fost implicaţi Ribeiro şi spaniolii Hector Guerra şi Isidro Nozal. Ribeiro, în vîrstă de 32 de ani, va fi deposedat de titlul obţinut, care va reveni ciclistului spaniol David Blanco, cîştigătorul acestui tur şi în 2008. Într-o declaraţie acordată agenţiei Lusa, Ribeiro a confirmat faptul că a fost anunţat de Uniunea Internaţională de Ciclism de rezultatele pozitive ale testelor medicale efectuate cu cîteva zile înainte de debutul turului, pe 6 august.

Renault ar putea fi amendată de FIA cu 50 de milioane de dolari

Cotidianul italian Gazzetta dello Sport susţine că echipa Renault ar putea fi amendată de FIA cu 50 de milioane de dolari (34 milioane de euro) şi ar putea pierde toate punctele din clasamentul constructorilor, în urma scandalului accidentului provocat de pilotul Nelson Piquet jr., informează As. Sursa citată menţionează că, pentru a evita sancţiunile, Renault a ajuns la un acord cu FIA pentru a putea continua să concureze în Campionatul Mondial de Formula 1 în schimbul destituirii directorului general Flavio Briatore şi recunoaşterii vinovăţiei în acest caz. Miercuri, echipa Renault a emis un comunicat în care a anunţat plecarea directorului general Flavio Briatore şi a directorului tehnic Pat Symonds, precum şi faptul că nu va contesta acuzaţiile FIA. „Renault F1 Team nu va contesta recentele acuzaţii ale FIA privind Grand Prix-ul din Singapore din 2008. Anunţăm, de asemenea, că directorul general Flavio Briatore şi directorul tehnic Pat Symonds au părăsit echipa. Pînă la audierile Consiliului Mondial al FIA, din 23 septembrie, de la Paris, echipa nu va mai face niciun comentariu”, se arata în comunicat. Nelson Piquet jr. şi tatăl acestuia, triplul campion mondial Nelson Piquet, i-au acuzat pe Pat Symonds şi mai ales pe managerul echipei Renault, Flavio Briatore, că i-au solicitat pilotului să comită în mod voluntar un accident în timpul Grand Prix-ului statului Singapore din 2008, pentru a favoriza victoria coechipierului său Fernando Alonso.

Gebreselassie vrea să cîştige maratonul la JO din 2012

Etiopianul Haile Gebreselassie, dublu campion olimpic în proba de 10.000 m, în 1996 şi 2000, deţinătorul recordului mondial în proba de maraton, a anunţat, vineri, că şi-a propus două obiective înainte de încheierea carierei: cîştigarea maratonului de la Jocurile Olimpice din 2012 şi îmbunătăţirea recordului mondial. Gebreselassie nu a concurat în proba de maraton de la JO din 2008, considerînd că poluarea şi condiţiile climatice îl vor împiedica să obţină un rezultat bun. El a concurat în proba olimpică de 10.000 m şi s-a clasat pe locul 6. În luna august, etiopianul în vîrstă de 36 de ani nu a participat la maratonul de la Campionatele Mondiale de la Berlin, preferînd să concureze pentru maratonul de la Berlin, care va avea loc duminică, apreciind că acesta este parcursul ideal pentru a stabili un nou record mondial. “Sînt în formă, dar nu pot spune ce se va întîmpla”, a mai spus Gebreselassie, care a cîştigat ultimele trei ediţii ale competiţiei de la Berlin.