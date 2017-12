Steaua - Genclerbirligi 0-0, în meciul de prezentare al “roş-albaştrilor”

Sîmbătă seară, Steaua a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul de prezentare jucat cu Genclerbirligi, în ultimul test al roş-albaştrilor dinaintea întîlnirii cu Ujpest, programată joi, în turul al doilea preliminar al UEFA Europa League. Înaintea începerii meciului, fanii de la Peluza Nord au afişat un banner pe care era scris “La judecata de apoi, Sfinxul va intra în voi”, aluzie la preşedintele Stelei, Ion Alexandrescu, supranumit Sfinxul, în timp ce la Sud erau afişate următoarele mesaje: “Un nou început, aceeaşi dorinţă: Gigi, pleacă!” şi “Sifoane la Securitate, corupţie, meciuri vîndute / Un fotbal pentru care suportăm prea multe”. Patronul Gigi Becali a fost huiduit înaintea meciului de fanii de la peluze, în timp ce spectatorii de la Tribuna I l-au aplaudat. La pauză, mulţi dintre spectatorii de la peluze au părăsit stadionul.

Dinamo Kiev a cîştigat Supercupa Ucrainei

Echipa Dinamo Kiev, cu mijlocaşul Tiberiu Ghioane titular, a cîştigat Supercupa Ucrainei, după ce a învins cu scorul de 4-2, după lovituri de departajare, formaţia Vorskla Poltava. Au înscris Ninkovici, Kravcenko, Eremenko şi Iarmolenko, pentru învingători, respectiv Curri şi Markoski, pentru învinşi. La finalul celor 120 de minute regulamentare, scorul a fost egal, 0-0. Ghioane a fost înlocuit în minutul 59 cu Ninkovici.

60 de milioane de lire sterline pentru Ibrahimovici

Conducerea clubului Chelsea va face o ofertă în valoare totală de 60 de milioane de lire sterline, în care sînt incluşi şi doi jucători, pentru a-l achiziţiona pe internaţionalul suedez al echipei Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici. Potrivit News of the World, Chelsea îi va oferi clubului Inter suma de 50 de milioane de lire sterline plus jucătorii Ricardo Carvalho şi Deco. În cazul în care Inter şi Ibrahimovici vor accepta oferta, acesta va fi cel mai scump transfer din istoria clubului londonez. Actualul record îl reprezintă transferul lui Andrei Şevcenko de la AC Milan, în schimbul sumei de 30 de milioane de lire sterline. Ibrahimovici, în vîrstă de 27 de ani, a fost achiziţionat de Inter în vara anului 2006, de la Juventus Torino, contra sumei de 26 de milioane de euro.

Manchester United îl vrea pe Eto’o

Clubul Manchester United vrea să facă o ofertă de 25 de milioane de lire sterline pentru a-l achiziţiona pe atacantul echipei FC Barcelona, Samuel Eto’o. Camerunezul era dorit şi de Manchester City, grupare care a anunţat însă că a renunţat la atacantul catalanilor. United este gata să-i ofere internaţionalului camerunez un contract pe patru ani, cu un salariu săptămînal de 150.000 de lire sterline. „La 28 de ani, Eto’o vrea să ajungă la un club unde să aibă din nou ocazia să cîştige trofee. Nu contează numai banii, importante sînt şi obiectivele”, a declarat impresarul Jose Maria Masalles.

Mark Webber s-a impus în Marele Premiu al Germaniei

Pilotul australian al echipei Red Bull, Mark Webber, a cîştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei, disputat pe circuitul de la Nurburgring. Cîştigătorul celei de-a noua etape a Campionatului Mondial de Formula 1, Mark Webber, plecat din pole-position, a fost cronometrat cu timpul de 1h36min.43sec.310sutimi şi a fost urmat pe podium de colegul său, germanul Sebastian Vettel, la la 9,252 sec., iar locul al treilea a fost ocupat de brazilianul Felipe Massa (Ferrari), sosit la 15,906 sec. de învingător. Clasamentul Marelui Premiu al Germaniei: 1. Mark Webber (Australia / Red Bull-Renault); 2. Sebastian Vettel (Germania / Red Bull-Renault); 3. Felipe Massa (Brazilia / Ferrari); 4. Nico Rosberg (Germania / Williams-Toyota); 5. Jenson Button (Marea Britanie / Brawn-Mercedes); 6. Rubens Barrichello (Brazilia / Brawn-Mercedes); 7. Fernando Alonso (Spania / Renault); 8. Heikki Kovalainen (Finlanda / McLaren-Mercedes). Clasamentul general al piloţilor, după nouă etape: 1. J. Button 64p; 2. R. Barrichello 41p; 3. S.Vettel 39p; 4. M. Webber 35,5p. Clasamentul constructorilor: 1. Brawn 105p; 2. Red Bull 74,5p; 3. Toyota 34,5p. Următoarea cursă, Marele Premiu al Ungariei de la Hungaroring, va avea loc pe 26 iulie.

Nocentini păstrează tricoul galben în Turul Franţei

Ultimele două etape din Turul Franţei, desfăşurate sîmbătă - etapa a opta, La Vieille (Andorra) - Saint-Girons (176,5 km) -, şi duminică - etapa a noua, Saint-Gaudens şi Tarbes (160,5 km) -, nu au adus schimbarea purtătorului tricoului galben. Cu timpul total de 34h24’31’, italianul Rinaldo Nocentini (AG2R) se menţine pe primul loc în clasamentul general, urmat de spaniolul Alberto Contador (Astana) - la şase secunde şi de americanul Lance Armstrong (Astana) - la opt secunde. Etapa de ieri a fost cîştigată de francezul Pierrick Fedrigo (Bbox Bouygues Telecom), cronometrat cu timpul de 12h17min.41sec. Fedrigo a fost urmat de italianul Franco Pellizotti (Liquigas) şi de spaniolul Oscar Freire (Rabobank). Sîmbătă, în etapa a opta, s-a impus spaniolul Luis Leon Sanchez (Caisse d’Epargne) - 4h 31min.50sec., urmat de francezul Sandy Casar (Francaise des Jeux) şi de spaniolul Mikel Astarloza (Euskaltel).

Încă un record mondial pentru Peirsol

Înotătorul american Aaron Peirsol a stabilit un nou record mondial în proba de 200 m spate, cu timpul de un minut, 53sec. şi 8 sutimi, în finala Campionatelor SUA. Peirsol a îmbunătăţit cu aproape o secundă precedentul record, de 1:53,94, stabilit de compatriotul său Ryan Lochte la Jocurile Olimpice de la Beijing. Acesta a fost al doilea record mondial reuşit de Peirsol la Indianapolis, după cel din proba de 100 m spate (51,94).

Moarte suspectă pentru Arturo Gatti

Fostul pugilist Arturo Gatti a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Brazilia, unde se afla de vineri alături de soţia sa, Amanda, şi de fiul lor de un an. Deocamdată, poliţia nu a stabilit cu exactitate modul în care a murit Gatti. Conform presei internaţionale, în jurul pugilistului era sînge, însă nu au fost descoperit urme de înjunghiere sau împuşcături. Gatti, născut acum 37 de ani în Italia, dar stabilit la Montreal, era cunoscut drept unul dintre cei mai mari pugilişti din lume şi avea porecla “The Thunder” (Trăsnetul). El s-a retras din activitate în 2007. Gatti a fost adversarul lui Leonard Doroftei în 2004, cînd l-a învins pe român prin KO în repriza a doua, într-un meci contînd pentru centura de campion mondial al categoriei superuşoare, versiunea WBC. După acest meci, Doroftei s-a retras din activitate.

Canada s-a calificat la CM de rugby

Naţionala de rugby a Canadei s-a calificat la Campionatul Mondial de rugby care va avea loc în 2011, în Noua Zeelandă. După ce au pierdut manşa tur cu SUA, scor 6-12, canadienii s-au revanşat pe teren propriu, învingînd cu 41-18. La turneul final, Canada va face parte din Grupa A, alături de Noua Zeelandă, Franţa, Toga şi probabil Japonia. În schimb, SUA se va lupta pentru un loc la turneul final cu Uruguay. Învingătoarea acestei duble manşe va juca în Grupa C la CM, alături de Australia, Irlanda, Italia şi Europa 2 - posibil România, dacă echipa noastră se va clasa a doua în Cupa Naţiunilor.

Monica Seles, în “Hall of Fame”

Fosta jucătoare de tenis Monica Seles, cîştigătoare a nouă turnee de Grand Slam şi lider al clasamentului mondial 178 de săptămîni la începutul anilor ‘90, a intrat în Pantheonul tenisului (“Hall of Fame”), cu prilejul turneului de la Newport (SUA). Seles, americancă de origine iugoslavă, acum în vîrstă de 35 de ani, a intrat în “Hall of Fame” împreună cu spaniolul Andres Gimeno, cel mai vîrstnic învingător în turneul masculin de la Roland Garros, în 1972, la vîrsta de 34 de ani. “Este o mare onoare să fiu aici, sînt foarte emoţionată. Niciodată nu mi-am imaginat că voi intra, cîndva, în Hall of Fame“, a declarat Seles, cea mai tînără cîştigătoare a turneului de senioare de la Roland Garros, la vîrsta de 16 ani şi jumătate, în 1990. Victorioasă apoi de două ori la US Open (1991 şi 1992), de alte două ori la Roland Garros (1991 şi 1992) şi de patru ori la Openul Australiei (1991, 1992, 1993 şi 1996), Seles a fost înjunghiată în spate, în anul 1993, în timpul unui turneu de la Hamburg, de către un fan al rivalei sale, germanca Steffi Graf. Seles a revenit în circuit abia după 27 de luni de la acel moment şi a renunţat la cariera de sportivă profesionistă la începutul anului 2008, după ce a cîştigat 53 de turnee WTA.