Duminică, etapa a şasea în Campionatul Judeţean de Fotbal

Campionatul Judeţean de Fotbal programează, duminică, partidele etapei a şasea. Iată programul jocurilor - SERIA NORD, ora 12.00: Gloria Seimeni - Dunaris Topalu (se joacă la Dunărea); CSS Medgidia - Viitorul Tîrguşor (teren “Cimentul”); Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti; Dunărea Ciobanu - Steaua Dorobanţu; Ulmetum Pantelimon - Dacia Mircea Vodă; Sport Club Horia - Voinţa Siminoc; Sportul Tortomanu - Ştef. Serv. Seimeni; Viitorul Fîntînele - Viitorul Vulturu. Clasament: 1. Gîrliciu 13p; 2. Ciobanu 12p (4j); 3. Siminoc 12p; 4. Mircea Vodă 12p; 5. Pantelimon 9p (3j); 6. Ştef. Serv. Seimeni 9p; 7. Fîntînele 9p; 8. CSS Medgidia 6p (4j); 9. Tîrguşor 6p (4j); 10. Tortomanu 6p; 11. Topalu 6p; 12. Gloria Seimeni 4p (4j); 13. Horia 3p; 14. Ghindăreşti 3p; 15. Dorobanţu 0p; 16. Vulturu 0p. SERIA EST, ora 12.00: Avîntul Comana - AS Bărăganu; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cerchezu; CFR Constanţa - AS Independenţa; Aurora II 23 August - Viitorul Mereni; Voinţa Valu Traian - Sparta II Techirghiol (se joacă la Murfatlar); Unirea Topraisar - Recolta Negru Vodă; Viitorul II Cobadin - Luceafărul Amzacea; AS Ciocîrlia - CSM II Medgidia Valea Dacilor. Clasament: 1. Comana 13p; 2. Cobadin II 12p; 3. Topraisar 12p; 4. Valu lui Traian 12p; 5. Amzacea 12p; 6. CFR 11p; 7. Techirghiol II 9p; 8. 23 August II 7p; 9. Chirnogeni 6p; 10. Mereni 6p; 11. Ciocîrlia 5p; 12. Independenţa 4p; 13. Negru Vodă 4p; 14. Bărăganu 1p; 15. Cerchezu 1p; 16. Valea Dacilor 0p. SERIA SUD, ora 12.00: Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman, Trophaeum Adamclisi - Progresul Dobromir (se joacă la Zorile), Sport Prim Oltina - Marmura Deleni; ora 16.00: Peştera Dobrogei Peştera - Dunărea II Ostrov. Clasament: 1. Peştera 13p; 2. Ostrov II 12p; 3. Oltina 10p; 4. Aliman 7p; 5. Adamclisi 7p; 6. Deleni 6p; 7. Ion Corvin 3p; 8. Dobromir 0p.

Piţurcă a convocat zece “stranieri” pentru meciul cu Franţa

Selecţionerul Victor Piţurcă a anunţat, vineri, numele a zece jucători care evoluează în străinătate, convocaţi pentru partida echipei naţionale a României cu Franţa, programată pe 11 octombrie, de la ora 20.15, la Constanţa, în cadrul preliminariilor CM 2010, informează site-ul oficial al FRF. Telegrame de convocare au fost trimise de FRF următorilor jucători: Cristian Săpunaru (FC Porto), Cosmin Contra (Getafe), Cristian Chivu (Internazionale Milano), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Mihai Neşu (FC Utrecht), Paul Codrea (Siena), Răzvan Cociş (Lokomotiv Moscova), Adrian Mutu (Fiorentina), Ciprian Marica (VfB Stuttgart) şi Daniel Niculae (AJ Auxerre). “În funcţie de forma sportivă, de statutul la echipa de club sau de starea de sănătate, este posibil să se renunţe la unul sau la altul dintre jucătorii menţionaţi. Numele jucătorilor legitimaţi la cluburi din ţară, convocaţi pentru această partidă, vor fi anunţate în cursul serii de duminică, 5 octombrie a.c., după disputarea jocurilor din cadrul etapei a 10-a a campionatului Ligii I”, se mai menţionează pe site. Reunirea lotului primei reprezentative este prevăzută pentru 6 octombrie, la ora 12.00, la Casa Fotbalului. Plecarea spre Constanţa va avea loc, cu autocarul, de la Casa Fotbalului, în jurul orei 13.00.

Prima cursă nocturnă în F1

Istoria Formulei 1 se va schimba duminică, o dată cu startul în prima cursă nocturnă. Evident nu este prima cursă în nocturnă din automobilism - cursele de 24 de ore se aleargă şi noaptea! Iar cursele din Nascar se dispută şi la lumina reflectoarelor! Cu F1 este ceva special pentru că aici se ating viteze uriaşe (la Monza media orară este pe la 250 km/h!) iar la lumina reflectoarelor reflexele nu sînt la fel de prompte. Rămîne să vedem cum se vor descurca piloţii din F1 - cei mai buni din lume, pe un circuit stradal, cel din Singapore, încă necunoscut şi în nocturnă! Antrenamentele de vineri au fost dominate de Hamilton (1.45:518) şi Alonso (1.45:654), în timp ce Trulli a alergat neaşteptat de slab (penultimul în ambele sesiuni), ca şi coechipierul său, Timo Glock. Sîmbătă sînt programate antrenamentele oficiale, la ora 17.00, ora României, cursa fiind programată duminică, de la ora 15.00.

Cupa UEFA se transformă din sezonul viitor în Liga UEFA Europa

Comitetul Executiv al UEFA a anunţat, vineri, că din sezonul 2009-2010 Cupa UEFA îşi va schimba numele şi va deveni Liga UEFA Europa, informează site-ul oficial al organizaţiei. În noua competiţie se vor întrece 48 de echipe, împărţite în grupe, iar pe lîngă noua siglă vor interveni schimbări şi în sistemul centralizat de marketing în privinţa drepturilor de televizare sau în cel al sponsorizărilor. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat că schimbările vor fi unele pozitive în cazul competiţiei, deoarece vor fi implicate mai multe echipe, iar un număr mai mare de fani pot asista la meciurile din Liga UEFA Europa. “Schimbarea numelui va reflecta mai bine formatul competiţiei, iar prin modificare mărcii Cupa UEFA va deveni din 2009-2010 o nouă competiţie”, se arată în comunicatul UEFA. Potrivit organizatorilor, noul format va încuraja şi echipele mai mici să meargă mai departe în competiţie, care se vrea una la fel de importantă ca Liga Campionilor.

EURO cu 24 de echipe din 2016

Comitetul Executiv al UEFA, întrunit la Bordeaux, a oficializat, în unanimitate, mărirea numărului de echipe de la 16 la 24, la turneul final al Campionatului European de Fotbal, începînd din 2016. Votul CE al UEFA a fost rezervat celor 13 membri, între care şi preşedintele FRF, Mircea Sandu. Evoluţia formatului în istoria EURO - 1960-1976: turneu final cu patru formaţii, precedat de o fază de eliminare directă (1960 şi 1964) înlocuit de un sistem de grupe de calificare (începînd din 1968 şi rămas în vigoare de atunci); 1980-92: opt echipe participante la faza finală; 1996-2012: 16 formaţii participante la faza finală; 2016-...: “Acord” pentru o trecere la 24 de participante la faza finală, potritvit lui Beckenbauer (53 ţări compun în prezent UEFA).

Tragerea la sorţi aranjată în Cupa Davis?

Srdjan Djokovic, tatăl numărului trei mondial, a declarat că nu este nicio coincidenţă faptul că pentru al doilea an la rînd Serbia are parte de un adversar foarte greu încă primul tur al Cupei Davis, urmând să întîlnească Spania, informează cotidianul “AS” în ediţia de vineri. “Nu este nicio coincidenţă că în sezonul trecut am avut parte de Rusia, iar acum este vorba de Spania. Bineînţeles că nu e, pentru că nu ni se permite să cîştigăm Cupa Davis. Vina pentru rezultatul tragerii la sorţi de la Madrid o poartă Zivojinovic (n.r. - preşedintele Federaţiei Sîrbe de Tenis, Slobodan Zivojinovic) care în loc să se deplaseze la acest eveniment şi să aibă grijă de soarta echipei, a plecat cine ştie unde”, a explicat tatăl lui Novak Djokovic. Srdjan Djokovic a mai afirmat că echipa Serbiei are 2% şanse la o victorie în faţa Spaniei. În sezonul 2007-2008 al Cupei Davis, Serbia a fost învinsă de Rusia, scor 3-2, meciul disputîndu-se la Moscova. În sezonul 2008-2009, echipa lui Novak Djokovic va juca tot în deplasare, cu Spania.