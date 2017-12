Sîmbătă, amical Steaua - AS Roma

Sîmbătă seară, de la ora 20.45, Steaua va susţine meciul de prezentare pentru sezonul 2008-2009, contra vicecampioanei Italiei, AS Roma. Festivitatea va debuta la ora 19.15, cînd fiecare jucător al Stelei va face un tur de stadion la bordul unei maşini decapotabile. Vineri, Steaua şi-a prezentat echipamentul de joc pentru sezonul viitor, dar şi pe cele cinci achiziţii ale verii: Janos Szekely, Bogdan Stancu, Arthuro Henrique, Pantelis Kapetanos şi Tiago Gomes. Steaua vrea să încheie perioada de achiziţii cu mijlocaşul columbian Juan Carlos Toja pe care îl aduce de la FC Dallas. Antrenorul grupării italiene AS Roma, Luciano Spalletti, a convocat 21 de fotbalişti pentru partida amicală cu Steaua - portari: Moraes, Bertagnoli, Pipolo; fundaşi: Andreolli, Cassetti, Cicinho, Juan, Loria, Panucci, Riise, Tonetto; mijlocaşi: Alvarez, Aquilani, Palermo, Perrotta, Taddei, Virga; atacanţi: Esposito, Montella, Totti, Vucinic. Printre jucătorii care lipsesc sînt portarul Doni, mijlocaşii David Pizarro şi Daniele de Rossi (accidentat), dar şi fundaşul Philippe Mexes, a cărui fetiţă a fost răpită pentru scurt timp joi noapte.

Etapa a treia la CN de fotbal pe plajă

Sîmbătă şi duminică, în Mamaia, pe arena de lîngă Melody, se vor disputa partidele din etapa a treia, ultima din faza grupelor la a patra ediţie a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Programul meciurilor - sîmbătă, ora 18.00: Scuba Constanţa - FC Mangalia (Grupa B), ora 20.15: Rechinii & Oxford - Telegraf & TV Neptun (Grupa A); duminică, ora 10.00: Melody & Sharks - Agro United (Grupa B); ora 11.00: CS Eforie - Metropolis (Grupa A). Clasament - Grupa A: 1. CS Eforie 5p; 2. Rechinii & Oxford 4p; 3. Metropolis Bucureşti 3p; 4. Telegraf & TV Neptun 0p; Grupa B: 1. Melody & Sharks 6p; 2. Scuba Constanţa 3p (golaveraj: 9-9); 3. Agro United Bucureşti 3p (12-13); 4. FC Mangalia 0p.

Brazilia vs. Europa, la FIFA Beach Soccer World Cup

Ca şi la Campionatul Mondial de fotbal pe teren normal, Brazilia este singura care se luptă cu formaţiile europene! Sferturile de finală ale FIFA Beach Soccer World Cup au adus victorii scontate pentru Portugalia şi Brazilia şi victorii mai puţin scontate pentru Italia şi Spania. Principalele favorite la titlul mondial au trecut de Uruguay şi Rusia, înscriind fiecare cîte şase goluri în meciuri în care nu s-a pus problema învingătoarei. Venită ca mare favorită la titlu, Argentina s-a înclinat fără drept de apel în faţa campioanei europene, Spania începînd să spere la titlul mondial. Marea surpriză a sferturilor de finală a reuşit-o Italia, care a trecut de ţara gazdă, Franţa. O Franţa care a dezamăgit total la acest turneu final, organizat la Marsilia, unde a obţinut o singură victorie în timpul regulamentar, cea cu Uruguay. În semifinale se va juca partida care - probabil - va decide viitoarea campioană mondială, meciul dintre Brazilia şi Portugalia. Rezultatele din sferturi: Portugalia - Uruguay 6-3; Brazilia - Rusia 6-4; Franţa - Italia 2-5; Argentina - Spania 0-2. Programul semifinalelor programate sîmbătă, de la ora 18.30, ora României: Portugalia - Brazilia; Italia - Spania. Duminică sînt programate finalele.

Dinamo a plătit 475.000 de euro lui Inverness în schimbul lui Marius Niculae

Conducerea clubului Dinamo a anunţat, vineri, că transferul atacantului Marius Niculae de la Inverness a fost perfectat, după ce a plătit clubului scoţian suma de 475.000 de euro, informează site-ul grupării din Ştefan cel Mare. “Gata, lucrurile sînt clare! Transferul lui Marius Niculae la Dinamo a fost perfectat! 100%. Prin intermediul site-ului oficial, clubul din Şoseaua Stefan cel Mare aduce la cunoştinţă suporterilor dinamovişti, opiniei publice şi reprezentanţilor mass-media dovada plăţii făcute către clubul scoţian Inverness, 475.000 de euro. De menţionat că 25.000 de euro (5% din valoarea transferului) reprezintă mecanismul de solidaritate, conform Anexei 5 din Regulamentul FIFA şi UEFA”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al “roş-albilor”. Marius Niculae a semnat, joi seară, un contract valabil pe patru sezoane cu formaţia din Ştefan cel Mare, însă cele două cluburi nu semnaseră actele de transfer. Atacantul a efectuat, vineri, primul antrenament sub comanda lui Mircea Rednic, iar în cursul săptămînii viitoare va fi prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă.

Gigi Becali vrea “să-l dea jos” pe Mircea Sandu

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, vineri, că schimbarea lui Mircea Sandu din fruntea Federaţiei Române de Fotbal este una necesară şi afirmă că va strînge semnături pentru convocarea unei Adunări Generale Extraordinare care să se decidă acest lucru. “Eu am ştiut exact totul cînd s-au luat deciziile, de la Cernat, de la Ursu. Ce am spus la vremea respectivă a fost adevărat, iar acum s-a dovedit. Acum vin din concediu şi probabil trebuie să ma acomodez cu jungla de aici. Nu rămîne decît un lucru de făcut, Adunare Generală Extraordinară, iar de luni vom strînge semnături pentru asta. Pentru demiterea lui Mircea Sandu trebuie făcută. Părerea mea e că trebuie schimbat. Trebuie pus un om cu demnitate, un bun manager”, a spus Becali la revenirea în România din concediul petrecut la Monte Carlo. Becali afirmă că Ionuţ Lupecu merită să rămînă în continuare în fruntea FRF, în ciuda scandalului creat în ultima vreme. “Ionuţ Lupescu nu poate face nimic. Dragomir spune că vrea să îl dea jos pe Lupescu. Ce treabă are Lupescu? Singurul conducător în faţa căruia nu suflă nimeni e Mircea Sandu”, a spus patronul Stelei. Preşedintele Curţii de Arbitraj pentru Fotbal, Daniel Florea, l-a acuzat pe preşedintele FRF, Mircea Sandu, şi pe directorul Ionuţ Lupescu că au încercat să îi influenţeze decizia în cazul “Valiza”. “Mircea Sandu mi-a spus că trebuie găsită o soluţie ca Gigi Becali să meargă din nou pe stadion, dar trebuie menţinută depunctarea Stelei. Presiunile nu m-au influenţat. Au existat 20 de motive pentru care deciziile luate înainte nu erau regulamentare. Eu am făcut tot ce era legal”, a declarat Florea.

Mutu rămîne la Fiorentina

Administratorul delegat al formaţiei italiene Fiorentina, Sandro Mencucci, a afirmat, vineri, că atacantul român Adrian Mutu va rămîne în continuare la echipă, pentru că jucătorul a înţeles care sînt intenţiile clubului, informează Fiorentinanews. “Adrian Mutu rămîne la Florenţa. Nu există nicio legătură cu Roma, ci este adevărat numai ceea ce a spus preşedintele Della Valle în comunicat. Mutu a înţeles care sînt intenţiile noastre. El vrea să fie un adevărat fotbalist, nu un contestatar. Mutu ştie care este proiectul clubului şi s-a gîndit la acest lucru, pentru că nu contează doar aspectul economic”, a explicat administratorul delegat al Fiorentinei, Sandro Mencucci. Atacantul român a avut vineri o întîlnire cu preşedintele clubului, Andrea Della Valle, în legătură cu viitorul său contract la Fiorentina, apoi Mutu a mai discutat timp de mai multe minute cu antrenorul Cesare Prandelli. Tehnicianul nu a asistat la toată şedinţa de pregătire şi a discutat timp de 20 de minute cu preşedintele clubului, apoi cei doi s-au întîlnit la vestiare. Clubul italian AS Roma a prezentat miercuri, pe site-ul oficial, un document oficial în care confirmă oferta pe care a trimis-o Fiorentinei în privinţa achiziţionării lui Mutu.

Fiica fotbalistului Philippe Mexes a fost răpită, dar poliţia a găsit-o în scurt timp

Mai mulţi bărbaţi înarmaţi au furat autoturismul de teren al fundaşului Philippe Mexes de la AS Roma, la bordul căruia se afla fiica sa în vîrstă de doi ani, după ce l-au ameninţat cu arma pe fotbalist, informează “Gazzetta dello Sport”. Fotbalistul se întorcea acasă, în noaptea de joi spre vineri, împreună cu familia sa. Chiar în faţa casei, acesta a fost abordat de doi bărbaţi înarmaţi, care au furat autoturismul lui Mexes, în care se afla fiica sa în vîrstă de doi ani, pe nume Eva. Celălalt copil al lui Mexes, Enzo, în vîrstă de patru ani, coborîse din maşină cu cîteva momente înainte. Răpitorii l-au ameninţat pe jucătorul lui AS Roma cu pistolul, apoi au fugit la bordul autoturismului de teren marca Mercedes. Jucătorul a anunţat imediat poliţia şi mai multe patrule au plecat în căutarea infractorilor. La scurt timp după răpire, bărbaţii au abandonat maşina într-o piaţă din oraş, iar poliţia a găsit-o pe fiica jucătorului nevătămată. Potrivit primelor cercetări ale poliţiei, răpitorii sînt străini.

Karel Bruckner, noul selecţioner al Austriei

Fostul antrenor al echipei naţionale a Cehiei, Karel Bruckner, a fost desemnat selecţioner al primei reprezentative a Austriei, au anunţat, vineri, reprezentanţii Federaţiei Austriece de Fotbal (OFB). Bruckner, în vîrstă de 68 de ani, era fără contract de la finalul Campionatului European şi va fi succesorul lui Josef Hickersberger, care s-a retras de la echipă la 23 iunie, după eliminarea din grupele EURO 2008. Viitorul selecţioner al Austriei a lipsit la conferinţa de presă de vineri, care a avut loc la Viena, unde s-a oficializat numirea sa în funcţie, dar prezentarea va avea loc la 28 iulie. Nu se ştie încă ce se va întîmpla cu secundul lui Hickersberger, fostul internaţional austriac Andreas Herzog. “Bruckner este unul dintre antrenorii cei mai experimentaţi din Europa, iar una dintre calităţile sale este că formează tinerii jucători”, a afirmat preşedintele OFB, Friedrich Stickler. Primul meci al lui Bruckner pe banca tehnică a Austriei va avea loc pe 20 august, într-un amical cu Italia. Obiectivul său este calificarea la Campionatul Mondial din 2010, iar primul meci va avea loc împotriva Franţei, pe 6 septembrie, la Viena. Austria face parte din Grupa a 7-a a preliminariilor pentru CM 2010, alături de Franţa, România, Serbia, Lituania şi Insulele Feroe. Bruckner va fi al cincilea antrenor străin al Austriei, după ungurul Bela Guttman (1964), slovacul Leopold Stasny (1968-1975), slovenul Branko Elsner (1975, 1985-1987) şi croatul Otto Baric (1999-2001). Karel Bruckner a antrenat naţionala Cehiei din 2001 pînă în 2008, iar cea mai bună performanţă a fost calificarea în semifinalele EURO 2004.