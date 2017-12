SIMONA HALEP, PRINCIPALA FAVORITĂ LA BRD BUCHAREST OPEN

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 4 WTA, a fost anunţată de organizatorii BRD Bucharest Open printre sportivele care vor participa la prima ediţie a turneului WTA din Capitală. Competiţia va avea loc în perioada 5-13 iulie 2014, la Arenele BNR, şi este dotată cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Pe tabloul de simplu vor participa 32 de jucătoare, iar pe cel de dublu se vor afla 16 perechi. “Am jucat de atâtea ori în turnee importante din afara ţării şi mi-am dorit întotdeauna să pot juca într-un turneu WTA organizat la mine acasă. Mă bucur că acum am această ocazie şi aştept cu nerăbdare întâlnirea cu publicul românesc”, a spus Halep. La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, s-a arătat mândru că forul pe care îl conduce va organiza primul turneu WTA din România. “Ne bucurăm să putem aduce la Bucureşti cele mai mari nume ale tenisului feminin mondial. Este pentru prima oară când Federaţia organizează un turneu WTA în România şi suntem mândri că lista jucătoarelor include nume importante din tenisul românesc, precum Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cârstea şi Alexandra Cadanţu. Vom asista la un spectacol sportiv de calitate şi suntem convinşi că publicul românesc va savura o experienţă de neuitat”, a adăugat Cosac. Turneul se va disputa în premieră în România, după ce organizatorii competiţiei de la Budapesta nu au mai putut susţine desfăşurarea acestuia, iar Bucureştiul, prin intermediul Federaţiei Române de Tenis, a preluat licenţa pentru următorii trei ani. Simona Halep a câştigat ultima ediţie a turneului din Ungaria, care s-a desfăşurat în 2013.

TURNEUL FINAL U14 DE BASCHET ARE LOC LA CONSTANŢA

Ieri s-au disputat primele partide din cadrul turneului final al Campionatului Naţional sub 14 ani, feminin şi masculin, organizat de BC Athletic Constanţa - masculin, respectiv CS Phoenix Constanţa - feminin. Atât la masculin, cât şi la feminin participă opt echipe împărţite în două grupe. Iată rezultatele înregistrate de echipele constănţene în prima zi - masculin: BC Athletic Constanţa - CS Spike Bucureşti 62-61; feminin: CS Phoenix Constanţa - CS Galactica Cluj‐Napoca 32-71. Astăzi au loc partidele - masculin: CN Tudor Vladimirescu Tg Jiu - BC Athletic Constanţa (ora 17.00, Sala Sporturilor); feminin: CS Phoenix Constanţa - CS Olimpia Bucureşti (ora 17.00, Sala Tomis). Duminică, de la ora 11.00, se va disputa meciul pentru locurile 3-4, iar de la ora 15.00 va avea loc meciul pentru locurile 1-2, ambele la masculin, iar finalele la feminin vor avea loc de la ora 9.00, respectiv 13.00. Toate finalele vor avea loc la Sala Sporturilor.

ADRIAN APOSTOL, CONVOCAT LA LOTUL NAŢIONAL DE RUGBY ÎN 7

Constănţeanul Adrian Apostol, legitimat la Rugby Club Judeţean Farul, a fost convocat de antrenorul Bogdan Muntean la lotul naţional de rugby în 7 care va lua parte, în perioada 5-9 iunie, la prima etapă a circuitului Grand Prix Series de la Lyon (Franţa). Echipa naţională va participa, alături de reprezentativele Angliei, Germaniei, Spaniei, Georgiei, Scoţiei, Ţării Galilor, Italiei, Portugaliei, Rusiei şi Franţei, la patru turnee din FIRA AER Grand Prix Series, primul la Lyon, al doilea la Moscova (28-29 iunie), al treilea la Manchester (13-14 septembrie) şi ultimul la București (20-21 septembrie).

RCJ FARUL, UN NOU EŞEC LA TURNEUL FINAL AL CN U16

Pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan” au continuat, ieri, meciurile din cadrul turneului final al Campionatului Naţional de rugby rezervat juniorilor sub 16 ani. RCJ Farul, pregătită de antrenorul Virgil Năstase, a întâlnit, în al doilea meci, echipa CSŞ Tecuci, în faţa căreia a pierdut, scor 5-34. În celelalte partide disputate ieri s-au consemnat rezultatele - Grupa Roşie: CSM Olimpia Bucureşti - CSM Baia Mare 26-5 şi CSŞ Bârlad - Dinamo Bucureşti 5-7; Grupa Albastră: CTMRTF Bucureşti - Steaua Bucureşti 0-54. Vineri se vor disputa ultimele partide din grupe, după următorul program - Grupa Roşie: CS Dinamo - CSM CS Olimpia (ora 10.00), CSM Olimpia - CSŞ Bârlad (ora 11.00); Grupa Albastră: Steaua - RCJ Farul (ora 17.00) şi CSŞ Tecuci - CTMRTF. Sâmbătă vor avea loc meciurile de clasament: locurile 7-8 (ora 17.00) şi locurile 5-6 (ora 18.00). Duminică sunt programate finalele - locurile 3-4 (ora 10.00) şi locurile 1-2 (ora 11.15).

ROMÂNIA ŞI-A MAI ASIGURAT DOUĂ MEDALII LA CE DE BOX DE LA BUCUREŞTI

Pugilista română Steluţa Duţă şi-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin de la Bucureşti, după ce a învins-o ieri, la puncte, pe rusoaica Svetlana Gnevanova, în sferturile de finală ale categoriei 48 kg. Steluţa Duţă, dublă campioană europeană, în 2006 şi 2007, şi vicecampioană mondială, a adus delegaţiei României a patra medalie la Europenele găzduite de Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu”, după ce Cristiana Stancu (69 kg), Florina Radu (81 kg) şi Luminiţa Turcin (+81 kg) au obţinut încă de marţi calificarea în semifinale. Aseară şi-a asigurat un loc pe podium şi Simona Sitar (64 kg), după ce a trecut în sferturi de Lidija Marijanovici (Serbia). Băimăreanca o va întîlni în semifinale pe britanica Natasha Jonas, iar Duţă, veterana lotului României, la 32 de ani, o va întâlni în semifinale pe germanca Anne Marie Stark. Astfel, dintre cele zece sportive românce înscrise la Europenele de box feminin, jumătate au ajuns pînă în semifinale! În aceste condiţii, România are asigurate cinci medalii de bronz. Gala semifinală are loc vineri, de la ora 14.00, iar finalele au loc sâmbătă, tot de la ora 14.00. Obiectivul sportivelor antrenate de Adrian Lăcătuş, Constantin Gălbenuşe, Dumitru Feraru şi Mihaela Lăcătuş era cucerirea a trei medalii, câte una din fiecare culoare.

ALIN PETRACHE A DEMISIONAT DE LA CONDUCEREA FRR

Noul preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Alin Petrache, a demisionat ieri din funcţia pe care o ocupa în cadrul Federaţiei Române de Rugby. „Astăzi este prima zi în care nu sunt prezent fizic în casa rugby-ului. Am îndrăgit acest sport de atâţia ani încât nu pot concepe nimic fără implicarea sa. Ce mă face să nu fiu trist, ci dimpotrivă, optimist chiar, este încrederea mea că noua postură pe care mi-am asumat-o va fi o cale în plus de promovare a sportului cu balonul oval. Nimic nu mă poate ţine departe de rugby, nimic nu este mai puternic decât pasiunea aceasta de-o viaţă pentru el. Sper ca tot ceea ce am construit la Federaţia Română de Rugby să fie sporit de cei care îmi vor urma”, a spus Petrache. Până la organizarea unor noi alegeri, prerogativele funcţiei de preşedinte vor fi preluate de vicepreşedintele George Boroi. Petrache ocupa postul de preşedinte al FRR din 2009. Alin Petrache este noul preşedinte al COSR, el fiind ales săptămâna trecută de Adunarea Generală, în locul lui Octavian Morariu, care a demisionat la 15 aprilie.

ROMÂNIA - SPANIA, ÎN PRIMUL TUR AL GRUPEI MONDIALE II A FED CUP

Echipa feminină de tenis a României va evolua în compania Spaniei în Grupa Mondială II a Cupei Federaţiei, ediţia 2015, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de ieri, de la Roland Garros. Tricolorele vor juca în această întâlnire pe teren propriu, în 7 şi 8 februarie 2015. Învingătoarea din această partidă se va califica în barajul pentru promovarea/menţinerea în Grupa Mondială, iar învinsa va evolua în barajul pentru promovarea/menţinerea în Grupa Mondială II. Spania, de cinci ori campioană a FedCup, are în acest moment patru jucătoare în Top 100 WTA: Carla Suarez Navarro (locul 15), Garbine Muguruza (locul 35), Maria-Teresa Torro-Flor (locul 55) şi Silvia Soler-Espinosa (locul 85). În acest an, jucătoarele spaniole au fost învinse atât în turul întâi al Grupei Mondiale, de Cehia, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, cât şi în barajul pentru Grupa Mondială, de Polonia, pe teren propriu, tot cu scorul de 3-2. Echipa României, formată din Simona Halep, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu şi Irina-Camelia Begu, a învins în luna aprilie, la Bucureşti, finalista ediţiei din 2012 a FedCup, Serbia, cu 4-1 şi s-a calificat în Grupa Mondială II. Celelalte meciuri ale Grupei Mondiale II sunt: Olanda - Slovacia, Suedia - Elveţia şi Argentina - SUA. Tot miercuri a avut loc şi tragerea la sorţi a meciurilor din prima grupă mondială. Astfel, Canada va întâlni Cehia, Italia va juca împotriva Franţei, Polonia va înfrunta Rusia, iar Germania va juca pe teren propriu cu Australia.

S-AU STABILIT FINALIŞTII PROBEI DE DUBLU MIXT LA ROLAND GARROS

Perechile formate din Anna-Lena Groenefeld (Germania) şi Jean-Julien Rojer (Olanda), respectiv Julia Goerges (Germania) şi Nenad Zimonjici (Serbia), cap de serie nr. 8, s-au calificat în finala probei de dublu mixt de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Groenefeld şi Rojer au învins în semifinale, cu 3-6, 7-6, 10-5, cuplul alcătuit din Iaroslava Şvedova (Kazahstan) şi Bruno Soares (Brazilia), cap de serie nr. 3, în timp ce Goerges şi Zimonjici au trecut în penultimul act al competiţiei, cu 6-2, 6-2, de perechea formată din Timea Babos (Ungaria) şi Eric Butorac (SUA).

VOLEIBALISTA CROATĂ KARLA KLARICI, TRANSFERATĂ DE CSM BUCUREŞTI

Echipa de volei feminin CSM Bucureşti a anunţat ieri transferul jucătoarei croate Klara Klarici, campioană a Elveţiei cu Volero Zürich. Potrivit anunţului, Klarici are 20 de ani şi 1,88 m înălţime, joacă pe postul de universal şi este componentă a naţionalei Croaţiei. În ultimele trei sezoane a evoluat la Volero Zürich, cu care a câştigat de două ori titlul naţional şi Cupa Elveţiei. De asemenea, cu aceeaşi echipă, Klarici s-a clasat pe locul 4 la ultima ediţie a Campionatului Mondial al cluburilor. Ea şi-a început cariera în ţara natală, la Mladost Zagreb. „Este o jucătoare de Champions League şi reprezintă un transfer extraordinar pentru voleiul românesc”, se arată în comunicatul CSM Bucureşti. Echipa bucureşteană a încheiat sezonul 2013-2014 pe locul 5 în Divizia A şi va juca în Cupa Challenge.

FORZA ROSSA TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA FIA O GARANŢIE BANCARĂ

Forza Rossa trebuie să depună la FIA o garanţie bancară în valoare de 20 de milioane de dolari, acesta fiind ultimul obstacol pe care echipa finanţată de oameni de afaceri români îl mai are de trecut pentru a fi oficial pe grila Campionatului Mondial de Formula 1, în 2015. Temenul-limită pentru ca Forza Rossa să depună garanţia bancară este 23 iunie. Echipa română ar fi primit deja un document de la FIA cu acceptul de a debuta în Formula 1 „în următorii doi ani”, însă cu condiţia achitării garanţiei bancare. Pe de altă parte, echipa Haas Formula, care a primit deja acceptul oficial de a concura în Marele Circ, a anunţat că îşi amână debutul cu un an, până în 2016. În decembrie 2013, Federaţia Internaţională de Automobilism a deschis o procedură pentru atragerea unor noi echipe în Formula 1, iar primul team acceptat a fost Haas Formula, patronat de omul de afaceri american Gene Haas. Pe 11 aprilie, Federaţia Internaţională de Automobilism anunţa că o candidatură „de înalt standard” a fost primită de forul internaţional, iar echipa Forza Rossa este într-un proces de investigaţii suplimentare. Echipa română are legătură cu Forza Rossa, unicul importator Ferrari pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova. Începând cu 2011, compania este şi reprezentant exclusiv al mărcii britanice Lotus în România, Serbia, Muntenegru şi Republica Moldova. Forza Rossa este deţinută de soţii Camelia şi Ion Bazac (fost ministru al Sănătăţii) prin Forza Rossa Holding.

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA LUI DONALD STERLING PENTRU DISCRIMINARE ŞI HĂRŢUIRE SEXUALĂ

Proprietarul echipei de baschet Los Angeles Clippers, Donald Sterling, este vizat de noi acuzaţii de rasism şi hărţuire sexuală, după ce o fostă asistentă personală a depus o plângere la tribunalul superior din Los Angeles. Reclamanta, Maiko May King, îi reproşează lui Sterling că a concediat-o în luna mai, deoarece a protestat faţă de „comentariile rasiste şi hărţuirea sexuală” la adresa sa. Potrivit plângerii, King ar fi avut o aventură cu Sterling în perioada 2005-2011, în timp ce lucra la holdingul miliardarului, Donald T. Sterling Corporation. În timpul acestei perioade, King, care era căsătorită cu un bărbat de culoare şi avea doi copii cu acesta, s-ar fi certat cu Sterling pe „tema comentariilor lui rasiste”, se arată în plângere. Cei doi s-au despărţit în 2011, dar King a revenit să lucreze, doi ani mai târziu, pentru fostul proprietar al LA Clippers. Unul dintre avocaţii lui Sterling, Bobby Samini, a afirmat că aceste acuzaţii sunt fără fundament. „Ea nu a lucrat niciodată pentru Donald Sterling. Plângerea sa este evident apărută din motive oportuniste”, a spus Samini. Sterling, un miliardar în vârstă de 80 de ani, a fost suspendat pe viaţă de NBA după ce a făcut afirmaţii rasiste în timpul unei conversaţii private cu asistenta sa, căreia i-a reproşat că „se afişează alături de negri”. Conversaţia a fost înregistrată de tânără şi dată publicităţii de TMZ, provocând un val de indignare în SUA. NBA a reacţionat imediat şi l-a suspendat pe Sterling, de asemenea amendându-l cu 2,5 milioane de dolari. Forul a recomandat ca proprietarul LA Clippers să fie schimbat. Sterling şi-a cerut scuze într-un interviu acordat postului CNN şi a precizat că nu este rasist. Vineri, Steve Ballmer, fost CEO al Microsoft, s-a înţeles cu familia Sterling pentru a achiziţiona clubul de baschet Los Angeles Clippers, în schimbul sumei de două miliarde de dolari (aproape 1,47 miliarde de euro).

SCHIOAREA JUSTYNA KOWALCZYK SUFERĂ DE DEPRESIE

Sportiva poloneză Justyna Kowalczyk, regina absolută a probei de 10 km clasic schi fond, a dezvăluit că suferă de depresie şi că luptă pentru supravieţuire. „De mai mult de un an am stări depresive. De peste un an şi jumătate lupt cu insomniile. Lupt contra organismului meu, contra ameţelilor permanente, mă lupt cu stările de rău, de leşin, de febră de 40 de grade şi de anxietate”, a declarat dubla campioană olimpică, la 10 km clasic la Soci şi la 30 km la Vancouver. Kowalczyk a spus că a mai trecut, la începutul lunii mai, printr-o „criză nervoasă clasică”, apărută ca urmare a pierderii unei sarcini şi a unei decepţii sentimentale. În toamna anului 2013, Justyna spune că a dorit s-o „termine cu sportul pentru ca totul să se aranjeze diferit” în viaţa sa. Sportiva, care mereu a ascuns aceste probleme, chiar faţă de apropiaţii săi, a afirmat că merge de puţin timp la un psihoterapeut. Multipla medaliată la CM, de patru ori câştigătoare a Globului de Cristal, a subliniat că s-a lansat într-o „cursă pentru supravieţuire”. „Am decis să reiau antrenamentul mai devreme decât am prevăzut. Trebuie ca sportul, pe care l-am considerat ca un obstacol în calea spre o viaţă normală, să-mi vină acum în ajutor. Nu marea iubire pentru sport m-a făcut să revin, ci dorinţa de a lupta pentru mine”, a spus Justyna Kowalczyk.