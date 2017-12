SĂGEATA NĂVODARI, ÎNVINSĂ DE FC BRAŞOV

Săgeata Năvodari a profitat de întreruperea Ligii 1, datorată meciurilor din baraj susţinute de naţionala României, şi a disputat sâmbătă o partidă de verificare. Astfel, echipa pregătită de Tibor Selymes a întâlnit la Braşov, pe stadionul ICIM, formaţia gazdă din prima ligă FC Braşov. La capătul unei partide echilibrate, braşovenii s-au impus cu 2-1 (Andrei Cristea 32, Fonseca 88 / I. Iordache 25). Gazdele au început jocul în următoarea formulă: Bordea - Vagner, Oltean, Machado, Serginho - Dias, Santos, Aganovici, Surdu - Buga, Cristea. După pauză au evoluat: Căucă - Străuţ, Potecu, Ionescu, Mendizov (72 Tătar) - I. Popa, Mateiu, Moraru, Manea - Fonseca, Al. Andrei. De partea cealaltă, Săgeata a abordat întâlnirea în următoarea formulă: Pogacsics - Achim, Fl. Popa, Lopez, I. Filip - Vezan, Muzac - I. Iordache, Al. Grigoras, Tigoianu - Popin. După pauză au mai intrat: N’Doye, Chiacu, Sorian, Vieru şi Cazan.

OPT SUPORTERI ROMÂNI, REŢINUŢI ÎN GRECIA

Opt cetăţeni români, suporteri ai selecţionatei naţionale de fotbal, au fost reţinuţi, vineri, înaintea partidei cu Grecia, pentru deţinerea de torţe şi fumigene interzise de legile elene, cei cinci fiind condamnaţi la cinci luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de trei ani. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cetăţenii români au făcut apel la hotărârea judecătorească emisă. Poliţia a decis menţinerea celor opt români în stare de arest până la finalizarea procedurilor de expulzare. Potrivit sursei, misiunea diplomatică păstrează permanent legătura atât cu cetăţenii români, cât şi cu autorităţile locale şi este pregătită să acorde asistenţă consulară în limita competenţelor. Consulul României la Atena a cerut autorităţilor elene urgentarea procedurilor de extrădare, pentru că acestea ar putea dura şi câteva luni, iar condiţiile din arest sunt inumane. Măsura expulzării celor opt suporteri români reţinuţi în Grecia pentru deţinerea de fumigene şi torţe este gestionată de Poliţia elenă pentru străini şi va fi pusă în aplicare în cel mai scurt timp, informează MAE, precizând că misiunea diplomatică română a intervenit pentru accelerarea formalităţilor.

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Rezultatele meciurilor disputate sâmbătă, în Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: UTA - CS FC Bihor 0-0, CSM Rm. Vâlcea - FC Olt 1-0, CS Mioveni - Minerul Motru 3-1, Gloria Bistriţa - CS U. Craiova 1-0, FC U. Craiova - Olimpia Satu Mare 1-1. Întâlnirea CS Metalul Reşiţa - ASA Tg. Mureş va avea loc la 27 noiembrie. Clasament: 1. CS U. Craiova 24p, 2. Gloria Bistriţa 23p, 3. CSM Rm. Vâlcea 21p.

MÂINE ÎNCEPE RUNDA DE ELITĂ A UEFA FUTSAL CUP

Echipa de futsal City’us Tg. Mureş, campioana României în ultimele patru ediţii, participă în perioada 19-23 noiembrie, la Pardubice, în Cehia, la turul de elită din UEFA Futsal Cup, competiţie rezervată campioanelor din ţările Europei. City'us se află pentru a treia oară între primele 16 echipe din Europa, iar printre adversarii pe care echipa tîrgumureşeană îi va întâlni în Cehia se numără şi unul dintre cele mai puternice cluburi din lume, FC Barcelona. Formaţia clasată pe primul loc în turneul din Cehia, la care mai participă ERA Pack Chrudim (campioana Cehiei) şi Lokomotiv Harkov (campioana Ucrainei), se va califica la turneul final.

COASTA DE FILDEŞ, NIGERIA ŞI CAMERUN, CALIFICATE LA CM DIN 2014

Reprezentativa de fotbal a Coastei de Fildeş a obţinut calificarea pentru Cupa Mondială din 2014, sâmbătă, după ce a remizat în deplasare, scor 1-1, cu selecţionata statului Senegal, în manşa secundă a barajului din zona Africa. Golurile au fost marcate de Moussa Sow (min. 76 - din penalty) pentru Senegal, respectiv Salomon Kalou (min. 90+4) pentru ivorieni. În tur, Coasta de Fildeş s-a impus cu 3-1. Tot sâmbătă, reprezentativa Nigeriei a obţinut şi ea biletele la turneul final, după ce a învins pe teren propriu, cu 2-0 (Moses 20-pen., Obinna 82), naţionala Etiopiei, în manşa secundă a barajului din zona Africa. În tur, Nigeria s-a impus cu 2-1. Ieri, şi reprezentativa Camerunului a obţinut calificarea pentru Cupa Mondială din 2014, după ce a învins pe teren propriu, cu 4-1 (Webo 4, Moudandjo 30, Makoun 66, 85 / Akaïchi 49), selecţionata Tunisiei, în manşa secundă a barajului din zona Africa. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0. Până în prezent, sunt calificate la Cupa Mondială 23 de naţiuni, între care şi ţara gazdă, Brazilia. Din Europa s-au calificat Olanda, Italia, Belgia, Elveţia, Germania, Spania, Anglia, Rusia şi Bosnia. Din zona Asia au obţinut calificarea Japonia, Australia, Iran şi Coreea de Sud. Din America de Sud au obţinut calificarea Argentina, Columbia, Chile şi Ecuador, urmând să participe şi naţionala ţării gazdă, Brazilia. Din zona CONCACAF s-au calificat SUA, Costa Rica şi Honduras. Din Africa s-au calificat Nigeria, Coasta de Fildeş şi Camerun. Celelalte echipe care vor participa la Cupa Mondială din 2014 urmează să fie stabilite la baraj.

VICTORII ÎN AMICALE PENTRU SPANIA ŞI BRAZILIA

Două dintre favoritele la titlul mondial la fotbal care va fi pus în joc anul viitor, Spania şi Brazilia, au obţinut victorii sâmbătă, în meciuri de pregătire. Spania a învins cu 2-1 (Cazorla 13, Juanfran 42 / Bermudez 36) selecţionata statului Guineea Ecuatorială, într-un meci amical disputat la Malabo. Interesant este că fundaşul Jimmy Bermudez a fost recompensat cu 50.000 de euro pentru golul înscris în poarta campioanei mondiale! Un oficial al federaţiei africane a promis că va oferi această sumă fiecărui marcator din meciul cu Spania. Într-o altă partidă, jucată la Miami, Brazilia a învins, cu 5-0 (Bernard 22, Dante 55, Maicon 66, Willian 70, Hulk 74), naţionala statului Honduras.

FATIH TERIM ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL DE SELECŢIONER AL TURCIEI

Selecţionerul Turciei, Fatih Terim, a semnat, vineri, un nou contract cu Federaţia Turcă de Fotbal (TFF), valabil cinci ani, cu opţiune pentru încă doi ani, informează tff.org. Ceremonia a avut loc la Adana. „Sper că vom construi foarte frumos viitorul fotbalului turc”, a spus Terim după semnarea contractului. Fatih Terim a preluat conducerea tehnică a naţionalei Turciei în luna august, când selecţionata turcă era încă implicată în preliminariile Cupei Mondiale din 2014, în aceeaşi grupă cu România. Terim a mai pregătit selecţionata Turciei în perioadele 1993-1996 şi 2005-2009.

SAMI KHEDIRA VA FI INDISPONIBIL ŞASE LUNI

Mijlocaşul german Sami Khedira, jucător al formaţiei Real Madrid, va fi indisponibil şase luni, după ce s-a accidentat în meciul amical disputat de Germania cu Italia, vineri seară, la Milano, scor 1-1 (Abate 28 / Hummels 8). Khedira s-a accidentat în min. 67, după un duel cu Pirlo, şi a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept, urmând să fie supus unei intervenţii chirugicale. „Este o mare lovitură pentru noi şi pentru Sami. El este un luptător şi un optimist. Asta îl va ajuta, sunt convins că îşi va reveni până la Cupa Mondială. Credem în el şi îi ţinem pumnii ca intervenţia chirurgicală să decurgă perfect”, a anunţat selecţionerul Joachim Low. Khedira a fost operat cu succes la genunchiul drept, la o clinică din Augsburg, informează „L’Equipe“. „Operaţia s-a desfăşurat bine. Acum sperăm că Sami va reveni în formă pentru Cupa Mondială din Brazilia”, a declarat medicul naţionalei Germaniei, Hans-Wilhelm Mueller Wohlfart, pentru site-ul oficial al federaţiei germane. Timp de trei săptămâni, fotbalistul german va respecta un program special de recuperare, pentru ca ligamentele să se cicatrizeze bine.

SZCZESNY ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ARSENAL

Portarul polonez Wojciech Szczesny şi-a prelungit contractul cu gruparea Arsenal Londra „pentru o lungă perioadă”, a anunţat, sâmbătă, clubul englez. Szczesny, în vârstă de 23 de ani, este legitimat la Arsenal din 2006, când a fost transferat de la Legia Varşovia. „Arsenal este ca şi familia mea şi sunt încântat că rămân aici pe termen lung. Sunt aici de şapte ani şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru susţinere”, a declarat fotbalistul. „Continuă să crească şi să fie din ce în ce mai bun. Are potenţialul de a deveni un jucător important al echipei, în anii viitori”, a afirmat şi tehnicianul Arsene Wenger.

MESSI A ÎMPLINIT ZECE ANI DE LA DEBUTUL SĂU LA BARCELONA

Atacantul argentinian Lionel Messi a împlinit, sâmbătă, zece ani de la debutul său în prima echipă a clubului spaniol FC Barcelona. Evenimentul a avut loc pe 16 noiembrie 2003, cu ocazia partidei de inaugurare a stadionului “Dragao” din Porto, în cursul căreia FC Barcelona, pregătită pe atunci de olandezul Frank Rijkaard, a fost învinsă, cu 2-0, de FC Porto, al cărei antrenor era în momentul respectiv Jose Mourinho. Messi a evoluat în jocul respectiv cu numărul 14 pe spate, intrând pe teren în minutul 75, în locul lui Fernando Navarro. Fotbalistul argentinian a ajuns la academia lui FC Barcelona când avea doar 11 ani şi fusese diagnosticat cu deficienţă hormonală de creştere, iar clubul catalan a fost singurul care s-a angajat să suporte cheltuielile cu tratamentul jucătorului, în valoare de 900 de dolari pe lună. După ce problemele de sănătate au fost rezolvate, Messi a putut să-şi arate adevărata valoare la echipele de juniori şi tineret ale Barcelonei, convingându-i pe conducători şi antrenori să-l promoveze, în final, la prima echipă. Acum, la 26 de ani, Lionel Messi are în palmares trei trofee ale Ligii Campionilor, şase titluri de campion al Spaniei şi este cel mai bun marcator din istoria clubului catalan. De asemenea, în ultimii patru ani, argentinianul a intrat în posesia “Balonului de Aur”, acordat de FIFA şi „France Football“ celui mai bun fotbalist al lumii.

GALATA ÎI VA FACE O OFERTĂ LUI JOHN TERRY

După ce în sezonul trecut i-a cumpărat pe Wesley Sneijder şi Didier Drogba, campioana Turciei, Galatasaray Istanbul, vrea să mai dea o lovitură pe piaţa transferurilor. Noul antrenor, Roberto Mancini, şi-a exprimat dorinţa de a-l aduce în centrul defensivei pe John Terry, căruia i s-a pregătit un contract foarte atractiv. Jucătorul de legendă al lui Chelsea Londra îşi va încheia contractul cu trupa de pe “Stamford Bridge” la finalul acestui sezon, iar Jose Mourinho nu i-a propus, deocamdată, prelungirea înţelegerii, cu toate că relaţiile dintre cei doi sunt foarte bune. Turcii vor să-i ofere lui Terry un salariu de 3,8 milioane de euro net pe sezon şi un contract valabil pe doi ani. Înţelegerea ar stipula şi bonusuri de performanţă, care i-ar aduce în total englezului suma de 9,5 milioane în cei doi ani de contract. Format la juniorii lui Chelsea, John Terry a jucat din 1998 la echipa mare a londonezilor (un singur tur a fost împrumutat la Nottingham Forest) şi a strâns în total 587 de meciuri pentru „albaştri”.

THOHIR VREA SĂ-L PĂSTREZE LA INTER PE JAVIER ZANETTI

Noul patron al lui Internazionale Milano şi, în acelaşi timp, preşedintele clubului, miliardarul indonezian Erick Thohir, s-a decis ce va face în privinţa jucătorului-simbol din lotul lui Walter Mazzarri, Javier Zanetti. Argentinianul în vârstă de 40 de ani va mai juca până la finalul acestui sezon sau cel mult până la jumătatea stagiunii 2014-2015, iar după aceea va avea două opţiuni. Conform „Gazzetta Dello Sport“, Thohir are de gând să îi ofere fie un post de vicepreşedinte al clubului, fie un loc în departamentul tehnic, respectiv cel de antrenor la echipele din cadrul clubului sau de membru în staff-ul primei formaţii. Zanetti a revenit pe teren în ultima etapă din Serie A, în victoria cu Livorno (2-0), după o pauză forţată de mai bine de jumătate de an. Fundaşul argentinian suferise în luna aprilie o accidentare la tendon, care i-a pus, la un moment dat, sub semnul întrebării continuarea carierei de jucător.

BRESCIANO, SUSPENDAT ŞI AMENDAT DE FIFA

Mijlocaşul australian Mark Bresciano a fost suspendat patru luni de FIFA şi amendat cu 1,9 milioane de dolari, din cauza unui transfer ilegal, a anunţat federaţia australiană. Mark Bresciano (33 de ani), în prezent sub contract cu Al-Gharafa (Qatar), a fost suspendat deoarece s-a transferat de la Al-Nasr (Emiratele Arabe Unite), în august 2012, în afara perioadei de transferuri. De asemenea, clubul Al-Gharafa a fost sancţionat şi are interdicţie de a face transferuri pentru un an. Clubul din Qatar a făcut apel la această decizie.

PESTE 50 DE PERSOANE RĂNITE ÎN ALGERIA

Peste 50 de persoane au fost rănite, sâmbătă, în oraşul algerian Blida, într-o busculadă în timpul vânzării de bilete pentru meciul retur din barajul de calificare la CM din 2014, dintre Algeria şi Burkina Faso, programat mâine, a anunţat, ieri, presa locală. Conform sursei citate, fanii Algeriei au fost răniţi cu arme albe şi cu pietre. Mii de fani au venit din toate regiunile ţării pentru a-şi achiziţiona bilete la meciul de pe stadionul „Mustapha Tchaker“. Poliţia a fost nevoită să intervină după ce fanii au fost nemulţumiţi că nu mai reuşeau să-şi cumpere bilete. Stadionul din Blida este singurul punct de vânzare a celor 30.000 de bilete destinate fanilor algerieni. În meciul tur, Algeria a fost învinsă, scor 3-2.